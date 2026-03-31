Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől

Hiába Csikszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.

Barabás Hajnal

2026. március 31., 21:132026. március 31., 21:13

Sokan eljöttek a csobotfalvi lakossági fórumra. Helyi gondokról beszélgettek • Fotó: Borbély Fanni

„Csobotfalvának kicsi a lakossága, hozzávetőleg ötszáz fő, ugyan Csíkszereda városhoz tartozik, de ahogyan a neve is mondja, ez egy falu.

Szeretnénk, ha megtarthatnánk hagyományainkat, életmódunkat, szeretnénk, ha megmaradna ez a közösség – ez a legfontosabb”

– emelte ki Antal Imre helybéli lakos, a Csobod Öröksége egyesület vezetője, akit a Csobotfalvát érintő gondokról kérdeztük a kedd esti lakossági fórum előtt. Szerinte a problémák közé tartoznak a magas adók, illetve a mezei utak és hidak karbantartása is életbevágó a helyiek számára.

Készülnek a telekkönyvezésre

A csíkszeredai városvezetés által szervezett találkozóra sokan eljöttek, megtöltötték a kis kultúrotthont. Korodi Attila polgármester egy rövid, a csobotvalvi városrészt érintő beszámolóval készült.

Készítjük elő a telekkönyvezést, már a topográfiai felmérés megvan, úgy becsüljük, hogy nyolcvan százaléka a telkeknek be lesz telekkönyvezve”

– emelte ki a városvezető azt, amit a csobotfalviak egyik legfontosabb ügyének nevezett. Hozzátette, a telekkönyvezést két részben fogják megvalósítani:

  • az első részben 168 hektárnyi területet érint a munka 600 parcellával,

  • a második részben pedig 800 hektárt 525 parcellával.

Évekbe telik a gázhálózat kiépítése

Szót ejtett továbbá az Agyagfalvát is kiszolgáló gázhálózat kiépítéséről is. Mint mondta, Szécsennyel és Csibával együtt a megvalósíthatósági tanulmány szerint 48 millió lejbe kerülne a beruházás, ebből 17 millió lejt biztosítanak a pályázatból, a fennmaradó, mintegy 30 millió lejt azonban a városnak kell biztosítania. Erre még erőforrást kell keresni, úgy véli,

2028 előtt nem kezdődhet el a kivitelezés.

Több más mellett a polgármester beszélt a járdaépítés szükségességéről is, megjegyezve, hogy ez helyenként komoly kihívást jelent majd, mert az utcák nagyon szűk keresztmetszetűek.

Újdonságként megemlítette, hogy az András téren a városi tömegközlekedés működtetésével megbízott Csíki Trans Kft. idén fedett buszmegállót építene, melegedővel és mosdóval a buszsofőrök számára.

Kakaskukorékolás, kutyaugatás – zavarhatja az új lakókat

A beszámoló után a jelenlevők osztották meg az őket érintő nehézségeket. Többen az esővízelvezetés hiányosságait taglalták, és az árkok kitakarítását szorgalmazták. Volt aki azért emelt szót, hogy Csobotfalvának is legyen rendezett sportpályája.

A polgármester válaszul arra hívta fel a figyelmet, hogy a város nem ruházhat be olyan ingatlanba, amelyik nem az önkormányzaté, ezért ha átadják a városnak az érintett területet, akkor keresnek megoldást.

Védelmet akarunk ennek a falusi életformának, amit élünk, mert félő, hogy beköltöznek ide új szomszédok, és zavarni fogja őket például a kakaskukorékolás, vagy a kutyaugatás.

Nem akarunk úgy járni, mint egy idős férfi Somlyón, aki a szomszédai miatt le kellett vágja a tyúkjait. Kérjük, foglalják bele valahogyan az elfogadás előtt álló általános városrendezési tervbe (PUG)” – szólalt fel egy nő, megerősítve Antal Imre álláspontját a háztáji gazdaságok megőrzéséről.

Csíkszék Csíkszereda Csobotfalva
Ezek is érdekelhetik

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában
Korrupciós ügy: 500 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán – frissítve
Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Országgyűlési választás: magas részvétel várható, döntő lehet a szavazatok területi megoszlása
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában
Székelyhon

Még egy körforgalom lesz Csíkszeredában
Korrupciós ügy: 500 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán – frissítve
Székelyhon

Korrupciós ügy: 500 ezer eurót találtak a közúti hatóság elnökének két lakásán – frissítve
Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Eddig húzta, az utolsó veretlen csapatot is legyőzték az Udvarhely körzetiben
Országgyűlési választás: magas részvétel várható, döntő lehet a szavazatok területi megoszlása
Krónika

Országgyűlési választás: magas részvétel várható, döntő lehet a szavazatok területi megoszlása
Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Székely Sport

Feszült, kemény meccsen került egy lépésre a döntőtől a Gyergyói Hoki Klub
Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
Nőileg

Dr. Hompoth György: Robbanásszerűen megnőtt az endometriózis előfordulása
A rovat további cikkei

2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

2026. március 29., vasárnap

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

2026. március 29., vasárnap

Örökletes és ritka betegségek orvosa

Amikor nem találják egy betegség okát, többszöri orvosi konzultáció után sem állítható fel pontos diagnózis, akkor „lép képbe” a genetikus szakorvos. Az örökletes és nagyon ritka betegségekről Baczoni Balázs genetikus szakorvossal beszélgettünk.

2026. március 28., szombat

Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

2026. március 28., szombat

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

2026. március 28., szombat

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 27., péntek

Átalakítanák a közlekedést a Brassói út egy szakaszán

Kétsávos körforgalom kiépítését tervezik a csíkszeredai Brassói út és a Zöld Péter utca kereszteződésében, a forgalom enyhítésére. A munkálat értéke 5,6 millió lej lenne, amelynek finanszírozásához külső forrást keres a város.

2026. március 27., péntek

Ha jön a fagy, hogyan védjük a gyümölcsfákat?

Az utóbbi években ismétlődő jelenség Székelyföldön, hogy a márciusi-áprilisi felmelegedést hirtelen visszatérő fagyok váltják. Ezek komoly károkat okozhatnak a gyümölcsösökben, teljesen el is veszhet az adott évi termés.

2026. március 27., péntek

Ismét fogyasztható a csíksomlyói borvíz

Újból iható a csíksomlyói borvíz az elvégzett laborvizsgálatok alapján – jelentette be Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere közösségi oldalán.

