Még kitart a bolondos áprilisi idő, de már látszik a vége

Fotó: Tuchiluș Alex
Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
2026. április 09., 10:50
A meteorológusok szerint csütörtökön az ország középső, keleti és délnyugati részén időszakosan megerősödik a légmozgás, 45–55 km/órás szél várható, a hegyvidéken pedig helyenként 50–70 km/órás széllökésekre lehet számítani.
Erdély keleti és délkeleti részén 3–6 cm vastagságú hóréteg képződik.
A hegyekben havazni fog, és főleg a Déli- és Keleti-Kárpátok magasabb területein
Az ilyenkor megszokotthoz képest rendkívül hideg lesz, az éjszakák folyamán helyenként az ország északi felén, illetve elszórtan máshol is fagypont alatti hőmérséklet várható, és dér is kialakul.
A figyelmeztetés szombat reggel 10 óráig érvényes.
