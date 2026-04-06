Hazahívó intézmény lett a gyimesbükki magyar óvoda

Négy éve avatták fel a magyar állami támogatással épült gyimesbükki óvodát, amely mára megtelt élettel. A kezdeti nehézségek után ma már 70 gyermek tanul itt, az intézmény pedig a helyi közösség megmaradásának egyik záloga lett.

Dobos László

2026. április 06., 21:022026. április 06., 21:02

A Gyimesek legkorszerűbb óvodája magyar állami beruházásból létesült • Fotó: Borbély Fanni

Gyimesbükkben a hegyek közé szorult település mindennapjaihoz ma már hozzátartozik a gyerekzsivaj, amely a Dani Gergely Általános Iskola szomszédságában felépült korszerű óvodából hallatszik ki. Négy évvel ezelőtt, 2022 októberében még ünnepi beszédek szóltak ugyanitt, ma pedig már a kisgyerekeket készítik fel az iskolára.

A történelmileg Erdélyhez tartozó, de a kommunista időszakban közigazgatásilag a moldvai Bákó megyéhez csatolt községben az új óvoda felavatása nem csupán egy épület átadását jelentette. Antal Etelka iskolaigazgató akkor a hitről és az álmokról beszélt – arról, hogy

közösségi összefogással a legnehezebb helyzetekben is lehet jövőt építeni.

Olteán Péter polgármester az elindult folyamat fontosságát hangsúlyozta, míg Kövér László, a magyar országgyűlés elnöke arra emlékeztetett: a térség népeit a közös hit és hagyomány összeköti, még akkor is, ha közigazgatási vagy nyelvi határok választják el őket.

korábban írtuk

Magyar óvodát avattak Gyimesbükkben

Egy szükségből született kezdeményezés

A mai, rendezett és modern környezet mögött hosszú út áll. Az első lépéseket 2018-ban tették meg, amikor elindult az első hosszabbított programú napközis csoport. A bákói tanfelügyelőség év közben adta meg az engedélyt – ez önmagában is jelzi, milyen sürgető igény volt rá.

Idézet
A fiatal családok szerették volna, ha helyben is van ilyen lehetőség, hiszen Comănești-től (Kománfalva) Csíkszeredáig nem működött hasonló program”

– idézik fel a kezdeteket az intézmény vezetői, Antal Etelka iskolaigazgató és Főcze Edit óvodavezető.

Antal Etelka iskolaigazgató és Főcze Edit óvodavezető múltról, jelenről és jövőről is beszélt a Székelyhonnak • Fotó: Borbély Fanni

Az indulás visszafogott volt: alig tíz gyermekkel kezdődött a működés, a szülők pedig még bizonytalanok voltak. A gyerekeket gyakran más településrészekről hozták, és az iskola szűkös termeiben zajlott a foglalkozás. Aztán fokozatosan változott a helyzet:

a bizalom nőtt, a létszám emelkedett, az igény pedig egyre egyértelműbb lett.

Járvány, nehézségek, kitartás

A fejlődést a koronavírus-járvány sem törte meg, bár komoly kihívások elé állította az intézményt. Az ágyakat el kellett különíteni, plexifalakat szereltek fel, új szabályokhoz kellett alkalmazkodni.

Játszótér nyugodt környezetben. A térség legmodernebb intézményének fontos tere • Fotó: Borbély Fanni

„Nem volt könnyű időszak, de nem adtuk fel” – mondják visszatekintve. Ekkorra már világossá vált: az ideiglenes megoldások nem elegendők, új óvodára van szükség.

Egy közösségi beruházás története

Az új intézmény megvalósítása több szereplő együttműködésének eredménye.

A finanszírozást a magyar állam biztosította, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségén keresztül.

A helyi önkormányzat biztosította a területet, amelyet koncesszióba adtak a szövetségnek.

Irigylésre méltó tornaterem a gyimesbükki óvodában • Fotó: Borbély Fanni

Olteán Péter polgármester szerint a döntés nem volt mindenki számára egyértelmű az elején, de a cél világos volt: egy olyan intézményt létrehozni, amely hosszú távon szolgálja a közösséget.

Az 546 négyzetméteres épület végül minden igényt kielégítő környezetet biztosít: több csoportszoba, közösségi tér, játszótér és korszerű felszereltség várja a gyerekeket.

Az intézmény működtetését az elkészülés után a Dani Gergely Általános Iskola vette át, így az óvoda szervesen illeszkedik a helyi oktatási rendszerbe.

Gyors növekedés, élő közösség

A számok jól mutatják a fejlődést: míg 2022-ben 58 gyermek kezdte az évet az új épületben, ma már 70 kisgyerek jár ide. Ez új csoport indítását is szükségessé tette, amelyhez a Bákó Megyei Tanfelügyelőség jóváhagyását is megkapták.

Az intézmény ma már teljes kapacitással működik, és a környék legmodernebb óvodájaként tartják számon.

A gyerekek nemcsak biztonságos környezetben tanulhatnak, hanem olyan lehetőségekhez is hozzájutnak, amelyek vidéken ritkaságnak számítanak: már kétéves kortól angolt tanulhatnak, az óvoda korszerű tornatermében táncoktatás is zajlik.

Nyitottság és többnyelvűség

Gyimesbükk vegyes etnikai összetétele az óvodában is megjelenik.

Egyre több román család választja a magyar óvodát, elsősorban azért, hogy gyermekeik megtanuljanak magyarul.

A nevelés ennek megfelelően rugalmas: románul is kommunikálnak a gyerekekkel, de fokozatosan a magyar nyelv kerül előtérbe. Ez a gyakorlat egyszerre szolgálja a beilleszkedést és az anyanyelvi nevelést.

Mindennapok és közösségi élmények

Az óvoda mindennapjai túlmutatnak az oktatáson. Ünnepségek, kézműves foglalkozások, közös programok teszik élővé a közösséget.

Anyák napja, karácsony, Mikulás, Föld napja – ezek az alkalmak nemcsak a gyerekek, hanem a szülők számára is fontos találkozási pontok. A szülők bevonása tudatos: közös mézeskalácssütés, kézműveskedés, ünnepi készülődés erősíti a kapcsolatot család és intézmény között.

Az étkeztetés ma már a meleg ebéd program részeként működik, a gyerekek szállítását pedig iskolabusz biztosítja, óvónők felügyeletével.

Kihívások és jövőkép

A jelen egyik legnagyobb kihívása az óvónőhiány: több állás is betöltésre vár. Emellett a demográfiai folyamatok – a csökkenő születésszám – hosszabb távon bizonytalanságot jelentenek.

Mégis vannak biztató jelek. Az utóbbi időszakban több család költözött haza külföldről Gyimesbükkbe: Németországból már három, és Svájcból is érkezik egy fiatal család két gyermekkel.

Több mint egy épület

A beruházás nem állt meg az óvodánál. A község egy korszerű műfüves focipályával is gazdagodott, amelyet a gyerekek és fiatalok naponta használnak. Emellett teqball-asztalok is érkeztek, amelyekből más települések – Gyimesközéplok és Felsőlok – is részesültek.

Idézet
Nem az a fontos, honnan érkezik a támogatás, hanem az, hogy itt maradjon és a közösséget szolgálja”

– fogalmazott a polgármester.

Gyimesbükkben ma már egyértelmű: az egykori kezdeményezés túlmutat önmagán. Az óvoda nemcsak oktatási intézmény, hanem a megmaradás egyik záloga. Egy hely, ahol nemcsak a gyerekek nőnek fel, hanem a közösség jövője is formálódik.

Csíkszék Gyimesek Gyimesbükk
2026. április 06., hétfő

Csíkszentkirályon a húsvéti locsolkodás hagyománya apáról fiúra, anyáról lányra száll – videó

Nemcsak a hagyományok megélését tartják fontosnak Csíkszentkirályon, hanem azt is, hogy továbbadják azokat, példát mutassanak az ifjúságnak.

2026. április 06., hétfő

2026. április 06., hétfő

Ingyenes vércukormérés Csíkszeredában

Ingyenes vércukormérést szervez kedden és szerdán délután négy órától a Hargita Megyei Vöröskereszt a csíkszeredai Szabadság téren.

2026. április 06., hétfő

2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

2026. április 03., péntek

2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában

A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.

2026. április 01., szerda

2026. április 01., szerda

Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is

Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.

2026. április 01., szerda

2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől

Hiába Csíkszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.

2026. március 31., kedd

2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.

2026. március 30., hétfő

2026. március 30., hétfő

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

2026. március 30., hétfő

2026. március 29., vasárnap

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

2026. március 29., vasárnap

2026. március 29., vasárnap

Örökletes és ritka betegségek orvosa

Amikor nem találják egy betegség okát, többszöri orvosi konzultáció után sem állítható fel pontos diagnózis, akkor „lép képbe” a genetikus szakorvos. Az örökletes és nagyon ritka betegségekről Baczoni Balázs genetikus szakorvossal beszélgettünk.

2026. március 29., vasárnap

