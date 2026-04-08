Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Egy 50 éves, csíkmadarasi férfit állítottak meg ellenőrzésre Csíkszeredában szerdán reggel a rendőrök. Amint kiderült, ittasan vezette az autóját.
2026. április 08., 17:01
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szolgálatának munkatársai alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá az igazoltatott férfit, a műszer 0,62 mg/l tiszta alkoholt mutatott ki a kilélegzett levegőben.
A sofőrt ezt követően egészségügyi intézménybe szállították, ahol vérmintát vettek a pontos véralkoholszint megállapítása érdekében.
Az ügyben a rendőrök büntetőeljárást indítottak ittas járművezetés gyanújával.
szóljon hozzá!