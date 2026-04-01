Mesterséges intelligenciával követik a rönkszállítmányokat Székelyföldön is

A rönkszállítmányokat kamerák is figyelik. Mesterséges intelligencia végzi az ellenőrzést

A rönkszállítmányokat kamerák is figyelik. Mesterséges intelligencia végzi az ellenőrzést

Fotó: Pinti Attila

Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.

Kovács Attila

2026. április 01., 07:552026. április 01., 07:55

Nemrég Csíkszentkirályon, a nagy forgalmú E578-as út mentén, egyik villanyoszlopon jelentek meg olyan új kamerák, amelyekről sem az önkormányzat, további érdeklődésünkre sem az országos útügy, sem a rendőrség illetékesei nem tudták megmondani, hogy kihez tartoznak.

Aztán kiderült, hogy a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium egyik olyan projektje részeként telepítik ezeket, amely

a kitermelt faanyag, a rönkök szállításának ellenőrzését igyekszik kiterjeszteni a nagy forgalmú utakra is.

A részletekről Nagy Dániel, a Brassói Területi Erdőőrség erdészeti és vadállományi ellenőrzésért felelős igazgatója tájékoztatott. Mint kérdésünkre elmondta, még 2021-ben döntöttek arról az illetékesek, hogy közutakon, de a völgyek kijáratánál is olyan kamerákat szereljenek fel, amelyekkel lehet követni, hogy a menetlevélben szereplő mennyiségű rönköt szállítják-e az autók. Később annyit változott a projekt, hogy

5G lefedettségre van szükség a mobilinternet számára a gyors adatátvitel érdekében.

Most azért kezdődött el a főutak mentén a kamerák szerelése, mert ott megfelelő az 5G-lefedettség – ez mind az öt megyében megtörténik, amelyek a brassói területi ellenőrző szervhez tartoznak, azaz Brassó, Szeben, Kovászna, Hargita és Maros megyékben.

A projekt összértéke több mint 44 millió lej, és célja országos szinten 350 megfigyelési pont telepítése 2 LPR (rendszámfelismerő) kamerával és egy fejlett elemző kamerával. Emellett 11 diszpécserközpontot is kialakítanak.

A rendszer lényege, hogy beüzemelése után a kamerák rönkszállító autókról készített képeit azonnal továbbítja az irányítóközpontba,

ahol a mesterséges intelligencia a már betáplált adatok alapján ellenőrzi,

hogy a látható rakomány megfelel-e az elektronikus rendszerben, a SUMAL2-ben szereplő menetlevélben rögzített mennyiségnek. Amennyiben nagyobb eltérést észlel, mint a megengedett 4 százalék, a rendszer riasztást küld a központba, és következhet az ellenőrző szervek azonnali közbelépése, ehhez az erdőőrségnek a rendőrség segítségére lesz szüksége – vázolta az illetékes.

Nagy Dániel szerint arra számítanak, hogy az új rendszer segíti majd a munkájukat, és pozitív tapasztalatokat eredményez.

Csíkszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván

Hajnali keresztúttól az esti feltámadási körmenetig részletes rend szerint zajlik a húsvéti ünnepkör Csíksomlyón, miközben Csíkcsobotfalván a népszokások is élő közösségi élményt kínálnak.

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
2026. április 03., péntek

Ősi rítusok és élő hit: húsvét Csíksomlyón és Csobotfalván
2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában

A húsvéti ünnepekre való tekintettel a Csíki Trans autóbuszai nem a megszokott menetrend szerint közlekednek péntektől keddig.

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. április 01., szerda

Ünnepi menetrend szerint közlekednek az autóbuszok Csíkszeredában
2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől

Hiába Csíkszereda város része, megőrizte és továbbra is megőrizné falusi jellegét Csobotfalva – lakossági fórumot tartottak kedd este a helyi kultúrotthonban, ahol a jelenlevők a városrészt érintő problémákról beszélgettek Korodi Attila polgármesterrel.

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
2026. március 31., kedd

Megvédenék a falusi életformát Csobotfalván – ezt kérik a helyiek a városvezetéstől
2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton

Júniusig kell befejezni az Olt-folyó mentén épülő kerékpárutat Hargita megyében, mintegy 45 kilométer hosszan. A tavaly elkezdett kivitelezés a téli szünet után folytatódik, jelenleg a növényzeti réteg eltávolításán és az átjárók kialakításán dolgoznak.

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
2026. március 30., hétfő

Folytatják a munkálatokat az Olt menti kerékpárúton
2026. március 30., hétfő

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben

Nem lehet már sokáig halogatni, szükség van a víztartályok telepítésére Tusnád község településein, enélkül ugyanis nem lehet csatlakozni a most épülő, a községen áthaladó vízvezetékre, amely Tusnádfürdőt is el fogja látni.

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben
Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben
2026. március 30., hétfő

Víztartályokat kell telepíteni Tusnád községben
2026. március 29., vasárnap

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit

Egy létesítmény, mely egyszerre szolgálja a természeti értékek megőrzését és a látogatói élmény fejlesztését – felavatták pénteken a Szent Anna-tó – Mohos Tőzegláp Ökocentrum és Tudásközpontot.

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit
Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit
2026. március 29., vasárnap

Látogatóközpont mutatja be a Szent Anna-tó és a Mohos tőzegláp értékeit
2026. március 29., vasárnap

Örökletes és ritka betegségek orvosa

Amikor nem találják egy betegség okát, többszöri orvosi konzultáció után sem állítható fel pontos diagnózis, akkor „lép képbe" a genetikus szakorvos. Az örökletes és nagyon ritka betegségekről Baczoni Balázs genetikus szakorvossal beszélgettünk.

Örökletes és ritka betegségek orvosa
Örökletes és ritka betegségek orvosa
2026. március 29., vasárnap

Örökletes és ritka betegségek orvosa
2026. március 28., szombat

Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson

Elkezdődött a levélszavazatok gyűjtése Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán: a választók szombattól vehetik át levélcsomagjaikat, illetve adhatják le voksukat, ugyanakkor szükség esetén segítséget is kérhetnek a papírok kitöltéséhez.

Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson
Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson
2026. március 28., szombat

Levélszavazás: megkezdődött a voksok leadása a csíkszeredai főkonzulátuson
2026. március 28., szombat

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában

Csíkszeredában, a csobotfalvi kultúrotthonban szerveznek lakossági fórumot kedden, ahol a városrész aktuális ügyeit szeretnék megtárgyalni az emberekkel – közli Korondi Attila polgármester.

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában
Lakossági fórum lesz Csíkszeredában
2026. március 28., szombat

Lakossági fórum lesz Csíkszeredában
2026. március 28., szombat

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök

Balánbányán és Csíkszeredában is elkaptak egy-egy ittas sofőrt a hatóságok a péntek este és szombat hajnal közötti időszakban – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök
Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök
2026. március 28., szombat

Ittas sofőrőket kaptak el a Hargita megyei rendőrök
