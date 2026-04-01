Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában

A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.

A Csíki Trans közösségi oldalán jelentette be, hogy április 3–6. között változik a megszokott menetrend. Az értesítés értelmében nagypénteken és húsvéthétfőn vasárnapi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok, míg április 4-én és 5-én a megszokott szombati és vasárnapi program szerint utazhatnak az utasok.

A szolgáltató honlapján meg lehet nézni, hogy a járatok pontosan mikor indulnak.