Autó borult fel Gyergyóalfalunál, a sofőrt a tűzoltók szabadították ki

Közúti baleset történt Gyergyóalfalu közelében: egy autó felborult, és egy személy a járműbe szorult.

Székelyhon 2026. április 07., 12:302026. április 07., 12:30

A helyszínre a gyergyószentmiklósi tűzoltóság három csapata vonult ki egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentőjárművel, valamint egy SMURD-mentőegységgel. A beavatkozó egységek kiérkezésekor

az autó az oldalán állt, a sofőr pedig beszorult a járműbe.