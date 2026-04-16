Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

Nagy Lilla 2026. április 16., 13:462026. április 16., 13:46

A Tánc Világnapja minden évben április 29-én emlékeztet arra, hogy a mozgás nemcsak művészet, hanem univerzális nyelv is. Az UNESCO támogatásával létrejött nemzetközi kezdeményezés célja, hogy a táncot mint közösségformáló erőt ünnepelje világszerte. Csíkszeredában ez az ünnep idén is egy héten át tart: április 23. és 29. között a város kulturális életének egyik legélénkebb találkozási pontjává válik.

A Táncvilágnap Csíkszereda 2026 rendezvénysorozat mögött energikus és elkötelezett szervezőcsapat áll, amely nemcsak programokat kínál, hanem valódi közösségi élményt épít.

Az ötletgazda, Fekete Bernadetta színművész kezdeményezése mára sokszínű eseménnyé nőtte ki magát, ahol a tánc egyszerre jelenik meg színpadi műfajként és közös nyelvként.

A szervezők sajtótájékoztatón ismertették a részleteket, ahol a partnerek és támogatók is hangsúlyozták az esemény jelentőségét. Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója rámutatott: a tánc, különösen a kortárs és táncszínházi műfajok, még mindig háttérbe szorulnak, pedig komoly potenciált hordoznak. Kiemelte, hogy a rendezvénysorozat szakmai konferenciája a tánc mentális egészségre gyakorolt hatását is vizsgálja, ami új perspektívát nyit a műfaj megítélésében.

Sógor Enikő alpolgármester szerint a kezdeményezés különösen értékes, mert alulról szerveződött, és valódi közösségi igényből született. Úgy fogalmazott: a Táncvilágnap Csíkszereda a város egyik legszebb kulturális színfoltja lehet, amely képes kivinni az utcára a művészetet, és spontán energiával tölti meg a köztereket a nyári szezon kezdetén. A szervezők részéről Zaiba Anikó koreográfus hangsúlyozta, hogy a támogatás megerősítést jelentett számukra: jó úton járnak, és valóban értéket adnak a közösségnek. Kiemelte az idei program egyik fontos újítását is: a csapat bővülését Fazakas Nóra személyében és a szakmai együttműködések erősödését.

Ferencz Evelin koreográfus részletesen ismertette a programkínálatot, amely idén különösen színesre sikerült. Céljuk volt, hogy a felnőtteket is aktívabban bevonják a tánc világába. A rendezvénysorozat már április 23-án erősen indít: a Budapest Táncszínház két előadással érkezik. A gyerekeknek szóló Holle anyó után este a Quattro Stagioni című előadás lesz látható, amely az emberi lélek és a természet kapcsolatát vizsgálja a négy évszakon keresztül. A workshopok szintén hangsúlyos szerepet kapnak. Zaiba Anikó elmondta, hogy nemzetközi oktatók érkeznek Lengyelországból, Magyarországról és Bukarestből, így valódi szakmai találkozóvá válik az esemény. A kurzusok több stílust ölelnek fel, és nemcsak fiataloknak, hanem tapasztalattal rendelkező felnőtteknek is szólnak.

Ferencz Evelin részletezte a workshopok tematikáját: a program színházi táncfoglalkozással indul Bodor Johanna vezetésével, majd commercial koreográfia, kortárs tánc, bachata fusion és amerikai jazz is szerepel a kínálatban.

A szervezők fontosnak tartják, hogy a résztvevők új stílusokat próbáljanak ki, és kilépjenek a komfortzónájukból.

A hétvégi programok között szakmai konferencia és latin party is helyet kap, míg a rendezvénysorozat csúcspontja a szabadtéri eseményekkel érkezik. A Szabadság téren meglepetéssel induló esten helyi és vendég tánccsoportok mutatkoznak be, a közönséget pedig közös táncra is invitálják.

Fazakas Nóra, a szervezőcsapat új tagja, külön kiemelte a felnőttek bevonását célzó kezdeményezéseket. Saját csoportja például olyan amatőr résztvevőkből áll, akik életükben először kezdtek táncolni, csupán pár hónappal ezelőtt, mégis nagy lelkesedéssel készülnek a fellépésre. Mint mondta, éppen ezt szeretnék megmutatni:

a tánc mindenkié, kortól és előképzettségtől függetlenül.

A rendezvénysorozat része egy tombola is, amelynek nyereményei között wellness- és különféle utalványok szerepelnek, a sorsolás eredményeit pedig online, a Táncvilágnap Csíkszereda oldalán teszik közzé.

