Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói

Fotó: Vaskertes Általános Iskola

Fotó: Vaskertes Általános Iskola

A gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén, az Erasmus+ programnak köszönhetően.

Gergely Imre

2026. március 31., 18:242026. március 31., 18:24

A csoport vendéglátó intézménye az Icod de los Vinos városában működő IES Lucas Martin volt, ahol változatos programokon keresztül ismerkedtek meg a sziget sajátosságaival és az iskola mindennapjaival. A diákok betekintést nyertek a spanyol oktatási rendszerbe, hagyományos sportokat is kipróbáltak, többek között a petanque-hoz hasonló bola canaria játékot – olvasható az gyergyószentmiklósi iskola közleményében.

Az Erasmus+ program révén megvalósult egyhetes tanulmányút során kézműves foglalkozásokonkon, néptánc programokon és egy több tantárgyat felölelő kvízen is részt vettek. Mindezt lett, cseh, német, olasz és spanyol diákokkal közösen valósították meg. Az iskolai tevékenységek mellett ellátogattak a híres Loro Parque állatkertbe, valamint a Siam víziparkba is, ahol közös élményekkel gazdagodtak.

A résztvevők vendéglátó családoknál voltak elszállásolva, így közvetlen tapasztalatokat szereztek a helyi életről és a spanyol vendégszeretetről is. Az utazás során új kultúrát ismertek meg, kiléptek komfortzónájukból, és nemzetközi kapcsolatokat alakítottak ki – áll még a közleményben.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
A rovat további cikkei

2026. március 31., kedd

Jogtalan parkolási „felszólítások” a Virág negyedben

Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.

Szerencsésen zárult az eltűnt személy keresése Orotván

Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.

Sövények helyett virágágyások: megújulnak a gyergyószentmiklósi zöldfelületek

Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.

Ittas sofőrt kaptak el Gyergyószentmiklóson

Ittas járművezetés miatt indult eljárás egy 44 éves, Gyergyóújfaluból származó férfi ellen, akit hétfőn reggel állítottak meg a rendőrök Gyergyószentmiklóson.

2026. március 28., szombat

Új kerékpárút Gyergyóremetén: már az első napon több mint kétszázan próbálták ki

Több mint kétszázan próbálták ki szombaton Gyergyóremete új kerékpárútját, amelyet futók, sétálók és babakocsit toló édesanyák is birtokba vettek. A 3,2 kilométeres aszfaltcsíktól azt várják, hogy egyre többeket mozgásra ösztönöz majd.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Összefogásból épült ház, most jótékonysági koncerttel segítenek befejezni

Jótékonysági koncertet szerveznek március 27-én Gyergyóalfaluban, hogy befejezhessék a négygyermekes gyergyószentmiklósi család otthonát, amely összefogásból épült fel egy év alatt.

2026. március 26., csütörtök

Újdonságokkal készül Gyergyószentmiklós a húsvéti ünnepkörre

A virágvasárnapi barkaszenteléstől a húsvétvasárnapi határkerülésig több újdonsággal készül Gyergyószentmiklós húsvétra. Idén először a főtéri parkban tartják az ételszentelést, a szervezők pedig a közös ünneplés közösségformáló erejét hangsúlyozták.

2026. március 23., hétfő

Holtan találták meg a Gyergyóalfaluból eltűnt férfit

Megtalálták, de sajnos már nem volt életben a Gyergyóalfaluból eltűnt 63 éves férfi – közölték Gyergyóalfalu község Facebook-oldalán a hétfői nagyszabású keresőakciót követően.

2026. március 23., hétfő

Adókedvezmény és közösségi segély: új szociális támogatások Gyergyószentmiklóson

Két új szociális intézkedéssel bővíti támogatási rendszerét Gyergyószentmiklós önkormányzata: az egyik a fogyatékkal élő személyek adóterhein könnyít, a másik pedig váratlan, súlyos egészségügyi helyzetekben nyújt gyors segítséget.

