Az EMSZ is segíti a levélszavazatok eljuttatását a Főkonzulátusra

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.

Gergely Imre

2026. április 02., 17:042026. április 02., 17:04

2026. április 02., 17:112026. április 02., 17:11

Mozgóurnát visz az igénylők otthonába az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) gyergyószentmiklósi szervezete, hogy ezzel segítse a levélszavazatok leadását a magyarországi országgyűlési választások idején. Erről a szervezet két helyi képviselője, Sorbán Attila Örs és Antal Szabolcs számolt be.

Sorbán Attila Örs hangsúlyozta: a választáson való részvétel fontos állampolgári kötelesség, különösen egy olyan időszakban, amikor megfogalmazása szerint a határ mindkét oldalán támadják a külhoni magyar állampolgárok szavazati jogát. Arra biztatott minden érintettet, hogy éljen a lehetőséggel.

A szervezet mozgóurnát biztosít, amely házhoz megy azokhoz, akik ezt igénylik.

Mint elhangzott, a szolgáltatás már a felhívás közzététele óta többeknek nyújtott segítséget. A mozgóurna igényléséhez és az időpont-egyeztetéshez a 0740–838 382-es vagy a 0752–222 510-es telefonszám hívható, de az érdeklődők az EMSZ önkormányzati képviselőit is felkereshetik. Napközben személyesen is leadható a szavazat a Nicolae Bălcescu utca 7. szám alatt, az OneSesben.

Az önkéntesek igény esetén segítséget nyújtanak az azonosító nyilatkozat kitöltésében.

Sorbán Attila Örs külön kiemelte, hogy az EMSZ nem készít listát a hozzájuk fordulókról, nem jegyzi fel adataikat, és semmilyen kérdőívet sem kell kitölteni. A szervezet azt vállalja, hogy a leadott szavazatokat átveszi, majd továbbítja a konzulátusnak.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A szolgáltatást jövő csütörtökig, azaz április 9-ig biztosítják. A választókat arra is kérik, hogy még az önkéntesek érkezése előtt jelöljék meg iksszel a választott listát, kizárva annak lehetőségét, hogy bárki azt feltételezze: az EMSZ befolyásolni akarja őket a döntésükben.

Székelykeresztúron és Szentegyházán is segítenek

Gyergyószentmiklós mellett az Erdélyi Magyar Szövetség több Hargita megyei településen is biztosítja a levélszavazatok leadásának lehetőségét a magyarországi országgyűlési választások idején.

Székelykeresztúron és Szentegyházán is folyamatosan fogadják a szavazókat,

és segítséget nyújtanak a szükséges adminisztrációban – többek között a levélszavazatok Csíkszeredába való elszállítását vállalják.

A székelykeresztúri szervezet közösségi oldalán olvasható bejegyzések szerint folyamatosan érkeznek hozzájuk a szavazási borítékok. Az EMSZ önkormányzati képviselői és önkéntesei kérés esetén segítenek az azonosító nyilatkozat helyes kitöltésében is. A levélszavazatokat Székelykeresztúron a Szabadság tér 22. szám alatti EMSZ-irodába várják hétköznap 9 és 19 óra között, szombaton pedig 9 és 14 óra között.

• Fotó: Orbán Orsolya Galéria

Fotó: Orbán Orsolya

Szentegyházán a Hársfa sétány 5. szám alatt, a volt pénzügy épületében (a Tejcsárda fölött) várja a szavazatokat az Erdélyi Magyar Szövetség helyi szervezete hétköznapokon 9 és 18 óra között. Itt is segítenek a szükséges dokumentum kitöltésében, ugyanakkor hangsúlyozzák:

a szavazás minden esetben személyesen történik, a borítékba pedig mindenki saját maga helyezi be a szavazólapját.

További információk személyesen a helyszínen, illetve a 0751–017206-os telefonszámon kérhetők. Jó tudni, hogy Szentegyházán a városi könyvtárba is bevihetők a levélszavazatok hétköznap 8–15 óra között, ez leginkább a település felszegi részén élők számára lehet jó hír.

Az EMSZ minden szervezete hangsúlyozza, aki hozzájuk fordul, azoknak a levélszavazata időben eljut Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
szóljon hozzá! Hozzászólások
Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
Székelyhon

Húsvétvasárnapi ételszentelés Csíkszereda főterén – itt követheti élőben
„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Székelyhon

„Az ember sosem felejti el, hogy az ennivalója is Isten ajándéka” – ilyen volt a szabadtéri ételszentelés Csíkszeredában
Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Székely Sport

Széteső keret, edzőváltások, túlterhelés – a Csíkszeredai Sportklub idényének értékelése
Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Krónika

Szerbia: robbanóanyagot találtak a Magyarországra vezető gázinfrastruktúra közelében
Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Székely Sport

Idén a Vasas nyerte büntetőkkel a Húsvét Kupát (videóval)
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
2026. április 03., péntek

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek

Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek
Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek
2026. április 03., péntek

Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek
Hirdetés
2026. március 31., kedd

Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben

Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.

Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben
Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben
2026. március 31., kedd

Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben
2026. március 31., kedd

Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói

Egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára az Erasmus+ programnak köszönhetően.

Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói
Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói
2026. március 31., kedd

Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói
2026. március 31., kedd

Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván

Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.

Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván
Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván
2026. március 31., kedd

Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván
2026. március 31., kedd

Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek

Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.

Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek
Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek
2026. március 31., kedd

Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek
2026. március 31., kedd

Ittas sofőrt kaptak el Gyergyószentmiklóson

Ittas járművezetés miatt indult eljárás egy 44 éves, Gyergyóújfaluból származó férfi ellen, akit hétfőn reggel állítottak meg a rendőrök Gyergyószentmiklóson.

Ittas sofőrt kaptak el Gyergyószentmiklóson
Ittas sofőrt kaptak el Gyergyószentmiklóson
2026. március 31., kedd

Ittas sofőrt kaptak el Gyergyószentmiklóson
2026. március 28., szombat

Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki

Több mint kétszázan próbálták ki szombaton Gyergyóremete új kerékpárútját, amelyet futók, sétálók és babakocsit toló édesanyák is birtokba vettek. A 3,2 kilométeres aszfaltcsíktól azt várják, hogy egyre többeket mozgásra ösztönöz majd.

Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki
Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki
2026. március 28., szombat

Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?
2026. március 27., péntek

Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni

Jótékonysági koncertet szerveznek március 27-én Gyergyóalfaluban, hogy befejezhessék a négygyermekes gyergyószentmiklósi család otthonát, amely összefogásból épült fel egy év alatt.

Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni
Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni
2026. március 27., péntek

Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni
2026. március 26., csütörtök

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre

A virágvasárnapi barkaszenteléstől a húsvétvasárnapi határkerülésig több újdonsággal készül Gyergyószentmiklós húsvétra. Idén először a főtéri parkban tartják az ételszentelést, a szervezők pedig a közös ünneplés közösségformáló erejét hangsúlyozták.

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre
Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre
2026. március 26., csütörtök

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre
Hirdetés
