Kiderült, hogy mi okozta a Maros szennyezését

A Kárpátok sétányán történt a szennyezés
Fotó: Haáz Vince
Vécébe dobott fehérnemű miatt dugult el a szennyvízlefolyó és okozott szennyezést Marosvásárhelyen, a Maroson a napokban.
2026. április 16., 15:202026. április 16., 15:20
A marosvásárhelyi vízszolgáltató, az Aquaserv kiderítette, hogy mi okozta a szennyezést szerdán késő délután Marosvásárhelyen, a Maroson. Mint beszámoltunk róla a vízügyi igazgatóságnál jelezték, hogy a Kárpátok sétányán szennyvíz folyt a Marosba.
Nicu Tomuleţiu, a szolgáltató sajtószóvivője a Székelyhonnak elmondta, hogy
A bejelentést követően fél óra alatt sikerült megoldani a problémát. „A kollégáim beszámolója szerint
Ez nem az első eset, hogy a vécébe oda nem illő dolgokat dobnak. Számtalan alkalommal felhívtuk a lakosság figyelmét, hogy a toalett nem szemétláda, így abba
– fejtette ki a sajtószóvivő.
Fotó: Aquaserv
Az illetékes elmondta, hogy az évek során sok furcsa dolgot találtak a csatornák tisztításakor, többek között egy juhot, amit valószínű, hogy a szennyvízaknába dobtak be, de bárányfejet is, amit a vécén húztak le.
A vezetékek gyakori eldugulásához vezet, ha abba
A sajtószóvivő kihangsúlyozta: ezeknek a hulladékoknak nem a lefolyóban van a helye.
szóljon hozzá!