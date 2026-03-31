Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől

Hiába Csikszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.
Sokan eljöttek a csobotfalvi lakossági fórumra. Helyi gondokról beszélgettek
„Csobotfalvának kicsi a lakossága, hozzávetőleg ötszáz fő, ugyan Csíkszereda városhoz tartozik, de ahogyan a neve is mondja, ez egy falu.
– emelte ki Antal Imre helybéli lakos, a Csobod Öröksége egyesület vezetője, akit a Csobotfalvát érintő gondokról kérdeztük a kedd esti lakossági fórum előtt. Szerinte a problémák közé tartoznak a magas adók, illetve a mezei utak és hidak karbantartása is életbevágó a helyiek számára.
A csíkszeredai városvezetés által szervezett találkozóra sokan eljöttek, megtöltötték a kis kultúrotthont. Korodi Attila polgármester egy rövid, a csobotvalvi városrészt érintő beszámolóval készült.
– emelte ki a városvezető azt, amit a csobotfalviak egyik legfontosabb ügyének nevezett. Hozzátette, a telekkönyvezést két részben fogják megvalósítani:
az első részben 168 hektárnyi területet érint a munka 600 parcellával,
a második részben pedig 800 hektárt 525 parcellával.
Szót ejtett továbbá az Agyagfalvát is kiszolgáló gázhálózat kiépítéséről is. Mint mondta, Szécsennyel és Csibával együtt a megvalósíthatósági tanulmány szerint 48 millió lejbe kerülne a beruházás, ebből 17 millió lejt biztosítanak a pályázatból, a fennmaradó, mintegy 30 millió lejt azonban a városnak kell biztosítania. Erre még erőforrást kell keresni, úgy véli,
Több más mellett a polgármester beszélt a járdaépítés szükségességéről is, megjegyezve, hogy ez helyenként komoly kihívást jelent majd, mert az utcák nagyon szűk keresztmetszetűek.
Újdonságként megemlítette, hogy az András téren a városi tömegközlekedés működtetésével megbízott Csíki Trans Kft. idén fedett buszmegállót építene, melegedővel és mosdóval a buszsofőrök számára.
A beszámoló után a jelenlevők osztották meg az őket érintő nehézségeket. Többen az esővízelvezetés hiányosságait taglalták, és az árkok kitakarítását szorgalmazták. Volt aki azért emelt szót, hogy Csobotfalvának is legyen rendezett sportpályája.
A polgármester válaszul arra hívta fel a figyelmet, hogy a város nem ruházhat be olyan ingatlanba, amelyik nem az önkormányzaté, ezért ha átadják a városnak az érintett területet, akkor keresnek megoldást.
Nem akarunk úgy járni, mint egy idős férfi Somlyón, aki a szomszédai miatt le kellett vágja a tyúkjait. Kérjük, foglalják bele valahogyan az elfogadás előtt álló általános városrendezési tervbe (PUG)” – szólalt fel egy nő, megerősítve Antal Imre álláspontját a háztáji gazdaságok megőrzéséről.
