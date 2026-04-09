Ami Csíkszereda legtöbb pontján már nem rendeltetésszerűen működik, azt most vezetik be Marosvásárhelyen

Elkezdték felszámolni a régi kukákat, hamarosan csak a digitalizált ökoszigeteket lehet majd használni
Fotó: Haáz Vince
Fokozatosan áll át Marosvásárhely az okos hulladékgyűjtésre: a megrendelt 200 ökoszigetből 180 megérkezett a lakónegyedekbe, a régi szeméttárolókat elkezdték felszámolni, április elsejétől pedig a szelektív szemétgyűjtés mindenki számára kötelező.
Marosvásárhelyen is haladnak a modern szelektív hulladékgyűjtő rendszer beüzemelésével, amely megfelel a jelenlegi környezetvédelmi szabványoknak.
A projekt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósul meg 23,8 millió lej értékben, és a tavaly nyár óta folyamatosan érkeznek a digitalizált tárolók. A kétszáz megrendelt ökoszigetből eddig
– tudtuk meg Gombos Csaba városmenedzsertől.
Fotó: Haáz Vince
Ezek ki vannak helyezve már a tömbházak lakónegyedeibe, ám ezekből egyelőre csak negyven működőképes, a többi beüzemelése folyamatban van.
A régi kukákról nem mondtak le túl könnyen a lakók, hiszen sok helyen még azokat használták, annak ellenére, hogy már az újak is be voltak üzemelve. Eddig ez nem jelentett gondot, hiszen párhuzamosan használhatták mindkettőt, meghagyva a lakóknak a hozzászokási időt, ám múlt hét óta elkezdték felszámolni a régieket, így ezután nem lesz más választás:
Sokan attól tartanak, hogy a kis tömbházlakásban hogyan férnek majd el a szelektív tárolók, de ezt mindenkinek meg kell oldania – esetleg egy nagy helyett több kisebbel –, hiszen mindenki számára kötelező a szelektív szemétgyűjtés.
Fotó: Haáz Vince
A negyedekbe kihelyezett okoskukákat okoskártyákkal lehet használni,
A lakótársulások elnökei veszik át a lakók kártyáit, és ők osztják ki. „Kimentünk a helyszínre a gyártócég képviselőivel, hogy megmutassuk a tárolók használatát, és örömmel tapasztaltuk, hogy
– emelte ki Gombos Csaba, utalva arra az esetre, amikor a tavalyelőtt kihelyezett textilhulladék-konténereket rövid idő alatt tönkretették.
Minden lakónegyedbe kerül ökosziget, a régi kukák helyére
Fotó: Haáz Vince
Az új ökoszigetek egyébként ugyanott vannak, ahol a régi kukák voltak, csupán egy-két esetben kellett pár méterrel odébb helyezni helyszűke miatt.
A barna kukákba helyezhető lebomló hulladékból lehet csak komposztot készíteni, a vegyes hulladék (fekete kuka) lerakóba kerül, ezért fontos a helyes szétválogatás.
A város polgármesteri hivatala közölte, április elsejétől nem csak kötelező a szelektív hulladékgyűjtés mindenki számára – háztartásoknak, tömbházaknak, cégeknek és intézményeknek – de a hulladékot kizárólag az új szolgáltató (Sylevy Cleaning vállalat) által kiosztott konténerekből szállítják el a magánházaktól. Az is megtörténhet a régi konténerek használata esetén, hogy a szolgáltató nem viszi el a szemetet, a szabályok be nem tartása pedig büntetést vonhat maga után.
Csíkszeredában bő egy éve kezdték el ténylegesen üzembe helyezni a kártyával nyíló digitális hulladékszigeteket. Ott azonban folyamatosan felfeszítik a guberálók a kukákat, így egyes szigeteken gyakorlatilag nem működnek rendeltetésszerűen ezek a modern berendezések.
Alapvető gyűjtési szabályok:
Kék: papír és karton – tiszta, száraz (újságok, dobozok)
Sárga: műanyag és fém – PET palackok, dobozok kiöblítve
Zöld: üveg – üvegek és befőttesüvegek kupak nélkül
Barna: lebomló hulladék – ételmaradékok és növényi hulladék
Fekete: vegyes hulladék – ami nem újrahasznosítható (pl. szalvéta, pelenka)
szóljon hozzá!