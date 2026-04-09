Táncházba hívják a népzene és néptánc kedvelőit Gyergyószentmiklóson. Április 10-én, pénteken gyermekek és felnőttek számára is külön programmal készülnek a szervezők a Yourlivingroomban.

A 18 órakor kezdődő gyermektáncházban Dezső Ákos és Tarcsafalvi Nóra vezetik be a legkisebbeket a néptánc világába, míg a zenét a Vaga Band zenekar szolgáltatja. Este 20 órától a felnőtteké lesz a főszerep, ahol szintén élő zenére rophatják a táncot az érdeklődők.

Az eseményt, a tavaszi táncházat első alkalommal szervezi meg a Művelődési Központ, és szeretnének ebből hagyományt teremteni. A cél, hogy