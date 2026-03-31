Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben

Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.

Gergely Imre 2026. március 31., 19:002026. március 31., 19:00

Egy füzetlapra írt üzenetet talált egy olvasónk autója szélvédőjén egy gyergyószentmiklósi parkolóhelyen. A Virág negyedben, a Testvériség út szélén kialakított parkolóban állt az autója, más járművek között, ahol

semmiféle tiltó tábla nem jelzi, hogy ne szabadna parkolni.

A cédula írója udvarias hangnemben ugyan, de arra figyelmezteti, hogy az autó egy bejáratot foglalt el, és amennyiben a tulajdonosa nem viszi el az autót, a 112-es segélyhívó számot fogják hívni, vagyis a rendőrséget. Hirdetés A környéken érdeklődve azt is megtudtuk, hogy nem az esetet számunkra jelző olvasónk az első, aki ilyen „felszólítást” kapott az ACR-iroda mellett található helyen. Több vita is volt már ebből.

Fotó: Gergely Imre

A helyzet azért is furcsa, mert a parkolóhely mellett egy járda kezdődik, vagyis nem út, nem kapubejárat, ahol autók közlekedhetnének. A gyalogos közlekedést pedig semmilyen módon nem zavarják a Mobilitás terv részeként kiépített parkolókban álló autók. Amint megtudtuk, a szóban forgó helyen

fizetéses parkolók találhatók a hivatalos nyilvántartás szerint, vagyis ezeket bárki használhatja,

amennyiben kifizeti a parkolódíjat, és senki nem állíthatja azt, hogy ott ne lehetne parkolni. Ha valaki azt szeretné, hogy egyedül neki legyen joga azt használni, akkor van erre lehetőség. A decemberben bevezetett parkolási szabályzat szerint a kijelölt parkolóhelyeket ki lehet bérelni. Itt, a Virág negyedi részen, vagyis a B-zónában az éves bérleti díj egy parkolóhelyre havi 350, évi 3325 lej. Jelenleg viszont a városháza információi szerint

egyetlen parkolóhelyet bérelnek így a Virág negyedben,

de ez az út szemközti oldalán található, és megfelelően, lehajtható parkolásgátlóval van ellátva, egyértelműen jelezve, hogy annak használatára jogosan tart igényt a bérlője.

Fotó: Gergely Imre