Emlékeket, a múlt tárgyait gyűjti Borszék: várostörténeti kiállítást létesítenek

Fotó: Borszék önkormányzata
Borszék önkormányzata átfogó helytörténeti gyűjtést hirdetett meg, amelynek célja, hogy összegyűjtsék a település múltjának tárgyi és dokumentarista emlékeit. Múzeum születik az egykori 49-es villában.
A kezdeményezők a helyi közösség bevonásával szeretnének létrehozni egy olyan gyűjteményt, amely hitelesen mutatja be Borszék történetét, mindennapjait, borvízkultúráját, pezsgő turizmusát, fürdőéletét, ipari és bányászati örökségét, valamint a közösségi hagyományokat.
A felhívás minden borszéki vagy a városhoz kötődő személy, család, örökös és gyűjtő számára nyitott. A szervezők olyan régi tárgyakat, fényképeket, dokumentumokat és egyéb emlékeket várnak, amelyek a település múltjához kapcsolódnak, és értékes részét képezhetik egy közös helytörténeti gyűjteménynek.
Mik József polgármester érdeklődésünkre elmondta:
A villa korszerűsítésére eleve azzal a céllal kaptak támogatást, hogy később múzeumként működjön – most érkezett el ennek az ideje.
A gyűjtés április 10. és július 10. között zajlik, és a következő telefonszámokon lehet a felajánlásokat megtenni, a szervezőkkel egyeztetni: 0724 666 679, 0722 676 635. A szervezők olyan tárgyakat és dokumentumokat keresnek, amelyek egy-egy korszakot, helyi szokást, foglalkozást, eseményt vagy családi történetet idéznek fel, amelyek egyértelműen Borszékhez köthetők. A leadott tárgyak mellé rövid leírást is kérnek: kitől származik, milyen időszakhoz vagy eseményhez kapcsolódik, illetve fényképek esetében kik szerepelnek rajtuk, hol és mikor készültek.
Mozgóurnával segíti a levélszavazatok leadását az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete. A párt székelykeresztúri és szentegyházi szervezete is besegít a szavazatok eljuttatásában a csíkszeredai főkonzulátusra.
Egy gyergyószentmiklósi parkolóban álló autón hagyott, kézzel írt üzenet vet fel kérdéseket. Jogos figyelmeztetés ez vagy alaptalan fenyegetés? – merülhet fel abban, aki ilyen cédulát talál a kocsiján. Utánajártunk, ki döntheti el, ki parkolhat ott.
Egy hetet töltött Spanyolországban, a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerifén a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola hét diákja és két tanára az Erasmus+ programnak köszönhetően.
Szerencsés kimenetelű keresési akcióról számolt be kedden a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt, miután a hétvégén egy eltűnt ember felkutatására szerveztek összehangolt bevetést Orotva térségében.
Sövényeket távolítottak el, fákat metszettek és új virágágyásokat készítenek elő Gyergyószentmiklóson. A főtéri park tavaly megkezdett átalakítása idén folytatódik, miközben a város más pontjain is rendezik, bővítik a zöldfelületeket.
Ittas járművezetés miatt indult eljárás egy 44 éves, Gyergyóújfaluból származó férfi ellen, akit hétfőn reggel állítottak meg a rendőrök Gyergyószentmiklóson.
Több mint kétszázan próbálták ki szombaton Gyergyóremete új kerékpárútját, amelyet futók, sétálók és babakocsit toló édesanyák is birtokba vettek. A 3,2 kilométeres aszfaltcsíktól azt várják, hogy egyre többeket mozgásra ösztönöz majd.
Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.
Jótékonysági koncertet szerveznek március 27-én Gyergyóalfaluban, hogy befejezhessék a négygyermekes gyergyószentmiklósi család otthonát, amely összefogásból épült fel egy év alatt.
A virágvasárnapi barkaszenteléstől a húsvétvasárnapi határkerülésig több újdonsággal készül Gyergyószentmiklós húsvétra. Idén először a főtéri parkban tartják az ételszentelést, a szervezők pedig a közös ünneplés közösségformáló erejét hangsúlyozták.
