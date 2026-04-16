Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Sztyeppei bazsarózsák Mezőzáhon
Fotó: Haáz Vince
Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.
Április 7-én nyílt ki az első bazsarózsa a Maros megyei Mezőzáhon lévő rezervátumban. A hírt a terület gondozója, Cristian Cenean osztotta meg a közösségi oldalán, ahol arról is beszámolt, hogy idén is kétnapos fesztivállal népszerűsítik a ritka virágokat, április 25–26-án. A rezervátum naponta 9 és 19 óra között látogatható.
A Bazsarózsa Fesztivált immár harmadik alkalommal szervezi meg a Visit Maros Egyesület. A kétnapos rendezvény a családokra helyezi a hangsúlyt: gyermekprogramokkal, kiállításokkal és kézműves termékbemutatókkal várják a látogatókat.
Megszervezik a Bazsarózsa, virágok és a kastély elnevezésű kincskereső játékot is, emellett interaktív színházi előadás és kerékpáros túra is szerepel a programban.
A fesztivál helyszíne az Ugron-kastély udvara lesz, amely öt kilométerre található a bazsarózsa-rezervátumtól. Az épület különlegessége, hogy 365 ablaka, 52 szobája, 7 terasza és 12 folyosója van.
