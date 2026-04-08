Késve, de lesz tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában

A lezárt utcákban hagyott autókat el kell mozdítani a nagytakarítás idején

A megszokottól eltérően még el sem kezdődött a Csíkszeredában megszokott általános tavaszi nagytakarítás, amelynek megszervezését akadályozza, hogy nincs költségvetés. A hónap második felében viszont lesz erre lehetőség.

Kovács Attila 2026. április 08., 10:032026. április 08., 10:03

Amióta rendszeressé vált Csíkszeredában az általános tavaszi nagytakarítás, a húsvét előtti időszakban mindig elkezdődött, és sok esetben be is fejeződött a feltámadás ünnepére, attól függően, hogy ez milyen dátumra esett. Még úgy is, hogy a március végén, április elején vissza-visszatérő télies időjárás, havazás gyakran megzavarta, akár több napra szüneteltette a munkát.

Idén viszont az utcák, járdák seprése, portalanítása még nem került napirendre,

és ennek legfőbb oka, hogy elfogadott költségvetés hiányában nincs nagy mozgástere a polgármesteri hivatalnak. Megkeresésünkre Bors Béla alpolgármester elmondta, úgy néz ki, találnak megoldást arra, hogy a tavaszi nagytakarítást megfelelő körülmények között el lehessen végezni. Mivel most amúgy is lehűlés, télies időjárás következik,

április közepe után tervezik ezt elvégezni.

Hozzátette, keresik a megoldást arra, hogy tudnak szerződést kötni a nagytakarítás idején a lezárt útszakaszokon hagyott autók elmozdítására, mert ahhoz, hogy a beavatkozás megfelelő legyen, szükséges, hogy a hivatal szerződés alapján tudja elmozdíttatni a takarítást akadályozó járműveket.

Ugyanakkor szükséges a nyári útkarbantartás részeként a kavicsozott utak javítására vonatkozó szerződés is, mert ilyenkor azokon az útszakaszokon, ahol nincs aszfalt, javítani is szoktak. Valószínű, hogy most erre nem kerül sor, de

az egyes útszakaszok lezárásával járó takarítást el tudják végezni

– erősítette meg. Emlékeztetett, a város költségvetését május közepe előtt nem tudják elfogadni, és csak utána lehet kiírni minden közbeszerzést, így nyári útkarbantartásra is csak nyár közepén lesz szerződésük.

Ennél rosszabbat, hogy a költségvetési év az év közepén kezdődik, nem lehet kitalálni”