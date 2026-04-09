Még kitart a bolondos áprilisi idő, de már látszik a vége

Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A meteorológusok szerint csütörtökön az ország középső, keleti és délnyugati részén időszakosan megerősödik a légmozgás, 45–55 km/órás szél várható, a hegyvidéken pedig helyenként 50–70 km/órás széllökésekre lehet számítani.

Különösen az ország középső, keleti és déli részén időszakosan eső, havas eső és havazás várható.

Erdély keleti és délkeleti részén 3–6 cm vastagságú hóréteg képződik. A hegyekben havazni fog, és főleg a Déli- és Keleti-Kárpátok magasabb területein

átlagosan 5–10 cm-es hótakaró fog kialakulni.