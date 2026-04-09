Ami Csíkszereda legtöbb pontján már nem rendeltetésszerűen működik, azt most vezetik be Marosvásárhelyen

Elkezdték felszámolni a régi kukákat, hamarosan csak a digitalizált ökoszigeteket lehet majd használni

Elkezdték felszámolni a régi kukákat, hamarosan csak a digitalizált ökoszigeteket lehet majd használni

Fotó: Haáz Vince

Fokozatosan áll át Marosvásárhely az okos hulladékgyűjtésre: a megrendelt 200 ökoszigetből 180 megérkezett a lakónegyedekbe, a régi szeméttárolókat elkezdték felszámolni, április elsejétől pedig a szelektív szemétgyűjtés mindenki számára kötelező.

Hajnal Csilla

2026. április 09., 07:572026. április 09., 07:57

Marosvásárhelyen is haladnak a modern szelektív hulladékgyűjtő rendszer beüzemelésével, amely megfelel a jelenlegi környezetvédelmi szabványoknak.

Összesen kétszáz digitalizált ökoszigetet helyeznek ki fokozatosan, és minden lakónegyedben lesz ilyen.

Hirdetés

A projekt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósul meg 23,8 millió lej értékben, és a tavaly nyár óta folyamatosan érkeznek a digitalizált tárolók. A kétszáz megrendelt ökoszigetből eddig

180 darab érkezett meg a megyeszékhelyre: az egyes és kettes típusok, azaz a földfelszíni tárolók

– tudtuk meg Gombos Csaba városmenedzsertől.

Ezek ki vannak helyezve már a tömbházak lakónegyedeibe, ám ezekből egyelőre csak negyven működőképes, a többi beüzemelése folyamatban van.

A szokás ebben az esetben is nagy úr

A régi kukákról nem mondtak le túl könnyen a lakók, hiszen sok helyen még azokat használták, annak ellenére, hogy már az újak is be voltak üzemelve. Eddig ez nem jelentett gondot, hiszen párhuzamosan használhatták mindkettőt, meghagyva a lakóknak a hozzászokási időt, ám múlt hét óta elkezdték felszámolni a régieket, így ezután nem lesz más választás:

csak az új ökoszigetek tárolóiba dobhatják be a lakók a szelektíven gyűjtött szemetet.

Sokan attól tartanak, hogy a kis tömbházlakásban hogyan férnek majd el a szelektív tárolók, de ezt mindenkinek meg kell oldania – esetleg egy nagy helyett több kisebbel –, hiszen mindenki számára kötelező a szelektív szemétgyűjtés.

A negyedekbe kihelyezett okoskukákat okoskártyákkal lehet használni,

eddig negyven ökoszigetnél osztották ki a kártyákat, a többi kiosztása folyamatban van.

A lakótársulások elnökei veszik át a lakók kártyáit, és ők osztják ki. „Kimentünk a helyszínre a gyártócég képviselőivel, hogy megmutassuk a tárolók használatát, és örömmel tapasztaltuk, hogy

még nem történt rongálás a kihelyezett ökoszigeteknél”

– emelte ki Gombos Csaba, utalva arra az esetre, amikor a tavalyelőtt kihelyezett textilhulladék-konténereket rövid idő alatt tönkretették.

Az új ökoszigetek egyébként ugyanott vannak, ahol a régi kukák voltak, csupán egy-két esetben kellett pár méterrel odébb helyezni helyszűke miatt.

Egy ökosziget körülbelül 200 lakást szolgál ki, és lehetővé teszi a szelektív hulladékgyűjtést, így több hulladékot lehet újrahasznosítani.

A barna kukákba helyezhető lebomló hulladékból lehet csak komposztot készíteni, a vegyes hulladék (fekete kuka) lerakóba kerül, ezért fontos a helyes szétválogatás.

Kötelező szelektíven gyűjteni

A város polgármesteri hivatala közölte, április elsejétől nem csak kötelező a szelektív hulladékgyűjtés mindenki számára – háztartásoknak, tömbházaknak, cégeknek és intézményeknek – de a hulladékot kizárólag az új szolgáltató (Sylevy Cleaning vállalat) által kiosztott konténerekből szállítják el a magánházaktól. Az is megtörténhet a régi konténerek használata esetén, hogy a szolgáltató nem viszi el a szemetet, a szabályok be nem tartása pedig büntetést vonhat maga után.

Csíkszeredában bő egy éve kezdték el ténylegesen üzembe helyezni a kártyával nyíló digitális hulladékszigeteket. Ott azonban folyamatosan felfeszítik a guberálók a kukákat, így egyes szigeteken gyakorlatilag nem működnek rendeltetésszerűen ezek a modern berendezések.

Alapvető gyűjtési szabályok:
Kék: papír és karton – tiszta, száraz (újságok, dobozok)
Sárga: műanyag és fém – PET palackok, dobozok kiöblítve
Zöld: üveg – üvegek és befőttesüvegek kupak nélkül
Barna: lebomló hulladék – ételmaradékok és növényi hulladék
Fekete: vegyes hulladék – ami nem újrahasznosítható (pl. szalvéta, pelenka)

Marosszék Marosvásárhely
Hirdetés

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 08., szerda

Nem fizetnek azonnal, előbb tárgyalnak a Pfizerrel

Az egészségügyi miniszter és a pénzügyi tárca vezetője jövő héten az Egyesült Államokba utazik elkezdeni a tárgyalásokat a Pfizer vállalat képviselőivel – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Hirdetés
2026. április 08., szerda

Így emlékszik vissza a sepsiszentgyörgyi incidensre az áldozat és az egyik résztvevő

A húsvéthétfői bántalmazás ügyében Béres Norbert részletesen ismertette a történteket a Székelyhonnal. Elmondása szerint több ütés érte, az incidensben a Sepsi OSK szakmai stábjának tagjai is érintettek. A fociklub sportigazgatója is megszólalt.

2026. április 08., szerda

Több stratégiai irányt jelöltek ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére

A kormány öt stratégiai irányt jelölt ki a villamosenergia-ágazat fejlesztésére az árak csökkentése és az energiabiztonság javítása érdekében – jelentette ki szerdán Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. április 08., szerda

Két autó ütközött Sepsiszentgyörgyön, ketten sérültek meg

Közlekedési baleset történt szerdán kora este Sepsiszentgyörgyön, két gépjármű ütközött, a baleset következtében pedig két személy kórházba került.

Hirdetés
2026. április 08., szerda

Nicușor Dan aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló rendeleteket

Nicușor Dan államfő szerdán közölte, hogy aláírta az ügyészségi vezetők kinevezéséről szóló dekrétumokat. Gill-Julien Grigore-Iacobici az egyetlen jelölt, akinek a kinevezését elutasította az elnök.

2026. április 08., szerda

Nicușor Dan: Oroszország folytatja a hibrid háborút; kibertámadásokat hárított el az FBI és partnerszervezetei

A nyugati államok kritikus infrastruktúrája elleni kibertámadást hárított el az amerikai Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) partnerintézményeivel, köztük a Román Hírszerző Szolgálattal (SRI) közösen – adta hírül Nicușor Dan államfő.

2026. április 08., szerda

Jótékonysági est Kozma Gabriella gyógyulásáért

Közösségi összefogással szerveznek jótékonysági estet április 11-én a gyergyószentmiklósi Godako rendezvényteremben. Az esemény célja támogatást nyújtani Kozma Gabriellának, akit sokan önkéntesként és segítőkész közösségi emberként ismernek.

Hirdetés
2026. április 08., szerda

Szerdán délben is rengett a föld

A Richter-skála szerint 3-as erősségű földrengés történt szerdán 14 óra 9 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. április 08., szerda

Etikai panasz az onkológián: nyílt levélben kritizálják a főorvos hozzáállását

Rendszerszintű hiányosságokra hívta fel a figyelmet egy elkeseredett hozzátartozó egy közösségi médiás bejegyzésében. A panasz nem a főorvos szakmai hozzáértését, hanem az empátia hiányát és a nem megfelelő tájékoztatást sérelmezi. Reagált a kórház.

2026. április 08., szerda

Papíron kétszáz állással kevesebb lett Marosvásárhelyen

Elfogadták szerdán Marosvásárhelyen a városháza alkalmazottainak csökkentéséről szóló határozattervezetet, amely alapján több mint kétszázzal kevesebb lett az állások száma. Papíron ugyan nagy a csökkenés, a valóságban azonban pár embert érint a változás.

Hirdetés
