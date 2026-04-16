Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

A Táncvilágnap Csíkszereda energikus szervezőcsapata: Ferencz Angéla, Sógor Enikő, Ferencz Evelin, Zaiba Anikó és Fazakas Nóra
Fotó: Borbély Fanni
Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.
A Tánc Világnapja minden évben április 29-én emlékeztet arra, hogy a mozgás nemcsak művészet, hanem univerzális nyelv is. Az UNESCO támogatásával létrejött nemzetközi kezdeményezés célja, hogy a táncot mint közösségformáló erőt ünnepelje világszerte. Csíkszeredában ez az ünnep idén is egy héten át tart: április 23. és 29. között a város kulturális életének egyik legélénkebb találkozási pontjává válik.
Fotó: Borbély Fanni
A Táncvilágnap Csíkszereda 2026 rendezvénysorozat mögött energikus és elkötelezett szervezőcsapat áll, amely nemcsak programokat kínál, hanem valódi közösségi élményt épít.
A szervezők sajtótájékoztatón ismertették a részleteket, ahol a partnerek és támogatók is hangsúlyozták az esemény jelentőségét. Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója rámutatott: a tánc, különösen a kortárs és táncszínházi műfajok, még mindig háttérbe szorulnak, pedig komoly potenciált hordoznak. Kiemelte, hogy a rendezvénysorozat szakmai konferenciája a tánc mentális egészségre gyakorolt hatását is vizsgálja, ami új perspektívát nyit a műfaj megítélésében.
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő alpolgármester szerint a kezdeményezés különösen értékes, mert alulról szerveződött, és valódi közösségi igényből született. Úgy fogalmazott: a Táncvilágnap Csíkszereda a város egyik legszebb kulturális színfoltja lehet, amely képes kivinni az utcára a művészetet, és spontán energiával tölti meg a köztereket a nyári szezon kezdetén.
A szervezők részéről Zaiba Anikó koreográfus hangsúlyozta, hogy a támogatás megerősítést jelentett számukra: jó úton járnak, és valóban értéket adnak a közösségnek. Kiemelte az idei program egyik fontos újítását is: a csapat bővülését Fazakas Nóra személyében és a szakmai együttműködések erősödését.
A TáncVilágnap Csíkszereda 2026 rendezvénysorozat április 23.és 29. között várja az érdeklődőket
Fotó: Borbély Fanni
Ferencz Evelin koreográfus részletesen ismertette a programkínálatot, amely idén különösen színesre sikerült. Céljuk volt, hogy a felnőtteket is aktívabban bevonják a tánc világába. A rendezvénysorozat már április 23-án erősen indít: a Budapest Táncszínház két előadással érkezik. A gyerekeknek szóló Holle anyó után este a Quattro Stagioni című előadás lesz látható, amely az emberi lélek és a természet kapcsolatát vizsgálja a négy évszakon keresztül.
A workshopok szintén hangsúlyos szerepet kapnak. Zaiba Anikó elmondta, hogy nemzetközi oktatók érkeznek Lengyelországból, Magyarországról és Bukarestből, így valódi szakmai találkozóvá válik az esemény. A kurzusok több stílust ölelnek fel, és nemcsak fiataloknak, hanem tapasztalattal rendelkező felnőtteknek is szólnak.
Fotó: Borbély Fanni
Ferencz Evelin részletezte a workshopok tematikáját: a program színházi táncfoglalkozással indul Bodor Johanna vezetésével, majd commercial koreográfia, kortárs tánc, bachata fusion és amerikai jazz is szerepel a kínálatban.
A hétvégi programok között szakmai konferencia és latin party is helyet kap, míg a rendezvénysorozat csúcspontja a szabadtéri eseményekkel érkezik. A Szabadság téren meglepetéssel induló esten helyi és vendég tánccsoportok mutatkoznak be, a közönséget pedig közös táncra is invitálják.
Fotó: Borbély Fanni
Fazakas Nóra, a szervezőcsapat új tagja, külön kiemelte a felnőttek bevonását célzó kezdeményezéseket. Saját csoportja például olyan amatőr résztvevőkből áll, akik életükben először kezdtek táncolni, csupán pár hónappal ezelőtt, mégis nagy lelkesedéssel készülnek a fellépésre. Mint mondta, éppen ezt szeretnék megmutatni:
A rendezvénysorozat része egy tombola is, amelynek nyereményei között wellness- és különféle utalványok szerepelnek, a sorsolás eredményeit pedig online, a Táncvilágnap Csíkszereda oldalán teszik közzé.
Fotó: Borbély Fanni
A Táncvilágnap Csíkszereda mára nem egyszerű programsorozat, hanem közösségi élménnyé nőtte ki magát: egy hét, amikor a város együtt mozdul, és a tánc valóban betölti azt a szerepet, amelyre hivatott: összeköt, felszabadít és energiával tölt fel.
A részletes programkínálat az esemény Facebook-oldalán érhető el.
szóljon hozzá!