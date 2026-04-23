Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.
A lépéséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az államfő rámutatott, hogy egy „rendkívül szükséges” jogszabályról van szó.
„A nők elleni erőszak az egyik leglealacsonyítóbb és legmegalázóbb viselkedés. Ezt a fajta agressziót túl sokáig vagy figyelmen kívül hagyták, vagy nem foglalkoztak vele kellőképpen, ami drámai következményekkel járt. Ezért, és annak a fájdalmas valóságnak az elismeréseként, amelyet kötelességünk orvosolni,
– idézi Nicușor Dan bejegyzését az Agerpres.
A törvény eszközöket biztosít a hatóságoknak a gyors beavatkozhoz, még mielőtt az erőszak tragédiává válna – emlékeztetett az államfő.
„Ez egy rendkívül fontos lépés a nők ellen elkövetett visszaélések és erőszak okainak felismerése felé, de egyben egy hatékonyabb, emberségesebb igazságszolgáltatás felé is, amely nem csupán szigorúan bünteti az elkövetőket, hanem megérti és aktívan megelőzi a legsebezhetőbbek szenvedését” – fogalmazott az elnök.
A többpárti parlamenti kezdeményezésként, több mint 250 törvényhozó támogatásával előterjesztett törvény jogi értelemben meghatározza a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát, előírja a bűncselekménnyel kapcsolatos adatok gyűjtését és évi rendszerességgel történő közzétételét, védelmet biztosít a nőgyilkosság nyomán árván maradt kiskorúaknak, és súlyosbító körülménynek minősíti a kiskorú jelenlétében elkövetett tettlegességet. A jogszabály azt is előírja, hogy nemi alapú erőszak esetén a hatóságok feljelentés hiányában, hivatalból is eljárást indíthatnak.
Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.
Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.
Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.
A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.
Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.
A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.
Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.
