Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

Képünk illusztráció • Fotó: Pexels

Nicușor Dan csütörtökön kihirdette a nőgyilkosságok megelőzését és visszaszorítását célzó törvényt.

Székelyhon

2026. április 23., 15:152026. április 23., 15:15

A lépéséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az államfő rámutatott, hogy egy „rendkívül szükséges” jogszabályról van szó.

„A nők elleni erőszak az egyik leglealacsonyítóbb és legmegalázóbb viselkedés. Ezt a fajta agressziót túl sokáig vagy figyelmen kívül hagyták, vagy nem foglalkoztak vele kellőképpen, ami drámai következményekkel járt. Ezért, és annak a fájdalmas valóságnak az elismeréseként, amelyet kötelességünk orvosolni,

rendkívül szükséges egy olyan törvény, amely szigorú büntetéseket ír elő, és előmozdítja a nőgyilkosság és a családon belüli erőszak megelőzését célzó intézkedéseket”

– idézi Nicușor Dan bejegyzését az Agerpres.

A törvény eszközöket biztosít a hatóságoknak a gyors beavatkozhoz, még mielőtt az erőszak tragédiává válna – emlékeztetett az államfő.

„Ez egy rendkívül fontos lépés a nők ellen elkövetett visszaélések és erőszak okainak felismerése felé, de egyben egy hatékonyabb, emberségesebb igazságszolgáltatás felé is, amely nem csupán szigorúan bünteti az elkövetőket, hanem megérti és aktívan megelőzi a legsebezhetőbbek szenvedését” – fogalmazott az elnök.

A többpárti parlamenti kezdeményezésként, több mint 250 törvényhozó támogatásával előterjesztett törvény jogi értelemben meghatározza a nőgyilkosság (femicídium) fogalmát, előírja a bűncselekménnyel kapcsolatos adatok gyűjtését és évi rendszerességgel történő közzétételét, védelmet biztosít a nőgyilkosság nyomán árván maradt kiskorúaknak, és súlyosbító körülménynek minősíti a kiskorú jelenlétében elkövetett tettlegességet. A jogszabály azt is előírja, hogy nemi alapú erőszak esetén a hatóságok feljelentés hiányában, hivatalból is eljárást indíthatnak.

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól
Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Olcsó lett a rasszizmus: vékony büntetést kaptak cigányozásért
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól
Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Olcsó lett a rasszizmus: vékony büntetést kaptak cigányozásért
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kész kormányválság: lemondtak, de egy kicsit még helyben maradnak, sőt a jövőben visszatérnének a PSD miniszterei

Benyújtották lemondásukat a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön a Victoria-palotában. Ezzel a párt hivatalosan is érvényt szerzett annak a hétfői döntésének, hogy megvonja politikai támogatását Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Ittas vezetés Hargita megyében: két sofőrt szűrtek ki egy nap alatt

Két sofőrt is kiszűrtek szerdán a rendőrök Hargita megyében ittas vezetés miatt.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Szülőföldön magyarul: csaknem 230 ezren igényelték idén a támogatást

Április 16-án éjfélkor lezárult a Szülőföldön Magyarul Program idei kérelembenyújtási időszaka, amely során összesen 229 339 támogatási igénylést regisztráltak – derül ki a program gyorsjelentéséből.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Kormányválság: az alkotmánybíróságon tisztázná a helyzetet a PSD

Minisztereinek lemondását követően az alkotmánybírósághoz készül fordulni a Szociáldemokrata Párt (PSD) a kormány helyzetének tisztázására.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan

Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi

A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk

Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

2026. április 22., szerda

