Nemzetközi tapasztalatokkal gazdagodtak a Vaskertes iskola tanulói

A gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén, az Erasmus+ programnak köszönhetően.

A csoport vendéglátó intézménye az Icod de los Vinos városában működő IES Lucas Martin volt, ahol változatos programokon keresztül ismerkedtek meg a sziget sajátosságaival és az iskola mindennapjaival. A diákok betekintést nyertek a spanyol oktatási rendszerbe, hagyományos sportokat is kipróbáltak, többek között a petanque-hoz hasonló bola canaria játékot – olvasható az gyergyószentmiklósi iskola közleményében.

Az Erasmus+ program révén megvalósult egyhetes tanulmányút során kézműves foglalkozásokonkon, néptánc programokon és egy több tantárgyat felölelő kvízen is részt vettek. Mindezt lett, cseh, német, olasz és spanyol diákokkal közösen valósították meg. Az iskolai tevékenységek mellett ellátogattak a híres Loro Parque állatkertbe, valamint a Siam víziparkba is, ahol közös élményekkel gazdagodtak.