Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban

Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.

A télies fordulat nemcsak a magasabban fekvő helyeket érinti: a Kommandóra vezető úton is visszatért a tél. Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A helyi polgármesteri hivatal bejegyzése szerint munkatársaik folyamatosan takarítják és szórják homokkal az úttestet a biztonságos közlekedés érdekében. A Brassói Út- és Hídügyi Igazgatóság is közleményt tett közzé csütörtökön, miszerint

a hóeltakarító gépek több mint 50 tonna csúszásgátló anyagot szórtak szét Brassó, Kovászna, Hargita és Szeben megyék országútjain.