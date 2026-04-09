Gyergyószentmiklós is megismerheti a marosvásárhelyiek passiójátékát

Nagyszabású passiójátékra készül Gyergyószentmiklós április 19-én: a marosvásárhelyi amatőr társulat mintegy 80 szereplővel viszi színre Jézus Krisztus szenvedéstörténetét a Szent István templom melletti téren. Az előadás a szervezők szerint lelki élményt kínál.
Április 19-én a gyergyószentmiklósi Szent István templom melletti tér ad otthont annak a nagyszabású passiójátéknak, amelyben mintegy nyolcvan marosvásárhelyi műkedvelő színész eleveníti fel Jézus Krisztus szenvedéstörténetét, halálát és feltámadását. A szervezők szerint
Az eseményt felvezető csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott: a gyergyószentmiklósi előadás Jánossi Imre plébános kezdeményezésére valósul meg, és szervesen illeszkedik abba a rendezvénysorozatba, amelyet annak apropóján szerveznek, hogy idén Gyergyószentmiklós viselheti a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet. Kántor Boglárka parlamenti képviselő hangsúlyozta, fontos cél volt, hogy az egész éves programsorozat ne csupán szórakoztató, hanem lelki tartalommal is gazdagodjon.
Molnár Margit rendező elmondta, a marosvásárhelyi passiójáték kizárólag amatőr szereplőkre épül. Az évek során legalább 330 ember vett részt benne, közülük sokan visszatérő szereplők.
A résztvevők számára a produkció nem csupán színpadi szereplés, hanem egyfajta lelki út is, amely egyszerre szolgálja a közösségi alkotást és a hit megélését.
A 17 órakor kezdődő előadás helyszíne és látványvilága is egyedi lesz. A cselekmény a tér több pontján zajlik majd, a Szent István templom melletti domb például a bibliai Golgotát idézi meg. A szervezők lelátókat alakítanak ki, ugyanakkor óriáskivetítők is segítik a követhetőséget, így a tér bármely pontjáról élvezhető lesz az előadás.
A rendezvényt a Szent István Plébánia, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ, valamint a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közösen szervezi. A lebonyolításban a helyi hegyimentők, a cserkészek, a Szín-kron diákszínjátszó csoport és egy gyermekkórus is közreműködik Kolcsár Árpád vezetésével.
Fórika Krisztina, a művelődési központ vezetője személyes élményként beszélt a szervezésről: „Ilyenek azok a programok, amikor azt lehet érezni, hogy nem csak dolgozol, hanem tényleg megtelik a szíved.”
Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ vezetője így fogalmazott: „Úgy hiszem, hogy a szeretet művelése, a szeretet táplálása az, ami társadalmunkat előre tudja mozdítani, és ez egy ilyen produkció. Mivel interaktív is, a jelenlévők részeseivé válhatnak, és személyessé válik ez a szenvedéstörténet.”
Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.
Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.
Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.
Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.
Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.
Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.
Egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára az Erasmus+ programnak köszönhetően.
Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.
Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.
Ittas járművezetés miatt indult eljárás egy 44 éves, Gyergyóújfaluból származó férfi ellen, akit hétfőn reggel állítottak meg a rendőrök Gyergyószentmiklóson.
