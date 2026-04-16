Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését

Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.

Simon Virág 2026. április 16., 15:202026. április 16., 15:20 2026. április 16., 15:222026. április 16., 15:22

A marosvásárhelyi vízszolgáltató, az Aquaserv kiderítette, hogy mi okozta a szennyezést szerdán késő délután Marosvásárhelyen, a Maroson. Mint beszámoltunk róla a vízügyi igazgatóságnál jelezték, hogy a Kárpátok sétányán szennyvíz folyt a Marosba. Alsónemű került a vezetékbe Nicu Tomuleţiu, a szolgáltató sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, hogy

eldugult a szennyvízlefolyó és az esővízcsatornába csordult a szennyvíz, így folyhatott az a Marosba.

A bejelentést követően fél óra alatt sikerült megoldani a problémát. „A kollégáim beszámolója szerint

a lefolyóban két fehérneműt: egy alsót és egy felsőt találtak, ezek miatt dugult el a vezeték.

Ez nem az első eset, hogy a vécébe oda nem illő dolgokat dobnak. Számtalan alkalommal felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a toalett nem szemétláda, így abba

tilos háztartási hulladékot, pelenkákat, ruhadarabokat beledobni. Ezek miatt eldugul a lefolyó és a szennyvíz valahol máshol talál utat magának”

– fejtette ki a sajtószóvivő.

Fotó: Aquaserv

Minden is a csatornába kerül? Az illetékes elmondta, hogy az évek során sok furcsa dolgot találtak a csatornák tisztításakor, többek között egy juhot, amit valószínű, hogy a szennyvízaknába dobtak be, de bárányfejet is, amit a vécén húztak le. A vezetékek gyakori eldugulásához vezet, ha abba

nedves törlőkendőt, intimbetétet, pelenkát, textildarabokat vagy ételmaradékokat dobnak, használt olajat öntenek, nem beszélve az építkezési hulladékokról, amelyek tömítődnek és gátként működnek.