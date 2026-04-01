A rönkszállítmányokat kamerák is figyelik. Mesterséges intelligencia végzi az ellenőrzést
Fotó: Pinti Attila
Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.
Nemrég Csíkszentkirályon, a nagy forgalmú E578-as út mentén, egyik villanyoszlopon jelentek meg olyan új kamerák, amelyekről sem az önkormányzat, további érdeklődésünkre sem az országos útügy, sem a rendőrség illetékesei nem tudták megmondani, hogy kihez tartoznak.
Aztán kiderült, hogy a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium egyik olyan projektje részeként telepítik ezeket, amely
A részletekről Nagy Dániel, a Brassói Területi Erdőőrség erdészeti és vadállományi ellenőrzésért felelős igazgatója tájékoztatott. Mint kérdésünkre elmondta, még 2021-ben döntöttek arról az illetékesek, hogy közutakon, de a völgyek kijáratánál is olyan kamerákat szereljenek fel, amelyekkel lehet követni, hogy a menetlevélben szereplő mennyiségű rönköt szállítják-e az autók. Később annyit változott a projekt, hogy
Most azért kezdődött el a főutak mentén a kamerák szerelése, mert ott megfelelő az 5G-lefedettség – ez mind az öt megyében megtörténik, amelyek a brassói területi ellenőrző szervhez tartoznak, azaz Brassó, Szeben, Kovászna, Hargita és Maros megyékben.
Fotó: Székelyhon
A projekt összértéke több mint 44 millió lej, és célja országos szinten 350 megfigyelési pont telepítése 2 LPR (rendszámfelismerő) kamerával és egy fejlett elemző kamerával. Emellett 11 diszpécserközpontot is kialakítanak.
A rendszer lényege, hogy beüzemelése után a kamerák rönkszállító autókról készített képeit azonnal továbbítja az irányítóközpontba,
hogy a látható rakomány megfelel-e az elektronikus rendszerben, a SUMAL2-ben szereplő menetlevélben rögzített mennyiségnek. Amennyiben nagyobb eltérést észlel, mint a megengedett 4 százalék, a rendszer riasztást küld a központba, és következhet az ellenőrző szervek azonnali közbelépése, ehhez az erdőőrségnek a rendőrség segítségére lesz szüksége – vázolta az illetékes.
Nagy Dániel szerint arra számítanak, hogy az új rendszer segíti majd a munkájukat, és pozitív tapasztalatokat eredményez.
