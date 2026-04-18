3,5 milliárd dollár értékben finanszíroz romániai energetikai beruházásokat az USA

Fotó: Freepik
Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
A tárcavezető is tagja annak a miniszteri delegációnak, amely a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank-csoport Washingtonban zajló tavaszi ülésszakán képviseli Romániát – írja az Agerpres.
Bogdan Ivan egy szombati Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a héten egyeztetéseket folytattak
a Világbank,
az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma,
a US EXIM Bank,
az amerikai külügyminisztérium,
az Egyesült Államok kormányának fejlesztési pénzintézete (FDC),
illetve a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA) képviselőivel
Románia legfontosabb energetikai projektjeinek finanszírozásáról.
A miniszter beszámolója szerint előrelépés történt
a cernavodai atomerőmű 1-es blokkjának korszerűsítési projektje kapcsán, amely 3 milliárd dollárig terjedő finanszírozást kaphat,
illetve folyamatban vannak a tárgyalások a 3-as és a 4-es blokk finanszírozásáról is.
„A cernavodai atomerőmű 3-as és a 4-es blokkja hozzávetőlegesen 19 ezer új munkahelyet jelentene, és 33 százalékra növelné az atomenergia részarányát a villamosenergia-termelésben” – jelentette ki.
Bogdan Ivan szerint emellett sikerült közvetlen támogatást szerezniük a fekete-tengeri projektekhez, illetve
Az energiaügyi miniszter ugyanakkor emlékeztetett: az amerikai kormány a napokban hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így a Petrotel-Lukoil finomító hamarosan ismét gázolajat, benzint és kerozint állíthat elő a hazai piacra.
Hangsúlyozta, hogy a finomító a romániai termelés 21 százalékát biztosíthatja, és kulcsszerepet játszhat az üzemanyagpiac stabilizálásában.
