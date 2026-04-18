Székely településnevek is arattak a Kárpát-medencei legszebb magyar településnevek versenyén

Angyalos kis falucska a dombok ölelésében, de messzire elért a híre
Fotó: Molnár Szabolcs
A háromszéki Angyalos lett a legszebb nevű anyaországon kívüli magyar település a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda által kiírt versenyen.
A versenyben öt kategóriában lehetett szavazni a nyelvészek és kulturális szakemberek által korábban megtett ajánlásokra, amelyek Magyarország négy (északnyugati, délnyugati, északkeleti, délkeleti) régiójából, az anyaország határain kívülről származó településnevek voltak, de javasolhatott további településeket a közönség is, és
2025 októberétől 2026 március 31-ig a versenyben összesen közel 3.400.000 szavazat érkezett, a határon túli települések kategóriájában pedig a Gidófalvához tartozó Angyalos falu lett az első helyezett 11.317 szavazattal.
Magyarország négy régiójában Csehimindszent, Oltárc, Boldog és Újszentmargita vitte el a pálmát.
A közönség által javasolt nevek közül a bírálóbizottság a következő településneveket választotta ki: Szépkenyerűszentmárton, Székelyszentlélek, Csipkerek, Gömörszőlős, Tállya.
A teljes lista itt olvasható.
Erre a napra megjelenik a települések nevéhez kapcsolódó nyelvészeti és verseskötet Terdikné Takács Szilvia magyartanár – a versenyt ötletgazdája – Balázs Géza nyelvész, valamint Fellinger Károly és Halmai Tamás költő munkájaként. A továbbiakban a szervezők valamennyi településre ellátogatnak az anyanyelvi piknik rendezvénysorozattal.
