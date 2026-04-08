Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában

A lezárt utcákban hagyott autókat el kell mozdítani a nagytakarítás idején
Fotó: Borbély Fanni
A megszokottól eltérően még el sem kezdődött a Csíkszeredában megszokott általános tavaszi nagytakarítás, amelynek megszervezését akadályozza, hogy nincs költségvetés. A hónap második felében viszont lesz erre lehetőség.
Amióta rendszeressé vált Csíkszeredában az általános tavaszi nagytakarítás, a húsvét előtti időszakban mindig elkezdődött, és sok esetben be is fejeződött a feltámadás ünnepére, attól függően, hogy ez milyen dátumra esett. Még úgy is, hogy a március végén, április elején vissza-visszatérő télies időjárás, havazás gyakran megzavarta, akár több napra szüneteltette a munkát.
és ennek legfőbb oka, hogy elfogadott költségvetés hiányában nincs nagy mozgástere a polgármesteri hivatalnak.
Megkeresésünkre Bors Béla alpolgármester elmondta, úgy néz ki, találnak megoldást arra, hogy a tavaszi nagytakarítást megfelelő körülmények között el lehessen végezni. Mivel most amúgy is lehűlés, télies időjárás következik,
Hozzátette, keresik a megoldást arra, hogy tudnak szerződést kötni a nagytakarítás idején a lezárt útszakaszokon hagyott autók elmozdítására, mert ahhoz, hogy a beavatkozás megfelelő legyen, szükséges, hogy a hivatal szerződés alapján tudja elmozdíttatni a takarítást akadályozó járműveket.
Ugyanakkor szükséges a nyári útkarbantartás részeként a kavicsozott utak javítására vonatkozó szerződés is, mert ilyenkor azokon az útszakaszokon, ahol nincs aszfalt, javítani is szoktak. Valószínű, hogy most erre nem kerül sor, de
– erősítette meg.
Emlékeztetett, a város költségvetését május közepe előtt nem tudják elfogadni, és csak utána lehet kiírni minden közbeszerzést, így nyári útkarbantartásra is csak nyár közepén lesz szerződésük.
– jegyezte meg. Az általános tavaszi nagytakarítás programja várhatóan jövő héten lesz nyilvános.
Ismét benőtte a nád az egykori csíkszeredai Suta-tavat, miközben 19 évvel a lecsapolása után továbbra sem kezdődtek újra a rehabilitációs munkálatok. A közbeszerzési eljárás ugyan újraindult, de az eredményt megóvták, így a kivitelezés ismét várat magára.
Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.
Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.
Ingyenes vércukormérést szervez kedden és szerdán délután négy órától a Hargita Megyei Vöröskereszt a csíkszeredai Szabadság téren.
Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.
A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.
Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.
Hiába Csíkszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.
Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.
Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.
