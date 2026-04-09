Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás a szervezők szerint lelki élményt kínál.

Gergely Imre

2026. április 09., 12:102026. április 09., 12:10

Április 19-én a gyergyószentmiklósi Szent István templom melletti tér ad otthont annak a nagyszabású passiójátéknak, amelyben mintegy nyolcvan marosvásárhelyi műkedvelő színész eleveníti fel Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, halálát és feltámadását. A szervezők szerint

a nézők nem csupán szemlélői, hanem részesei is lesznek az eseményeknek.

Az eseményt felvezető csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott: a gyergyószentmiklósi előadás Jánossi Imre plébános kezdeményezésére valósul meg, és szervesen illeszkedik abba a rendezvénysorozatba, amelyet annak apropóján szerveznek, hogy idén Gyergyószentmiklós viselheti a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet. Kántor Boglárka parlamenti képviselő hangsúlyozta, fontos cél volt, hogy az egész éves programsorozat ne csupán szórakoztató, hanem lelki tartalommal is gazdagodjon.

Molnár Margit rendező elmondta, a marosvásárhelyi passiójáték kizárólag amatőr szereplőkre épül. Az évek során legalább 330 ember vett részt benne, közülük sokan visszatérő szereplők.

Gyergyószentmiklósra egy 80 fős társulat érkezik, amelyben gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt szerepet kapnak.

A résztvevők számára a produkció nem csupán színpadi szereplés, hanem egyfajta lelki út is, amely egyszerre szolgálja a közösségi alkotást és a hit megélését.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A 17 órakor kezdődő előadás helyszíne és látványvilága is egyedi lesz. A cselekmény a tér több pontján zajlik majd, a Szent István templom melletti domb például a bibliai Golgotát idézi meg. A szervezők lelátókat alakítanak ki, ugyanakkor óriáskivetítők is segítik a követhetőséget, így a tér bármely pontjáról élvezhető lesz az előadás.

A történet az emberek között játszódik, ezért a jelenlévők közvetlenebb módon kapcsolódhatnak a látottakhoz.

A rendezvényt a Szent István Plébánia, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ, valamint a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közösen szervezi. A lebonyolításban a helyi hegyimentők, a cserkészek, a Szín-kron diákszínjátszó csoport és egy gyermekkórus is közreműködik Kolcsár Árpád vezetésével.

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fórika Krisztina, a művelődési központ vezetője személyes élményként beszélt a szervezésről: „Ilyenek azok a programok, amikor azt lehet érezni, hogy nem csak dolgozol, hanem tényleg megtelik a szíved.”

Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetője így fogalmazott: „Úgy hiszem, hogy a szeretet művelése, a szeretet táplálása az, ami társadalmunkat előre tudja mozdítani, és ez egy ilyen produkció. Mivel interaktív is, a jelenlévők részeseivé válhatnak, és személyessé válik ez a szenvedéstörténet.”

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
2026. április 09., csütörtök

Tavaszi táncházba hívják a gyergyószentmiklósiakat

Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 07., kedd

Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene

Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.

2026. április 07., kedd

2026. április 07., kedd

Autó borult fel Gyergyóalfalunál, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki

Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.

2026. április 07., kedd

2026. április 03., péntek

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek

Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.

2026. április 03., péntek

2026. április 02., csütörtök

Az EMSZ is segíti a levélszavazatok eljuttatását a Főkonzulátusra

Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.

2026. április 02., csütörtök

2026. március 31., kedd

Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben

Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói

Egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára az Erasmus+ programnak köszönhetően.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván

Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek

Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.

2026. március 31., kedd

2026. március 31., kedd

Ittas sofőrt kaptak el Gyergyószentmiklóson

Ittas járművezetés miatt indult eljárás egy 44 éves, Gyergyóújfaluból származó férfi ellen, akit hétfőn reggel állítottak meg a rendőrök Gyergyószentmiklóson.

2026. március 31., kedd

