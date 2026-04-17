Nőtt a családon belüli erőszak eseteinek száma Hargita megyében

Egyre több családon belüli erőszakról szerez tudomást a Hargita megyei rendőrség, ezzel együtt megnőtt a megelőző intézkedéseik száma is. A hatóság úgy véli, ez részben annak tudható be, hogy növekedett a bizalom irántuk az áldozatok részéről.

Barabás Hajnal

2026. április 17., 19:032026. április 17., 19:03

Nőtt a családon belüli erőszak eseteinek száma Hargita megyében az idei első három hónapban – derül ki a rendőrség összesítéséből. „Az év első negyedében 116 ilyen jellegű bűncselekményt jegyeztünk, ami hét esettel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban” – ismertette Iordan Ștefan Mircea rendőrparancsnok. Tőle tudjuk, hogy legtöbbször, azaz 56 esetben testisértés miatt riasztották a hatóságot, ami az összes ügy közel felét teszi ki.

A bántalmazások túlnyomó többsége, 83 százaléka az otthon falai között történt, ugyanakkor az elkövetők döntő többsége férfi: 117-ből 106, közel harmaduk pedig alkohol hatása alatt állt.

Az áldozatok között főként nők vannak, a 129 sértettből 103 nő, ugyanakkor 27 kiskorú is érintett, számuk egy év alatt több mint duplájára nőtt.

„A leggyakoribbak a párkapcsolati konfliktusok, hiszen 54 esetben házastársak vagy volt házastársak között történt erőszak”

– részletezte a parancsnok. A rendőrök 70 ideiglenes távoltartási végzést adtak ki, jóval többet, mint tavaly, ezek háromnegyedét az ügyészség is megerősítette. Ugyanakkor nyolc esetben megszegték ezeket az intézkedéseket.

Az első negyedévben 315 alkalommal avatkozott be a rendőrség családon belüli erőszak miatt, a legtöbb riasztás a 112-es segélyhívón érkezett.

Radu Rita, a rendőrség családon belüli erőszakkal foglalkozó részlegének felelőse a sajtó érdeklődésére elmondta, munkatársaik

képzésen vettek részt egy pszichológus vezetésével, hogy tudják az ilyen helyzetekben hogyan tudnak empátiával fordulni az áldozatok fele,

hogyan beszélhetnek velük, és hogyan tudják ismertetni jogaikat. Úgy látja ez is hozzájárult ahhoz, hogy nőtt az áldozatok bizalma a hatóság felé, ezért egyre többen jelentik be a bántalmazást, és egyre többen kérik az ideiglenes távolságtartási végzést is.

Ezek is érdekelhetik

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?
Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz
Bevitte a végső döfést, megvédte címét az Erste Ligában a Gyergyói Hoki Klub (videóval)
Magyar Péter Európa-barát? A román elnök szerint majd kiderül
„Ha ezt nem nyerjük ma meg, én elsírom magam” (videó)
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?
Székelyhon

Érvénytelen levélszavazatok ezrei: hol hibáztak a legtöbben?
Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz
Székelyhon

Mérgező gombát árultak a sepsiszentgyörgyi piacon: papsapkagomba kerülhetett a vevőkhöz
Bevitte a végső döfést, megvédte címét az Erste Ligában a Gyergyói Hoki Klub (videóval)
Székely Sport

Bevitte a végső döfést, megvédte címét az Erste Ligában a Gyergyói Hoki Klub (videóval)
Magyar Péter Európa-barát? A román elnök szerint majd kiderül
Krónika

Magyar Péter Európa-barát? A román elnök szerint majd kiderül
„Ha ezt nem nyerjük ma meg, én elsírom magam” (videó)
Székely Sport

„Ha ezt nem nyerjük ma meg, én elsírom magam” (videó)
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 17., péntek

Ígéretes időjárás-előrejelzés a május 1-jei minivakációra

Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.

Anyagyilkosság Bukarestben: 14 éves lány és barátja a vádlottak padján

Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.

Nem számít, ha füstölt, de legyen jó sós – szalonnamustra kezdődött Csíkszeredában

Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken.

Bolojan: Romániának most nincs szüksége politikai válságra

Romániának most a deficittel kapcsolatos problémák megoldására és a helyreállítási források lehívására kellene összpontosítania, nincs szüksége politikai válságra - jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.

Felhatalmazta a SZÁT Kelemen Hunort, hogy Magyar Péterrel tárgyaljon

Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.

A Tisza-párt azt javasolja, hogy a parlament már az alakuló ülésén válassza meg a miniszterelnököt

A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.

Fokozzák a rendőri jelenlétet Felsőrákoson, miután bántalmazták a falu egyik idősét

A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.

Csökkent Románia energiatermelése

Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

Elsőfokú árvízriasztás: Háromszéken a Feketeügy is kiléphet a medréből

Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.

Két kellemetlen időjárási tényező, de az egyik már ma este véget ér

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.

