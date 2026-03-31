Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.

Gergely Imre

2026. március 31., 18:032026. március 31., 18:03

2026. március 31., 18:402026. március 31., 18:40

Az összehangolt akció a ditrói önkéntes tűzoltóalakulat és a rendőrség kezdeményezésére indult. Amint a Hargita megyei Vöröskereszt gyergyószentmiklósi alegységének közleményéből kiderül, elsőként a keresőkutyás egységüket riasztották:

két önkéntes és Cody, a speciálisan kiképzett kutya érkezett a helyszínre.

A nehezen járható, kiterjedt terep miatt a bevetést további erőkkel bővítették: az alegység offroad csapata két terepjáróval és hat önkéntessel csatlakozott, akik nemcsak a kutatásban vettek részt, hanem szükség esetén elsősegélynyújtásra is készen álltak. A keresési akcióban részt vettek ugyanakkor a gyergyóditrói és gyergyóremetei önkéntes tűzoltóalakulatok, a rendőrség, valamint a Salvamont–Multisalva hegyimentőcsapat is.

A keresés végül sikerrel zárult: az eltűnt személyre sértetlenül találtak rá helyi lakosok.

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

Gyergyószék
Jó hír a nyugdíjasoknak: tízezrek kapnak gyógykezelési jegyet
Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Uniós források szerint Brüsszel stratégiát készít Orbán Viktor esetleges győzelmére
Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
2026. március 31., kedd

Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben

Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.

Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói

Egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára az Erasmus+ programnak köszönhetően.

Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek

Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.

Ittas sofőrt kaptak el Gyergyószentmiklóson

Ittas járművezetés miatt indult eljárás egy 44 éves, Gyergyóújfaluból származó férfi ellen, akit hétfőn reggel állítottak meg a rendőrök Gyergyószentmiklóson.

Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki

Több mint kétszázan próbálták ki szombaton Gyergyóremete új kerékpárútját, amelyet futók, sétálók és babakocsit toló édesanyák is birtokba vettek. A 3,2 kilométeres aszfaltcsíktól azt várják, hogy egyre többeket mozgásra ösztönöz majd.

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni

Jótékonysági koncertet szerveznek március 27-én Gyergyóalfaluban, hogy befejezhessék a négygyermekes gyergyószentmiklósi család otthonát, amely összefogásból épült fel egy év alatt.

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre

A virágvasárnapi barkaszenteléstől a húsvétvasárnapi határkerülésig több újdonsággal készül Gyergyószentmiklós húsvétra. Idén először a főtéri parkban tartják az ételszentelést, a szervezők pedig a közös ünneplés közösségformáló erejét hangsúlyozták.

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit

Megtalálták, de sajnos már nem volt életben a Gyergyóalfaluból eltűnt 63 éves férfi – közölték Gyergyóalfalu község Facebook-oldalán a hétfői nagyszabású keresőakciót követően.

Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson

Két új szociális intézkedéssel bővíti támogatási rendszerét Gyergyószentmiklós önkormányzata: az egyik a fogyatékkal élő személyek adóterhein könnyít, a másik pedig váratlan, súlyos egészségügyi helyzetekben nyújt gyors segítséget.

