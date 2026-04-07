Más jogosítványát mutatta fel a rendőröknek, eljárás indult ellene

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Más személy jogosítványát mutatta be a rendőröknek egy hétfői rutin ellenőrzés során egy maroshévízi férfi, eljárás indult ellene.
Az 55 éves férfit hétfőn délelőtt állították meg a rendőrök, miközben lakóhelyén autózott. Az illető egy Spanyolországban kiállított vezetői engedélyt mutatott fel az ellenőrzés során, ám a rendőrök megállapították, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, és nem is bocsátottak ki számára Spanyolországban ilyen okmányt:
A férfi ellen büntetőeljárás indult jogosítvány nélküli vezetés, közokirat-hamisítás és hamis okirat felhasználása miatt. A rendőrök folytatják a nyomozást az ügy minden körülményének tisztázása érdekében.
szóljon hozzá!