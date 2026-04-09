Áprilisi tél: hóréteg alakult ki a magasabban fekvő régiókban

Képünk illusztráció
Fotó: Barabás Ákos
Visszatért a tél április közepén a hegyvidéki térségekbe: csütörtökön vékony hóréteg rakódott le Hargitafürdőn és a Madarasi Hargitán is: a webkamerák felvételei havas tájat mutatnak a szeszélyes áprilisi időjárás következtében.
A télies fordulat nemcsak a magasabban fekvő helyeket érinti: a Kommandóra vezető úton is visszatért a tél.
Rendkívüli hidegre, megerősödő szélre, valamint esőre, havas esőre, a hegyekben pedig havazásra figyelmeztető előrejelzést adott ki az ország egész területére csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A helyi polgármesteri hivatal bejegyzése szerint munkatársaik folyamatosan takarítják és szórják homokkal az úttestet a biztonságos közlekedés érdekében.
A Brassói Út- és Hídügyi Igazgatóság is közleményt tett közzé csütörtökön, miszerint
Mint írják, leginkább az 1000 méternél magasabban fekvő hegyi útszakaszok érintettek.
A hatóságok arra figyelmeztetik a közlekedőket, hogy az érvényben lévő időjárási riasztások idején fokozott óvatossággal közlekedjenek.
