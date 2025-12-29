Bár vannak már működő okoskukák Marosvásárhelyen, a régieket szívesebben használják a lakók

Kontraszt: érintetlen okostárolók és régi, koszos szemétkukák látványa
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen folyamatban van az okoskukák beüzemelése, a megrendelt kétszáz darabnak egyelőre csak mintegy fele érkezett meg. A városban jeleneg 34 működőképes található belőlük, de a szokás nagy úr: a lakók még mindig előnyben részesítik a régieket.
Idén júniusban érkeztek meg Marosvásárhelyre az első okoskukák, amelyeket ökoszigetek formájában telepítettek a város különböző negyedeibe, de
A 23,8 millió lej értékű projekt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósul meg Marosvásárhelyen, a városnak kell beüzemelnie a kétszáz okoskukát, és minden lakónegyedbe terveztek ilyen ökoszigetet.
Elkezdődött a digitális hulladékgyűjtő konténerek telepítése Marosvásárhelyen: a szelektív gyűjtőpontok célja, hogy a tömbházlakók környezetbarát módon szabadulhassanak meg a hulladéktól. Pár héten belül hozzáférési kártyákat is kapnak a lakók.
Az első típusból 70 darab okoskuka lesz Marosvásárhelyen. Ebből a helyén van már 56, a következő 14 leszállítása folyamatban van, de késik velük a gyártó. A kettes típusból összesen 120 darab lesz, abból 66 kuka érkezett meg, a többit folyamatosan szállítják.
Az 56 leszállított okoskukából egyelőre 34 üzemel Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
A hármas típust a jövő év közepéig tervezik leszállítani – tudtuk meg Gombos Csabától, Marosvásárhely városmenedzserétől.
mert bár az összes működőképes, de csak 34-re van kiosztva kártya a lakóknak, amely a használatukhoz szükséges.
– magyarázta ennek okát a városmenedzser.
Gombos Csaba városmenedzser: kártyával vagy telefonra leltöltött applikációval lehet megnyitni az okoskukákat
Fotó: Haáz Vince
Az okoskártyákat így ott osztották ki, ahol a helyszín elő volt készítve: a Tudor lakónegyedben, a Kárpátok sétányán, a Kornisa negyedben, a Bălcescu és az Egyesülés negyedekben. A fennmaradó 22 okoskuka beüzemelése folyamatban van.
A használatukat illetően vegyesek a tapasztalatok: a marosvásárhelyiek
– magyarázta Gombos Csaba.
Fotó: Haáz Vince
„Kártyával vagy telefonra letöltött alkalmazással lehet megnyitni az okoskukákat, de a lakók csak lassan kezdik megszokni a használatukat. Pedig jó tudni, hogy
– hívta fel a figyelmet a városmenedzser. Egyelőre nem rongáltak meg egyetlen ökoszigetet sem, nem úgy, mint a tavaly novemberben kihelyezett textilhulladék-konténerek esetében, amelyek csak rövid ideig maradtak épek Marosvásárhelyen, pár hónap után meg is szüntették azok működtetését emiatt. Gombos Csaba jelezte, eddig csak egy fadarab esett rá az egyik okoskukára.
