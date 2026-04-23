Kihirdette a nőgyilkosságok visszaszorítását célzó jogszabályt az államfő

„A nők elleni erőszak az egyik leglealacsonyítóbb és legmegalázóbb viselkedés. Ezt a fajta agressziót túl sokáig vagy figyelmen kívül hagyták, vagy nem foglalkoztak vele kellőképpen, ami drámai következményekkel járt. Ezért, és annak a fájdalmas valóságnak az elismeréseként, amelyet kötelességünk orvosolni,

A lépéséről beszámoló Facebook-bejegyzésében az államfő rámutatott, hogy egy „rendkívül szükséges” jogszabályról van szó.

rendkívül szükséges egy olyan törvény, amely szigorú büntetéseket ír elő, és előmozdítja a nőgyilkosság és a családon belüli erőszak megelőzését célzó intézkedéseket”

– idézi Nicușor Dan bejegyzését az Agerpres.

A törvény eszközöket biztosít a hatóságoknak a gyors beavatkozhoz, még mielőtt az erőszak tragédiává válna – emlékeztetett az államfő.

„Ez egy rendkívül fontos lépés a nők ellen elkövetett visszaélések és erőszak okainak felismerése felé, de egyben egy hatékonyabb, emberségesebb igazságszolgáltatás felé is, amely nem csupán szigorúan bünteti az elkövetőket, hanem megérti és aktívan megelőzi a legsebezhetőbbek szenvedését” – fogalmazott az elnök.