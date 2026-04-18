3,5 milliárd dollár értékben finanszíroz romániai energetikai beruházásokat az USA

• Fotó: Freepik

Fotó: Freepik

Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Székelyhon

2026. április 18., 14:552026. április 18., 14:55

A tárcavezető is tagja annak a miniszteri delegációnak, amely a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank-csoport Washingtonban zajló tavaszi ülésszakán képviseli Romániát – írja az Agerpres.

Bogdan Ivan egy szombati Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a héten egyeztetéseket folytattak

  • a Világbank,

  • az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma,

  • a US EXIM Bank,

  • az amerikai külügyminisztérium,

  • az Egyesült Államok kormányának fejlesztési pénzintézete (FDC),

  • illetve a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA) képviselőivel

Románia legfontosabb energetikai projektjeinek finanszírozásáról.

A miniszter beszámolója szerint előrelépés történt

  • a cernavodai atomerőmű 1-es blokkjának korszerűsítési projektje kapcsán, amely 3 milliárd dollárig terjedő finanszírozást kaphat,

  • illetve folyamatban vannak a tárgyalások a 3-as és a 4-es blokk finanszírozásáról is.

„A cernavodai atomerőmű 3-as és a 4-es blokkja hozzávetőlegesen 19 ezer új munkahelyet jelentene, és 33 százalékra növelné az atomenergia részarányát a villamosenergia-termelésben” – jelentette ki.

Bogdan Ivan szerint emellett sikerült közvetlen támogatást szerezniük a fekete-tengeri projektekhez, illetve

bebiztosítottak egy 495 millió dolláros finanszírozást a földgázszállító hálózat fejlesztésére.

Az energiaügyi miniszter ugyanakkor emlékeztetett: az amerikai kormány a napokban hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így a Petrotel-Lukoil finomító hamarosan ismét gázolajat, benzint és kerozint állíthat elő a hazai piacra.

Hangsúlyozta, hogy a finomító a romániai termelés 21 százalékát biztosíthatja, és kulcsszerepet játszhat az üzemanyagpiac stabilizálásában.

Külföld Belföld
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 18., szombat

Kommunikációs képzésen vettek részt a csíkszeredai kórház alkalmazottai

Nemcsak az infrastruktúra korszerűsítése, hanem az egymásra és a páciensekre való odafigyelés is kulcsfontosságú – ennek jegyében vettek részt kommunikációs képzésen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház asszisztensei és betegápolói.

Közel 34 ezer családi erőszakos eset történt az év első hónapjában

Az idei év első három hónapjában 33 996 családon belüli erőszakos esethez riasztották a hatóságokat, ebből 17 113 városon, 16 883 vidéken történt – számolt be szombaton az Országos Rendőr-főkapitányság.

Szedni, szárítani, inni – útmutató a gyógynövényekhez

Reneszánszát éli a gyógynövények használata, egyre többen szedik, sőt termesztik és nemcsak tea, hanem tinktúra is készül belőlük – jelentette ki Pokornyi László, aki a Marosvásárhelyen és környékén megtermő gyógynövényekről írt könyvet.

Akcióba lendült a DIICOT: 33 kilogramm lefoglalt kokain és 13 kilogramm kannabisz lett az eredménye

Nagy mennyiségű kábítószert foglaltak le a hatóságok az elmúlt két hétben végrehajtott akcióik során.

Késelésbe fordult egy italozás Csíkkozmáson

Megkéselt egy fiatal férfi egy másikat Csíkkozmáson a napokban. Feltehetően italozás torkollott agresszióba a két fél között. Az áldozatot kórházban ápolják.

Négy ügynökségét szervezi át a munkaügyi minisztérium, köztük az Országos Nyugdíjpénztárat is

Négy ügynökségének átszervezésére készül a munkaügyi minisztérium. Florin Manole tárcavezető szerint a négy intézményből kettő lesz: az egyik az ellenőrzésekkel, a másik a kifizetések kezelésével foglalkozik majd.

Alig nyolc lej fölött a benzin-, kilenc lej alatt a gázolajár

Hónapokkal ezelőtt még szürreálisnak tűnt, hogy a 8 lej körüli benzinár fog „olcsónak” számítani, most mégis ez történik. A világpiaci helyzet és a kormányintézkedések következtében a tíz lejt alulról súroló benzinár visszajött a nyolc lejes tartományba.

Medvecsapdát helyeztek ki, bűnügyi eljárás indult ellenük

Az 112-es hívószámra medvecsapdába rekedt bocsról érkezett bejelentés Nyárádkarácson községből. A rendőrség bűnügyi eljárást indított, orrvadászat gyanújával. A község polgármestere, Bodó Károly Gyula szerint az ügy árnyaltabb, mint elsőre látszik.

Ígéretes időjárás-előrejelzés a május 1-jei minivakációra

Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.

Anyagyilkosság Bukarestben: 14 éves lány és barátja a vádlottak padján

Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.

