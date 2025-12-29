Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Bár vannak már működő okoskukák Marosvásárhelyen, a régieket szívesebben használják a lakók

Kontraszt: érintetlen okostárolók és régi, koszos szemétkukák látványa • Fotó: Haáz Vince

Kontraszt: érintetlen okostárolók és régi, koszos szemétkukák látványa

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen folyamatban van az okoskukák beüzemelése, a megrendelt kétszáz darabnak egyelőre csak mintegy fele érkezett meg. A városban jeleneg 34 működőképes található belőlük, de a szokás nagy úr: a lakók még mindig előnyben részesítik a régieket.

Hajnal Csilla

2025. december 29., 17:592025. december 29., 17:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén júniusban érkeztek meg Marosvásárhelyre az első okoskukák, amelyeket ökoszigetek formájában telepítettek a város különböző negyedeibe, de

fél év után még mindig nem szállították le az összeset.

A 23,8 millió lej értékű projekt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) keretében valósul meg Marosvásárhelyen, a városnak kell beüzemelnie a kétszáz okoskukát, és minden lakónegyedbe terveztek ilyen ökoszigetet.

korábban írtuk

Megérkezett az első digitális hulladékgyűjtő sziget Marosvásárhelyre
Megérkezett az első digitális hulladékgyűjtő sziget Marosvásárhelyre

Elkezdődött a digitális hulladékgyűjtő konténerek telepítése Marosvásárhelyen: a szelektív gyűjtőpontok célja, hogy a tömbházlakók környezetbarát módon szabadulhassanak meg a hulladéktól. Pár héten belül hozzáférési kártyákat is kapnak a lakók.

Az első típusból 70 darab okoskuka lesz Marosvásárhelyen. Ebből a helyén van már 56, a következő 14 leszállítása folyamatban van, de késik velük a gyártó. A kettes típusból összesen 120 darab lesz, abból 66 kuka érkezett meg, a többit folyamatosan szállítják.

Az 56 leszállított okoskukából egyelőre 34 üzemel Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az 56 leszállított okoskukából egyelőre 34 üzemel Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

A hármas típust a jövő év közepéig tervezik leszállítani – tudtuk meg Gombos Csabától, Marosvásárhely városmenedzserétől.

Az 56 leszállított első típusúból is csak 34 működik egyelőre,

mert bár az összes működőképes, de csak 34-re van kiosztva kártya a lakóknak, amely a használatukhoz szükséges.

Idézet
Egyelőre azzal küszködünk, hogy a lakótársulások nem adják le időben a felhasználók listáját

– magyarázta ennek okát a városmenedzser.

Gombos Csaba városmenedzser: kártyával vagy telefonra leltöltött applikációval lehet megnyitni az okoskukákat • Fotó: Haáz Vince Galéria

Gombos Csaba városmenedzser: kártyával vagy telefonra leltöltött applikációval lehet megnyitni az okoskukákat

Fotó: Haáz Vince

Az okoskártyákat így ott osztották ki, ahol a helyszín elő volt készítve: a Tudor lakónegyedben, a Kárpátok sétányán, a Kornisa negyedben, a Bălcescu és az Egyesülés negyedekben. A fennmaradó 22 okoskuka beüzemelése folyamatban van.

Egy idő után lezárják a régi konténereket

A használatukat illetően vegyesek a tapasztalatok: a marosvásárhelyiek

megszokásból még mindig a régi kukákba dobják a szemetet, bár az újak használata nem okoz nehézséget

– magyarázta Gombos Csaba.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

„Kártyával vagy telefonra letöltött alkalmazással lehet megnyitni az okoskukákat, de a lakók csak lassan kezdik megszokni a használatukat. Pedig jó tudni, hogy

Idézet
egy idő után le fogjuk zárni a régi gyűjtőket

– hívta fel a figyelmet a városmenedzser. Egyelőre nem rongáltak meg egyetlen ökoszigetet sem, nem úgy, mint a tavaly novemberben kihelyezett textilhulladék-konténerek esetében, amelyek csak rövid ideig maradtak épek Marosvásárhelyen, pár hónap után meg is szüntették azok működtetését emiatt. Gombos Csaba jelezte, eddig csak egy fadarab esett rá az egyik okoskukára.

Hirdetés

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Székelyhon

Halálos tűzeset történt Hargita megyében: egy idős férfi életét vesztette
Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Székelyhon

Kászonjakabfalvi tűzesetek: egy személyre terelődik a gyújtogatás gyanúja, de bizonyíték nincs
Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Székely Sport

Legyőzte a Gyergyói Hoki Klubot, a Brassói Corona vezeti az Erste Ligát
Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
Krónika

Pusztító szél Brassó megyében: vörös riasztás, súlyos károk
Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
Székely Sport

Lemarad a székely hokirangadóról a Sportklub törzsszurkolóinak egy része
Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Nőileg

Varázslatteremtés és mindennapok – karácsonyvárás szülőként, egyedül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 29., hétfő

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút

Eltűnés miatt indított keresést a rendőrség egy 13 éves, Maros megyei lány ügyében, aki vasárnap este önként távozott otthonról, és azóta nem adott életjelet magáról. A kiskorút pár órán belül megtalálták.

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
2025. december 29., hétfő

Megtalálták a Maros megyei településről eltűnt kiskorút
Hirdetés
2025. december 28., vasárnap

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók

Fenyőfa dőlt vasárnap délben egy parkoló autóra Marosvásárhelyen. A tűzoltók, a viharos szélre való tekintettel arra kérnek mindenkit, hogy ha lehet ne hagyja el otthonát.

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 28., vasárnap

Fa dőlt egy személygépkocsira Marosvásárhelyen, viharos szélre figyelmeztetnek a tűzoltók
2025. december 28., vasárnap

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán

Jótékonysági koncertet szerveznek vasárnap Szovátán, amelyen fellép Kristof Rebeka és Béla, akik nemrég nyerték meg a Csillag születik tehetségkutatót.

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
2025. december 28., vasárnap

A Csillag születik nyertes párosa koncertezik Szovátán
2025. december 28., vasárnap

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel

Két baleset történt Maros megyében egymást követően vasárnap reggel, három személy megsérült.

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
2025. december 28., vasárnap

Balesetek követték egymást Maros megyében vasárnap reggel
Hirdetés
2025. december 27., szombat

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek

Adományokat gyűjtenek egy ötgyerekes családnak, akinek karácsony másodnapján leégett az otthona a Görgényszentimre községbeli Kásvavölgyben.

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
2025. december 27., szombat

Ötgyerekes család maradt otthon nélkül, segítséget kérnek
2025. december 27., szombat

Épületek gyulladtak ki Maros megyében

Maros megyében két tűzeset is volt egymás után rövid időn belül: szombatra virradó éjszaka és reggel, egyikben sem történt személyi sérülés.

Épületek gyulladtak ki Maros megyében
Épületek gyulladtak ki Maros megyében
2025. december 27., szombat

Épületek gyulladtak ki Maros megyében
2025. december 27., szombat

Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen

Súlyos baleset történt szombatra virradóra a marosvásárhelyi Gát utcában: két autó ütközött össze, többen is megsérültek.

Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
2025. december 27., szombat

Hatan sérültek meg egy éjszakai balesetben Marosvásárhelyen
Hirdetés
2025. december 26., péntek

Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat

Görgényszentimre községben lakástűzhöz, Marosszentannán egy melegházban keletkezett tűzhöz riasztották a Maros megyei életmentőket pénteken kora délután.

Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat
Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat
2025. december 26., péntek

Lakóházhoz és melegházhoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat
2025. december 26., péntek

A Liliomfival búcsúztatják az évet Marosvásárhelyen

Szigligeti Ede Liliomfi című darabjával búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata. Az előbemutatóra és a bemutatóra elfogytak a jegyek, de a január elejei előadásokra még van pár szabad hely.

A Liliomfival búcsúztatják az évet Marosvásárhelyen
A Liliomfival búcsúztatják az évet Marosvásárhelyen
2025. december 26., péntek

A Liliomfival búcsúztatják az évet Marosvásárhelyen
2025. december 25., csütörtök

Eszméletlen embert mentettek ki a Nagy-Küküllőből Segesváron

A Nagy-Küküllőbe esett személyt mentettek ki a tűzoltók Segesváron a vasútállomás környékén csütörtök este.

Eszméletlen embert mentettek ki a Nagy-Küküllőből Segesváron
Eszméletlen embert mentettek ki a Nagy-Küküllőből Segesváron
2025. december 25., csütörtök

Eszméletlen embert mentettek ki a Nagy-Küküllőből Segesváron
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!