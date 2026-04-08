Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában

A lezárt utcákban hagyott autókat el kell mozdítani a nagytakarítás idején

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A megszokottól eltérően még el sem kezdődött a Csíkszeredában megszokott általános tavaszi nagytakarítás, amelynek megszervezését akadályozza, hogy nincs költségvetés. A hónap második felében viszont lesz erre lehetőség.

Kovács Attila

2026. április 08., 10:032026. április 08., 10:03

Amióta rendszeressé vált Csíkszeredában az általános tavaszi nagytakarítás, a húsvét előtti időszakban mindig elkezdődött, és sok esetben be is fejeződött a feltámadás ünnepére, attól függően, hogy ez milyen dátumra esett. Még úgy is, hogy a március végén, április elején vissza-visszatérő télies időjárás, havazás gyakran megzavarta, akár több napra szüneteltette a munkát.

Idén viszont az utcák, járdák seprése, portalanítása még nem került napirendre,

és ennek legfőbb oka, hogy elfogadott költségvetés hiányában nincs nagy mozgástere a polgármesteri hivatalnak.

Hirdetés

Megkeresésünkre Bors Béla alpolgármester elmondta, úgy néz ki, találnak megoldást arra, hogy a tavaszi nagytakarítást megfelelő körülmények között el lehessen végezni. Mivel most amúgy is lehűlés, télies időjárás következik,

április közepe után tervezik ezt elvégezni.

Hozzátette, keresik a megoldást arra, hogy tudnak szerződést kötni a nagytakarítás idején a lezárt útszakaszokon hagyott autók elmozdítására, mert ahhoz, hogy a beavatkozás megfelelő legyen, szükséges, hogy a hivatal szerződés alapján tudja elmozdíttatni a takarítást akadályozó járműveket.

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanakkor szükséges a nyári útkarbantartás részeként a kavicsozott utak javítására vonatkozó szerződés is, mert ilyenkor azokon az útszakaszokon, ahol nincs aszfalt, javítani is szoktak. Valószínű, hogy most erre nem kerül sor, de

az egyes útszakaszok lezárásával járó takarítást el tudják végezni

– erősítette meg.

Emlékeztetett, a város költségvetését május közepe előtt nem tudják elfogadni, és csak utána lehet kiírni minden közbeszerzést, így nyári útkarbantartásra is csak nyár közepén lesz szerződésük.

Idézet
Ennél rosszabbat, hogy a költségvetési év az év közepén kezdődik, nem lehet kitalálni”

– jegyezte meg. Az általános tavaszi nagytakarítás programja várhatóan jövő héten lesz nyilvános.

Csíkszék Csíkszereda
Hirdetés

szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu
Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Új listavezetője van a Csík körzeti bajnokságnak
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
Székelyhon

Utcai politizálásból pofozkodás Sepsiszentgyörgyön
Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu
Székelyhon

Ismét magyar közösséget vett célba az úzvölgyi akcióiról ismert Mihail Tîrnoveanu
Elhunyt Mircea Lucescu
Székely Sport

Elhunyt Mircea Lucescu
„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Krónika

„Ha valami változik, majd szólok”. Kelemen Hunor a Fidesz támogatásáról, az országgyűlési választások tétjéről
Új listavezetője van a Csík körzeti bajnokságnak
Székely Sport

Új listavezetője van a Csík körzeti bajnokságnak
Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Nőileg

Minden nő megérdemli azokat a pillanatokat, amelyek csak róla szólnak
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 07., kedd

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás

Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás
Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás
2026. április 07., kedd

Újra benőtte a nád és a bozót az egykori Suta-tavat, miközben még mindig várat magára a felújítás
Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda

Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
2026. április 06., hétfő

Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó
2026. április 06., hétfő

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában

Ingyenes vércukormérést szervez kedden és szerdán délután négy órától a Hargita Megyei Vöröskereszt a csíkszeredai Szabadság téren.

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában
Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában
2026. április 06., hétfő

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában
Hirdetés
2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában

A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. április 01., szerda

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is

Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is
Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is
2026. április 01., szerda

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is
Hirdetés
2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől

Hiába Csíkszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
2026. március 30., hétfő

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben
Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben
2026. március 30., hétfő

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben
Hirdetés
