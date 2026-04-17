Egyre több családon belüli erőszakról szerez tudomást a Hargita megyei rendőrség, ezzel együtt megnőtt a megelőző intézkedéseik száma is. A hatóság úgy véli, ez részben annak tudható be, hogy növekedett a bizalom irántuk az áldozatok részéről.

Barabás Hajnal 2026. április 17., 19:032026. április 17., 19:03

Nőtt a családon belüli erőszak eseteinek száma Hargita megyében az idei első három hónapban – derül ki a rendőrség összesítéséből. „Az év első negyedében 116 ilyen jellegű bűncselekményt jegyeztünk, ami hét esettel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban” – ismertette Iordan Ștefan Mircea rendőrparancsnok. Tőle tudjuk, hogy legtöbbször, azaz 56 esetben testisértés miatt riasztották a hatóságot, ami az összes ügy közel felét teszi ki.

A bántalmazások túlnyomó többsége, 83 százaléka az otthon falai között történt, ugyanakkor az elkövetők döntő többsége férfi: 117-ből 106, közel harmaduk pedig alkohol hatása alatt állt.

Az áldozatok között főként nők vannak, a 129 sértettből 103 nő, ugyanakkor 27 kiskorú is érintett, számuk egy év alatt több mint duplájára nőtt.

„A leggyakoribbak a párkapcsolati konfliktusok, hiszen 54 esetben házastársak vagy volt házastársak között történt erőszak”

– részletezte a parancsnok. A rendőrök 70 ideiglenes távoltartási végzést adtak ki, jóval többet, mint tavaly, ezek háromnegyedét az ügyészség is megerősítette. Ugyanakkor nyolc esetben megszegték ezeket az intézkedéseket. Az első negyedévben 315 alkalommal avatkozott be a rendőrség családon belüli erőszak miatt, a legtöbb riasztás a 112-es segélyhívón érkezett. Hirdetés Radu Rita, a rendőrség családon belüli erőszakkal foglalkozó részlegének felelőse a sajtó érdeklődésére elmondta, munkatársaik

képzésen vettek részt egy pszichológus vezetésével, hogy tudják az ilyen helyzetekben hogyan tudnak empátiával fordulni az áldozatok fele,