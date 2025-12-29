Bár vannak már működő okoskukák Marosvásárhelyen, a régieket szívesebben használják a lakók

Marosvásárhelyen folyamatban van az okoskukák beüzemelése, a megrendelt kétszáz darabnak egyelőre csak mintegy fele érkezett meg. A városban jeleneg 34 működőképes található belőlük, de a szokás nagy úr: a lakók még mindig előnyben részesítik a régieket.

Idén júniusban érkeztek meg Marosvásárhelyre az első okoskukák, amelyeket ökoszigetek formájában telepítettek a város különböző negyedeibe, de

fél év után még mindig nem szállították le az összeset.

A 23,8 millió lej értékű projekt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósul meg Marosvásárhelyen, a városnak kell beüzemelnie a kétszáz okoskukát, és minden lakónegyedbe terveztek ilyen ökoszigetet. Az első típusból 70 darab okoskuka lesz Marosvásárhelyen. Ebből a helyén van már 56, a következő 14 leszállítása folyamatban van, de késik velük a gyártó. A kettes típusból összesen 120 darab lesz, abból 66 kuka érkezett meg, a többit folyamatosan szállítják.

Az 56 leszállított okoskukából egyelőre 34 üzemel Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

A hármas típust a jövő év közepéig tervezik leszállítani – tudtuk meg Gombos Csabától, Marosvásárhely városmenedzserétől.

Az 56 leszállított első típusúból is csak 34 működik egyelőre,

mert bár az összes működőképes, de csak 34-re van kiosztva kártya a lakóknak, amely a használatukhoz szükséges.

Egyelőre azzal küszködünk, hogy a lakótársulások nem adják le időben a felhasználók listáját

– magyarázta ennek okát a városmenedzser.

Gombos Csaba városmenedzser: kártyával vagy telefonra leltöltött applikációval lehet megnyitni az okoskukákat Fotó: Haáz Vince

Az okoskártyákat így ott osztották ki, ahol a helyszín elő volt készítve: a Tudor lakónegyedben, a Kárpátok sétányán, a Kornisa negyedben, a Bălcescu és az Egyesülés negyedekben. A fennmaradó 22 okoskuka beüzemelése folyamatban van. Egy idő után lezárják a régi konténereket A használatukat illetően vegyesek a tapasztalatok: a marosvásárhelyiek

megszokásból még mindig a régi kukákba dobják a szemetet, bár az újak használata nem okoz nehézséget

– magyarázta Gombos Csaba.

Fotó: Haáz Vince

„Kártyával vagy telefonra letöltött alkalmazással lehet megnyitni az okoskukákat, de a lakók csak lassan kezdik megszokni a használatukat. Pedig jó tudni, hogy

egy idő után le fogjuk zárni a régi gyűjtőket