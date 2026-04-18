3,5 milliárd dollár értékben finanszíroz romániai energetikai beruházásokat az USA

Az áram- és földgáztermeléssel és -szállítással kapcsolatos, mintegy 3,5 milliárd dollár értékű beruházásokat jelentett be szombaton Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

A tárcavezető is tagja annak a miniszteri delegációnak, amely a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank-csoport Washingtonban zajló tavaszi ülésszakán képviseli Romániát – írja az Agerpres.

Bogdan Ivan egy szombati Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a héten egyeztetéseket folytattak

a Világbank,

az Amerikai Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma,

a US EXIM Bank,

az amerikai külügyminisztérium,

az Egyesült Államok kormányának fejlesztési pénzintézete (FDC),

illetve a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA) képviselőivel

Románia legfontosabb energetikai projektjeinek finanszírozásáról.

A miniszter beszámolója szerint előrelépés történt

a cernavodai atomerőmű 1-es blokkjának korszerűsítési projektje kapcsán, amely 3 milliárd dollárig terjedő finanszírozást kaphat,

illetve folyamatban vannak a tárgyalások a 3-as és a 4-es blokk finanszírozásáról is.

„A cernavodai atomerőmű 3-as és a 4-es blokkja hozzávetőlegesen 19 ezer új munkahelyet jelentene, és 33 százalékra növelné az atomenergia részarányát a villamosenergia-termelésben” – jelentette ki.

Bogdan Ivan szerint emellett sikerült közvetlen támogatást szerezniük a fekete-tengeri projektekhez, illetve