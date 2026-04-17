Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Egyre több családon belüli erőszakról szerez tudomást a Hargita megyei rendőrség, ezzel együtt megnőtt a megelőző intézkedéseik száma is. A hatóság úgy véli, ez részben annak tudható be, hogy növekedett a bizalom irántuk az áldozatok részéről.
Nőtt a családon belüli erőszak eseteinek száma Hargita megyében az idei első három hónapban – derül ki a rendőrség összesítéséből. „Az év első negyedében 116 ilyen jellegű bűncselekményt jegyeztünk, ami hét esettel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban” – ismertette Iordan Ștefan Mircea rendőrparancsnok. Tőle tudjuk, hogy legtöbbször, azaz 56 esetben testisértés miatt riasztották a hatóságot, ami az összes ügy közel felét teszi ki.
Az áldozatok között főként nők vannak, a 129 sértettből 103 nő, ugyanakkor 27 kiskorú is érintett, számuk egy év alatt több mint duplájára nőtt.
– részletezte a parancsnok. A rendőrök 70 ideiglenes távoltartási végzést adtak ki, jóval többet, mint tavaly, ezek háromnegyedét az ügyészség is megerősítette. Ugyanakkor nyolc esetben megszegték ezeket az intézkedéseket.
Az első negyedévben 315 alkalommal avatkozott be a rendőrség családon belüli erőszak miatt, a legtöbb riasztás a 112-es segélyhívón érkezett.
Radu Rita, a rendőrség családon belüli erőszakkal foglalkozó részlegének felelőse a sajtó érdeklődésére elmondta, munkatársaik
hogyan beszélhetnek velük, és hogyan tudják ismertetni jogaikat. Úgy látja ez is hozzájárult ahhoz, hogy nőtt az áldozatok bizalma a hatóság felé, ezért egyre többen jelentik be a bántalmazást, és egyre többen kérik az ideiglenes távolságtartási végzést is.
szóljon hozzá!