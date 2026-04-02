Az EMSZ is segíti a levélszavazatok eljuttatását a Főkonzulátusra

Fotó: Gergely Imre
Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.
2026. április 02., 17:042026. április 02., 17:04
Mozgóurnát visz az igénylők otthonába az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) gyergyószentmiklósi szervezete, hogy ezzel segítse a levélszavazatok leadását a magyarországi országgyűlési választások idején. Erről a szervezet két helyi képviselője, Sorbán Attila Örs és Antal Szabolcs számolt be.
Sorbán Attila Örs hangsúlyozta: a választáson való részvétel fontos állampolgári kötelesség, különösen egy olyan időszakban, amikor megfogalmazása szerint a határ mindkét oldalán támadják a külhoni magyar állampolgárok szavazati jogát. Arra biztatott minden érintettet, hogy éljen a lehetőséggel.
Mint elhangzott, a szolgáltatás már a felhívás közzététele óta többeknek nyújtott segítséget. A mozgóurna igényléséhez és az időpont-egyeztetéshez a 0740–838 382-es vagy a 0752–222 510-es telefonszám hívható, de az érdeklődők az EMSZ önkormányzati képviselőit is felkereshetik. Napközben személyesen is leadható a szavazat a Nicolae Bălcescu utca 7. szám alatt, az OneSesben.
Sorbán Attila Örs külön kiemelte, hogy az EMSZ nem készít listát a hozzájuk fordulókról, nem jegyzi fel adataikat, és semmilyen kérdőívet sem kell kitölteni. A szervezet azt vállalja, hogy a leadott szavazatokat átveszi, majd továbbítja a konzulátusnak.
Fotó: László Ildikó
A szolgáltatást jövő csütörtökig, azaz április 9-ig biztosítják. A választókat arra is kérik, hogy még az önkéntesek érkezése előtt jelöljék meg iksszel a választott listát, kizárva annak lehetőségét, hogy bárki azt feltételezze: az EMSZ befolyásolni akarja őket a döntésükben.
Gyergyószentmiklós mellett az Erdélyi Magyar Szövetség több Hargita megyei településen is biztosítja a levélszavazatok leadásának lehetőségét a magyarországi országgyűlési választások idején.
és segítséget nyújtanak a szükséges adminisztrációban – többek között a levélszavazatok Csíkszeredába való elszállítását vállalják.
A székelykeresztúri szervezet közösségi oldalán olvasható bejegyzések szerint folyamatosan érkeznek hozzájuk a szavazási borítékok. Az EMSZ önkormányzati képviselői és önkéntesei kérés esetén segítenek az azonosító nyilatkozat helyes kitöltésében is. A levélszavazatokat Székelykeresztúron a Szabadság tér 22. szám alatti EMSZ-irodába várják hétköznap 9 és 19 óra között, szombaton pedig 9 és 14 óra között.
Fotó: Orbán Orsolya
Szentegyházán a Hársfa sétány 5. szám alatt, a volt pénzügy épületében (a Tejcsárda fölött) várja a szavazatokat az Erdélyi Magyar Szövetség helyi szervezete hétköznapokon 9 és 18 óra között. Itt is segítenek a szükséges dokumentum kitöltésében, ugyanakkor hangsúlyozzák:
További információk személyesen a helyszínen, illetve a 0751–017206-os telefonszámon kérhetők. Jó tudni, hogy Szentegyházán a városi könyvtárba is bevihetők a levélszavazatok hétköznap 8–15 óra között, ez leginkább a település felszegi részén élők számára lehet jó hír.
Az EMSZ minden szervezete hangsúlyozza, aki hozzájuk fordul, azoknak a levélszavazata időben eljut Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára.
