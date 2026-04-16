Táncra kér Csíkszereda – amikor a ritmus közösséget teremt

A Táncvilágnap Csíkszereda energikus szervezőcsapata: Ferencz Angéla, Sógor Enikő, Ferencz Evelin, Zaiba Anikó és Fazakas Nóra

Fotó: Borbély Fanni

Április 23–29. között a Táncvilágnap Csíkszereda rendezvénysorozat pezsdíti fel a várost: előadások, workshopok, közösségi tánc és meglepetések várják az érdeklődőket, lelkes szervezők összefogásával.

Nagy Lilla

2026. április 16., 13:462026. április 16., 13:46

A Tánc Világnapja minden évben április 29-én emlékeztet arra, hogy a mozgás nemcsak művészet, hanem univerzális nyelv is. Az UNESCO támogatásával létrejött nemzetközi kezdeményezés célja, hogy a táncot mint közösségformáló erőt ünnepelje világszerte. Csíkszeredában ez az ünnep idén is egy héten át tart: április 23. és 29. között a város kulturális életének egyik legélénkebb találkozási pontjává válik.

Ferencz Evelin és Fazakas Nóra szervezők

Fotó: Borbély Fanni

A Táncvilágnap Csíkszereda 2026 rendezvénysorozat mögött energikus és elkötelezett szervezőcsapat áll, amely nemcsak programokat kínál, hanem valódi közösségi élményt épít.

Az ötletgazda, Fekete Bernadetta színművész kezdeményezése mára sokszínű eseménnyé nőtte ki magát, ahol a tánc egyszerre jelenik meg színpadi műfajként és közös nyelvként.

A szervezők sajtótájékoztatón ismertették a részleteket, ahol a partnerek és támogatók is hangsúlyozták az esemény jelentőségét. Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója rámutatott: a tánc, különösen a kortárs és táncszínházi műfajok, még mindig háttérbe szorulnak, pedig komoly potenciált hordoznak. Kiemelte, hogy a rendezvénysorozat szakmai konferenciája a tánc mentális egészségre gyakorolt hatását is vizsgálja, ami új perspektívát nyit a műfaj megítélésében.

Zaiba Anikó és Ferencz Evelin

Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő alpolgármester szerint a kezdeményezés különösen értékes, mert alulról szerveződött, és valódi közösségi igényből született. Úgy fogalmazott: a Táncvilágnap Csíkszereda a város egyik legszebb kulturális színfoltja lehet, amely képes kivinni az utcára a művészetet, és spontán energiával tölti meg a köztereket a nyári szezon kezdetén.

A szervezők részéről Zaiba Anikó koreográfus hangsúlyozta, hogy a támogatás megerősítést jelentett számukra: jó úton járnak, és valóban értéket adnak a közösségnek. Kiemelte az idei program egyik fontos újítását is: a csapat bővülését Fazakas Nóra személyében és a szakmai együttműködések erősödését.

A TáncVilágnap Csíkszereda 2026 rendezvénysorozat április 23.és 29. között várja az érdeklődőket

Fotó: Borbély Fanni

Ferencz Evelin koreográfus részletesen ismertette a programkínálatot, amely idén különösen színesre sikerült. Céljuk volt, hogy a felnőtteket is aktívabban bevonják a tánc világába. A rendezvénysorozat már április 23-án erősen indít: a Budapest Táncszínház két előadással érkezik. A gyerekeknek szóló Holle anyó után este a Quattro Stagioni című előadás lesz látható, amely az emberi lélek és a természet kapcsolatát vizsgálja a négy évszakon keresztül.

A workshopok szintén hangsúlyos szerepet kapnak. Zaiba Anikó elmondta, hogy nemzetközi oktatók érkeznek Lengyelországból, Magyarországról és Bukarestből, így valódi szakmai találkozóvá válik az esemény. A kurzusok több stílust ölelnek fel, és nemcsak fiataloknak, hanem tapasztalattal rendelkező felnőtteknek is szólnak.

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere

Fotó: Borbély Fanni

Ferencz Evelin részletezte a workshopok tematikáját: a program színházi táncfoglalkozással indul Bodor Johanna vezetésével, majd commercial koreográfia, kortárs tánc, bachata fusion és amerikai jazz is szerepel a kínálatban.

A szervezők fontosnak tartják, hogy a résztvevők új stílusokat próbáljanak ki, és kilépjenek a komfortzónájukból.

A hétvégi programok között szakmai konferencia és latin party is helyet kap, míg a rendezvénysorozat csúcspontja a szabadtéri eseményekkel érkezik. A Szabadság téren meglepetéssel induló esten helyi és vendég tánccsoportok mutatkoznak be, a közönséget pedig közös táncra is invitálják.

Ferencz Angéla, a HMMK igazgatója

Fotó: Borbély Fanni

Fazakas Nóra, a szervezőcsapat új tagja, külön kiemelte a felnőttek bevonását célzó kezdeményezéseket. Saját csoportja például olyan amatőr résztvevőkből áll, akik életükben először kezdtek táncolni, csupán pár hónappal ezelőtt, mégis nagy lelkesedéssel készülnek a fellépésre. Mint mondta, éppen ezt szeretnék megmutatni:

a tánc mindenkié, kortól és előképzettségtől függetlenül.

A rendezvénysorozat része egy tombola is, amelynek nyereményei között wellness- és különféle utalványok szerepelnek, a sorsolás eredményeit pedig online, a Táncvilágnap Csíkszereda oldalán teszik közzé.

Ferencz Evelin koreográfus

Fotó: Borbély Fanni

A Táncvilágnap Csíkszereda mára nem egyszerű programsorozat, hanem közösségi élménnyé nőtte ki magát: egy hét, amikor a város együtt mozdul, és a tánc valóban betölti azt a szerepet, amelyre hivatott: összeköt, felszabadít és energiával tölt fel.

A részletes programkínálat az esemény Facebook-oldalán érhető el.

A rovat további cikkei

2026. április 15., szerda

Gyermekalkotások, színdarab és ősbemutató – A hit arcai

Gyermekek személyes hitélményei, díjnyertes színdarab és egy megrendítő dokumentumfilm találkozik A hit arcai című rendezvényen, amely pénteken egész napos kulturális és lelki programot kínál Csíkszentsimonban.

2026. április 15., szerda

Hirdetés
2026. április 13., hétfő

Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre.

2026. április 13., hétfő

2026. április 11., szombat

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

2026. április 11., szombat

2026. április 11., szombat

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

2026. április 08., szerda

2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

2026. április 06., hétfő

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

2026. április 04., szombat

