Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek

Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.

Az elmúlt napokban a főtéri parkban, valamint a Virág negyedi Testvériség út mentén is dolgoztak a fák metszésén, az út menti, virágos részek rendezésén Gyergyószentmiklóson.

Len Emil Balázs alpolgármester elmondása szerint részletes terv készült a központi park növényzetének rendezésére, és a mostani beavatkozásokat ennek alapján végezték el. Olyan munkálatokról van szó, amelyeket az évnek ebben a szakaszában lehet elvégezni. A főtéri park átalakítása már tavaly elkezdődött, ezt folytatják idén is.

A mostani munkálatok során veszélyes és beteg fákat is kivágtak.