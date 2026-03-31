Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván

Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.

Az összehangolt akció a ditrói önkéntes tűzoltóalakulat és a rendőrség kezdeményezésére indult. Amint a Hargita megyei Vöröskereszt gyergyószentmiklósi alegységének közleményéből kiderül, elsőként a keresőkutyás egységüket riasztották:

két önkéntes és Cody, a speciálisan kiképzett kutya érkezett a helyszínre.

A nehezen járható, kiterjedt terep miatt a bevetést további erőkkel bővítették: az alegység offroad csapata két terepjáróval és hat önkéntessel csatlakozott, akik nemcsak a kutatásban vettek részt, hanem szükség esetén elsősegélynyújtásra is készen álltak. A keresési akcióban részt vettek ugyanakkor a gyergyóditrói és gyergyóremetei önkéntes tűzoltóalakulatok, a rendőrség, valamint a Salvamont–Multisalva hegyimentőcsapat is.

A keresés végül sikerrel zárult: az eltűnt személyre sértetlenül találtak rá helyi lakosok.