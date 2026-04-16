Nyílnak a sztyeppei bazsarózsák, idén is lesz fesztivál Mezőzáhon

Sztyeppei bazsarózsák Mezőzáhon • Fotó: Haáz Vince

Sztyeppei bazsarózsák Mezőzáhon

Fotó: Haáz Vince

Nyílni kezdtek a sztyeppei bazsarózsák a mezőzáhi rezervátumban, ahol április 7-én bontotta szirmait az első virág. A ritka növényeket idén is fesztivállal ünneplik: a kétnapos rendezvényt április 25–26-án tartják.

Simon Virág

2026. április 16., 19:262026. április 16., 19:26

Április 7-én nyílt ki az első bazsarózsa a Maros megyei Mezőzáhon lévő rezervátumban. A hírt a terület gondozója, Cristian Cenean osztotta meg a közösségi oldalán, ahol arról is beszámolt, hogy idén is kétnapos fesztivállal népszerűsítik a ritka virágokat, április 25–26-án. A rezervátum naponta 9 és 19 óra között látogatható.

A Bazsarózsa Fesztivált immár harmadik alkalommal szervezi meg a Visit Maros Egyesület. A kétnapos rendezvény a családokra helyezi a hangsúlyt: gyermekprogramokkal, kiállításokkal és kézműves termékbemutatókkal várják a látogatókat.

Megszervezik a Bazsarózsa, virágok és a kastély elnevezésű kincskereső játékot is, emellett interaktív színházi előadás és kerékpáros túra is szerepel a programban.

A fesztivál helyszíne az Ugron-kastély udvara lesz, amely öt kilométerre található a bazsarózsa-rezervátumtól. Az épület különlegessége, hogy 365 ablaka, 52 szobája, 7 terasza és 12 folyosója van.

Marosszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 16., csütörtök

Öt embert vettek őrizetbe, miután összeverekedtek az utcán

Öt embert vettek őrizetbe csütörtökön egy tíz nappal korábban történt dicsőszentmártoni verekedés ügyében. A rendőrség szerint a konfliktus alkoholfogyasztás után robbant ki, két ember kórházba került.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Balavásár környékén keresik az emberöléssel gyanúsított szökevényt

Megszakítás nélkül folytatódik a gyilkossággal gyanúsított mezőméhesi férfi felkutatására irányuló hajtóvadászat – erősítette meg lapunknak a Maros megyei rendőrség sajtóirodája, miután a 112-n jelezték, hogy Szénaverősön vélhetően Emil Gânjt látták.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 16., csütörtök

Rágcsáló- és rovarirtás lesz Marosvásárhelyen

Marosvásárhely több pontján tartanak rágcsáló- és rovarirtási akciót hétvégén, az időjárástól függően – tájékoztatja az érintetteket a polgármesteri hivatal.

2026. április 16., csütörtök

2026. április 15., szerda

Fontos intézményeket érint a csütörtöki vízelzárás Marosvásárhelyen

Karbantartási munkálatok miatt ideiglenesen szünetel a vízszolgáltatás Marosvásárhely több pontján csütörtökön. A tervek szerint a leállás 9 és 16 óra között tart majd.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Szennyvíz folyt a Marosba, de nem okozott komoly problémát

Lakossági bejelentést követően Marosvásárhelyen, a Kárpátok sétány környékén folytatott helyszíni vizsgálatot a vízügyi hatóság. Megállapították, hogy szennyvíz folyt a folyóba, de az észlelt problémát rövidesen sikerült megoldani.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Ideiglenes útlezárás Marosvásárhely központjában

Ideiglenes forgalmi korlátozásra kell számítani Marosvásárhely központjában – tájékoztat a polgármesteri hivatal.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Hatan sérültek meg egy Maros megyei balesetben

Hatan sérültek meg egy közlekedési balesetben, amely két személyautó között történt Maros megyében – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.

2026. április 15., szerda

2026. április 14., kedd

Vegyes fogadtatásra találtak Marosvásárhely iskoláinak újonnan beszerzett iskolapadjai

Marosvásárhely 54 tanintézetét szerelték fel uniós forrásból: 11 ezer új pad és szék érkezett, laborok és műhelyek is megújultak. A 45 millió lejes projekt azonban vegyes fogadtatásra talált az iskolások körében, sokan silányabbnak vélik az újakat.

2026. április 14., kedd

2026. április 14., kedd

Kigyulladt egy targonca egy marosvásárhelyi csarnokban

Sűrű füst töltött be egy ipari csarnokot Marosvásárhelyen, miután kedden este kigyulladt benne egy emelővillás targonca. Riasztották a tűzoltókat.

2026. április 14., kedd

2026. április 13., hétfő

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton

Fel nem robbant lövedéket találtak Marosbogáton, ehhez riasztották hétfőn este a pirotechnikai szakembereket – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. április 13., hétfő

