A rönkszállítmányokat kamerák is figyelik. Mesterséges intelligencia végzi az ellenőrzést

Nem csak a fuvarleveleket tudja majd ellenőrizni, hanem a rakomány méretét is az a mesterséges intelligenciát használó rendszer, amelyet a rönkszállítmányok figyelése érdekében helyeznek üzembe. Ennek részeként kamerák telepítése van folyamatban.

Kovács Attila 2026. április 01., 07:552026. április 01., 07:55

Nemrég Csíkszentkirályon, a nagy forgalmú E578-as út mentén, egyik villanyoszlopon jelentek meg olyan új kamerák, amelyekről sem az önkormányzat, további érdeklődésünkre sem az országos útügy, sem a rendőrség illetékesei nem tudták megmondani, hogy kihez tartoznak. Aztán kiderült, hogy a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium egyik olyan projektje részeként telepítik ezeket, amely

a kitermelt faanyag, a rönkök szállításának ellenőrzését igyekszik kiterjeszteni a nagy forgalmú utakra is.

A részletekről Nagy Dániel, a Brassói Területi Erdőőrség erdészeti és vadállományi ellenőrzésért felelős igazgatója tájékoztatott. Mint kérdésünkre elmondta, még 2021-ben döntöttek arról az illetékesek, hogy közutakon, de a völgyek kijáratánál is olyan kamerákat szereljenek fel, amelyekkel lehet követni, hogy a menetlevélben szereplő mennyiségű rönköt szállítják-e az autók. Később annyit változott a projekt, hogy

5G lefedettségre van szükség a mobilinternet számára a gyors adatátvitel érdekében.

Most azért kezdődött el a főutak mentén a kamerák szerelése, mert ott megfelelő az 5G-lefedettség – ez mind az öt megyében megtörténik, amelyek a brassói területi ellenőrző szervhez tartoznak, azaz Brassó, Szeben, Kovászna, Hargita és Maros megyékben.

A projekt összértéke több mint 44 millió lej, és célja országos szinten 350 megfigyelési pont telepítése 2 LPR (rendszámfelismerő) kamerával és egy fejlett elemző kamerával. Emellett 11 diszpécserközpontot is kialakítanak.

A rendszer lényege, hogy beüzemelése után a kamerák rönkszállító autókról készített képeit azonnal továbbítja az irányítóközpontba,

ahol a mesterséges intelligencia a már betáplált adatok alapján ellenőrzi,