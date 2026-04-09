Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás a szervezők szerint lelki élményt kínál.

Gergely Imre 2026. április 09., 12:102026. április 09., 12:10

Április 19-én a gyergyószentmiklósi Szent István templom melletti tér ad otthont annak a nagyszabású passiójátéknak, amelyben mintegy nyolcvan marosvásárhelyi műkedvelő színész eleveníti fel Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, halálát és feltámadását. A szervezők szerint

a nézők nem csupán szemlélői, hanem részesei is lesznek az eseményeknek.

Az eseményt felvezető csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott: a gyergyószentmiklósi előadás Jánossi Imre plébános kezdeményezésére valósul meg, és szervesen illeszkedik abba a rendezvénysorozatba, amelyet annak apropóján szerveznek, hogy idén Gyergyószentmiklós viselheti a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet. Kántor Boglárka parlamenti képviselő hangsúlyozta, fontos cél volt, hogy az egész éves programsorozat ne csupán szórakoztató, hanem lelki tartalommal is gazdagodjon. Hirdetés Molnár Margit rendező elmondta, a marosvásárhelyi passiójáték kizárólag amatőr szereplőkre épül. Az évek során legalább 330 ember vett részt benne, közülük sokan visszatérő szereplők.

Gyergyószentmiklósra egy 80 fős társulat érkezik, amelyben gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt szerepet kapnak.

A résztvevők számára a produkció nem csupán színpadi szereplés, hanem egyfajta lelki út is, amely egyszerre szolgálja a közösségi alkotást és a hit megélését.

A 17 órakor kezdődő előadás helyszíne és látványvilága is egyedi lesz. A cselekmény a tér több pontján zajlik majd, a Szent István templom melletti domb például a bibliai Golgotát idézi meg. A szervezők lelátókat alakítanak ki, ugyanakkor óriáskivetítők is segítik a követhetőséget, így a tér bármely pontjáról élvezhető lesz az előadás.

A történet az emberek között játszódik, ezért a jelenlévők közvetlenebb módon kapcsolódhatnak a látottakhoz.

A rendezvényt a Szent István Plébánia, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ, valamint a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közösen szervezi. A lebonyolításban a helyi hegyimentők, a cserkészek, a Szín-kron diákszínjátszó csoport és egy gyermekkórus is közreműködik Kolcsár Árpád vezetésével.

