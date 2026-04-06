Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett. Dobos László 2026. április 06., 21:022026. április 06., 21:02

A Gyimesek legkorszerűbb óvodája magyar állami beruházásból létesült Fotó: Borbély Fanni

Gyimesbükkben a hegyek közé szorult település mindennapjaihoz ma már hozzátartozik a gyerekzsivaj, amely a Dani Gergely Általános Iskola szomszédságában felépült korszerű óvodából hallatszik ki. Négy évvel ezelőtt, 2022 októberében még ünnepi beszédek szóltak ugyanitt, ma pedig már a kisgyerekeket készítik fel az iskolára. A történelmileg Erdélyhez tartozó, de a kommunista időszakban közigazgatásilag a moldvai Bákó megyéhez csatolt községben az új óvoda felavatása nem csupán egy épület átadását jelentette. Antal Etelka iskolaigazgató akkor a hitről és az álmokról beszélt – arról, hogy



közösségi összefogással a legnehezebb helyzetekben is lehet jövőt építeni.

Olteán Péter polgármester az elindult folyamat fontosságát hangsúlyozta, míg Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke arra emlékeztetett: a térség népeit a közös hit és hagyomány összeköti, még akkor is, ha közigazgatási vagy nyelvi határok választják el őket. korábban írtuk Magyar óvodát avattak Gyimesbükkben Új óvoda és sportpálya avatóünnepségét tartották szombaton délben Gyimesbükkben. A történelmi Erdély egyik legkeletibb településén szeptemberben 58 gyermek kezdte meg a tanévet a magyar állami támogatással épített új óvodaépületben. Egy szükségből született kezdeményezés A mai, rendezett és modern környezet mögött hosszú út áll. Az első lépéseket 2018-ban tették meg, amikor elindult az első hosszabbított programú napközis csoport. A bákói tanfelügyelőség év közben adta meg az engedélyt – ez önmagában is jelzi, milyen sürgető igény volt rá.

A fiatal családok szerették volna, ha helyben is van ilyen lehetőség, hiszen Comănești-től (Kománfalva) Csíkszeredáig nem működött hasonló program”

– idézik fel a kezdeteket az intézmény vezetői, Antal Etelka iskolaigazgató és Főcze Edit óvodavezető.

Antal Etelka iskolaigazgató és Főcze Edit óvodavezető múltról, jelenről és jövőről is beszélt a Székelyhonnak Fotó: Borbély Fanni

Az indulás visszafogott volt: alig tíz gyermekkel kezdődött a működés, a szülők pedig még bizonytalanok voltak. A gyerekeket gyakran más településrészekről hozták, és az iskola szűkös termeiben zajlott a foglalkozás. Aztán fokozatosan változott a helyzet:

a bizalom nőtt, a létszám emelkedett, az igény pedig egyre egyértelműbb lett.

Járvány, nehézségek, kitartás A fejlődést a koronavírus-járvány sem törte meg, bár komoly kihívások elé állította az intézményt. Az ágyakat el kellett különíteni, plexifalakat szereltek fel, új szabályokhoz kellett alkalmazkodni.

Játszótér nyugodt környezetben. A térség legmodernebb intézményének fontos tere Fotó: Borbély Fanni

„Nem volt könnyű időszak, de nem adtuk fel” – mondják visszatekintve. Ekkorra már világossá vált: az ideiglenes megoldások nem elegendők, új óvodára van szükség. Egy közösségi beruházás története Az új intézmény megvalósítása több szereplő együttműködésének eredménye.

A finanszírozást a magyar állam biztosította, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségén keresztül.

A helyi önkormányzat biztosította a területet, amelyet koncesszióba adtak a szövetségnek.

Irigylésre méltó tornaterem a gyimesbükki óvodában Fotó: Borbély Fanni

Olteán Péter polgármester szerint a döntés nem volt mindenki számára egyértelmű az elején, de a cél világos volt: egy olyan intézményt létrehozni, amely hosszú távon szolgálja a közösséget.

Az 546 négyzetméteres épület végül minden igényt kielégítő környezetet biztosít: több csoportszoba, közösségi tér, játszótér és korszerű felszereltség várja a gyerekeket.

Az intézmény működtetését az elkészülés után a Dani Gergely Általános Iskola vette át, így az óvoda szervesen illeszkedik a helyi oktatási rendszerbe.

Gyors növekedés, élő közösség A számok jól mutatják a fejlődést: míg 2022-ben 58 gyermek kezdte az évet az új épületben, ma már 70 kisgyerek jár ide. Ez új csoport indítását is szükségessé tette, amelyhez a Bákó Megyei Tanfelügyelőség jóváhagyását is megkapták.

Az intézmény ma már teljes kapacitással működik, és a környék legmodernebb óvodájaként tartják számon.

A gyerekek nemcsak biztonságos környezetben tanulhatnak, hanem olyan lehetőségekhez is hozzájutnak, amelyek vidéken ritkaságnak számítanak: már kétéves kortól angolt tanulhatnak, az óvoda korszerű tornatermében táncoktatás is zajlik.

Nyitottság és többnyelvűség Gyimesbükk vegyes etnikai összetétele az óvodában is megjelenik.

Egyre több román család választja a magyar óvodát, elsősorban azért, hogy gyermekeik megtanuljanak magyarul.

A nevelés ennek megfelelően rugalmas: románul is kommunikálnak a gyerekekkel, de fokozatosan a magyar nyelv kerül előtérbe. Ez a gyakorlat egyszerre szolgálja a beilleszkedést és az anyanyelvi nevelést. Mindennapok és közösségi élmények Az óvoda mindennapjai túlmutatnak az oktatáson. Ünnepségek, kézműves foglalkozások, közös programok teszik élővé a közösséget.

Anyák napja, karácsony, Mikulás, Föld napja – ezek az alkalmak nemcsak a gyerekek, hanem a szülők számára is fontos találkozási pontok. A szülők bevonása tudatos: közös mézeskalácssütés, kézműveskedés, ünnepi készülődés erősíti a kapcsolatot család és intézmény között.

Az étkeztetés ma már a meleg ebéd program részeként működik, a gyerekek szállítását pedig iskolabusz biztosítja, óvónők felügyeletével.

Kihívások és jövőkép A jelen egyik legnagyobb kihívása az óvónőhiány: több állás is betöltésre vár. Emellett a demográfiai folyamatok – a csökkenő születésszám – hosszabb távon bizonytalanságot jelentenek.

Mégis vannak biztató jelek. Az utóbbi időszakban több család költözött haza külföldről Gyimesbükkbe: Németországból már három, és Svájcból is érkezik egy fiatal család két gyermekkel. Több mint egy épület A beruházás nem állt meg az óvodánál. A község egy korszerű műfüves focipályával is gazdagodott, amelyet a gyerekek és fiatalok naponta használnak. Emellett teqball-asztalok is érkeztek, amelyekből más települések – Gyimesközéplok és Felsőlok – is részesültek.

Nem az a fontos, honnan érkezik a támogatás, hanem az, hogy itt maradjon és a közösséget szolgálja”

– fogalmazott a polgármester.

Gyimesbükkben ma már egyértelmű: az egykori kezdeményezés túlmutat önmagán. Az óvoda nemcsak oktatási intézmény, hanem a megmaradás egyik záloga. Egy hely, ahol nemcsak a gyerekek nőnek fel, hanem a közösség jövője is formálódik.

