Székely településnevek is arattak a Kárpát-medencei legszebb magyar településnevek versenyén

Angyalos kis falucska a dombok ölelésében, de messzire elért a híre

Angyalos kis falucska a dombok ölelésében, de messzire elért a híre

Fotó: Molnár Szabolcs

A háromszéki Angyalos lett a legszebb nevű anyaországon kívüli magyar település a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda által kiírt versenyen.

Bodor Tünde

2026. április 18., 18:492026. április 18., 18:49

A versenyben öt kategóriában lehetett szavazni a nyelvészek és kulturális szakemberek által korábban megtett ajánlásokra, amelyek Magyarország négy (északnyugati, délnyugati, északkeleti, délkeleti) régiójából, az anyaország határain kívülről származó településnevek voltak, de javasolhatott további településeket a közönség is, és

a zsűri különdíjasokat is megnevezett.

2025 októberétől 2026 március 31-ig a versenyben összesen közel 3.400.000 szavazat érkezett, a határon túli települések kategóriájában pedig a Gidófalvához tartozó Angyalos falu lett az első helyezett 11.317 szavazattal.

Angyalost Tündérlak, Kékellő, Vízkelet és Csíkszépvíz követi, utóbbi 2.143 szavazatot kapott.

Magyarország négy régiójában Csehimindszent, Oltárc, Boldog és Újszentmargita vitte el a pálmát.
A közönség által javasolt nevek közül a bírálóbizottság a következő településneveket választotta ki: Szépkenyerűszentmárton, Székelyszentlélek, Csipkerek, Gömörszőlős, Tállya.

A teljes lista itt olvasható.

A települések képviselőinek 2026. május 24-én a szellemi kulturális örökség napján a szentendrei Skanzenben adják át az okleveleket.

Erre a napra megjelenik a települések nevéhez kapcsolódó nyelvészeti és verseskötet Terdikné Takács Szilvia magyartanár – a versenyt ötletgazdája – Balázs Géza nyelvész, valamint Fellinger Károly és Halmai Tamás költő munkájaként. A továbbiakban a szervezők valamennyi településre ellátogatnak az anyanyelvi piknik rendezvénysorozattal.

2026. április 18., szombat

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

