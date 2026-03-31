Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek

Fotó: Gergely Imre
Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.
Az elmúlt napokban a főtéri parkban, valamint a Virág negyedi Testvériség út mentén is dolgoztak a fák metszésén, az út menti, virágos részek rendezésén Gyergyószentmiklóson.
Len Emil Balázs alpolgármester elmondása szerint részletes terv készült a központi park növényzetének rendezésére, és a mostani beavatkozásokat ennek alapján végezték el. Olyan munkálatokról van szó, amelyeket az évnek ebben a szakaszában lehet elvégezni. A főtéri park átalakítása már tavaly elkezdődött, ezt folytatják idén is.
A mostani munkálatok során veszélyes és beteg fákat is kivágtak.
így a főtér is átláthatóbbá vált. Ez ugyanakkor csak előkészítése a további, várhatóan látványos változásoknak.
Fotó: Gergely Imre
Székely Tünde kertészmérnök, a városi kertészet vezetője szerint áprilisban, a helyi költségvetés elfogadásakor derül ki, hogy az idei elképzelésekből mit tudnak megvalósítani, de több tervük is van a városi zöldfelületek szépítésére és bővítésére.
és új, virágos felületeket hoznak létre a Miron Cristea utcában is. Az időjárás is befolyásolja az ütemezést, az egynyári virágok kiültetése például májusban kezdődhet.
Fotó: Gergely Imre
Nemcsak a főtéren történtek fakivágások az elmúlt időszakban. A Fogarassy Mihály Általános Iskolánál is eltávolítottak fákat, ahol az intézmény kis parkot szeretne kialakítani pihenőpadokkal.
veszélyesnek minősített egyedekről volt szó, vagy indokolt lakossági megkeresés alapján távolították el őket. A közeljövőben a lakónegyedekben is sor kerülhet hasonló beavatkozásokra – tudtuk meg.
Fotó: Gergely Imre
Dolgoztak a korábban kivágott fák gyökereinek eltávolításán és a terület rendezésén is. Egyes munkálatokhoz szakcégeket is bevonnak, ilyen speciális faápolási feladat lesz a Kórház utcai fasor rendezése.
Látványos változásokat hozhat a közterületi növényzet szempontjából az idén induló Mobilitás 2 projekt is. A Gyilkostó sugárút mentén, valamint a Kossuth Lajos utca főtértől a Tűzoltók utcai kereszteződésig tartó szakaszán az út-, járda- és bicikliút-építések mellett 245 fát, több mint 7200 cserjét és közel 10 ezer évelő növényt ültetnek ki.
szóljon hozzá!