Az eMAG bejelentette a platformon található Kiehl's márkák listáját, és bővíti prémium ápolási termékeinek kínálatát Pr-cikk

• Fotó: eMAG

Fotó: eMAG

Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.

2026. április 23., 10:452026. április 23., 10:45

Az eMAG bővíti prémium ápolási és szépségápolási termékeinek kínálatát, és bejelentette a Kiehl's, a több mint 175 éves hagyománnyal rendelkező nemzetközi márka felkerülését a platformra. A vásárlók mostantól több mint 70 féle Kiehl's termékhez férhetnek hozzá, beleértve prémium arckrémeket, kezelési termékeket és szérumokat, valamint sminkeltávolító, hajápolási, testápolási termékeket és illatszereket.

A termékek gyors kiszállítással érhetők el, így ugyanazt a kényelmes és biztonságos vásárlási élményt élvezhetik az ügyfelek, mint amit az eMAG minden kategóriában kínál. A Kiehl's termékcsalád a platform egyre bővülő szépségápolási portfóliójához csatlakozik, amely mind a neves nemzetközi márkákat, mind a megfizethető termékeket lefedi, így a vásárlók számára teljes körű bőrápolási rutint kínál, preferenciáktól és költségvetéstől függetlenül.

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat a szépségápolási kategóriában, hogy kielégítsük a prémium termékek iránti növekvő keresletet, illetve egyszerűen és gyorsan biztosítsuk az ügyfelek számára a releváns márkákhoz való hozzáférést.

A L'Oréallal kötött partnerség stratégiai fontosságú számunkra, és folyamatosan fejlesztjük, a Kiehl's tőzsdei bevezetése pedig természetes lépés ebbe az irányba. Ugyanakkor integrált élményekbe fektetünk be, és az ebbe a kategóriába tartozó termékek felfedezhetők és kipróbálhatók többek között a Beauty Hubban, az eMAG Băneasa bemutatótermének erre a célra kijelölt részlegében is” – nyilatkozta Stejara Pircan, az eMAG Románia, Bulgária és Magyarország Senior VP-je.

A Kiehl's termékek bevezetése alkalmából

az eMAG-on leadott első 1000, Kiehl's termékeket tartalmazó rendelés mellé egy Kiehl's ajándékcsomagot is kapnak az ügyfelek.

„A Kiehl's-nek az eMAG-on való megjelenése stratégiai lépést jelent küldetésünkben, hogy felgyorsítsuk a prémium szépségápolási piac növekedését Romániában az értékesítési csatornák diverzifikálásával. A folyamatosan változó kiskereskedelmi piacon szükségszerű, hogy egy ilyen fejlett tudományos szakértelemmel rendelkező márka elérhető legyen ott, ahol a fogyasztók idejüket töltik. Ezzel a partnerséggel nemcsak a Kiehl’s digitális jelenlétét bővítjük, hanem megkönnyítjük a hozzáférést a nagy teljesítményű bőrápolási termékekhez is, személyre szabott élményt kínálva sokkal több fogyasztónak” – nyilatkozta Cosmin Ban, a L’Oréal Luxe Románia vezérigazgatója.

A Kiehl's termékek elérhetők az eMAG-on, valamint az eMAG Băneasa bemutatótermének Beauty Hub-jában, ahol a vásárlók kipróbálhatják a termékeket és személyre szabott ajánlásokat kaphatnak.

A Nemzeti Statisztikai Intézet legfrissebb adatai szerint a romániai internet-hozzáféréssel rendelkezők közel háromnegyede vásárolt termékeket vagy szolgáltatásokat online 2025-ben, és a női online vásárlók aránya jelentősen meghaladta a férfi vásárlókét. A testápolási termékek és a kozmetikumok a leggyakrabban vásárolt kategóriák közé tartoznak az interneten, a románok több mint egyharmada vásárol ilyen termékeket. Az ezen kategóriák iránti növekvő kereslet kielégítése érdekében az eMAG folyamatosan fejleszti a platformon elérhető kínálatot az eMAG Marketplace partnereivel együttműködve, amely jelenleg több százezer terméket számlál.

Az eMAG-ról:
Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.
További információk az eMAG-ról: about.emag.ro

A Kiehl’s-ról:
A Kiehl's 1851-ben született, gyógyszertárként, New York város East Village-ében, és egy olyan egyedülálló örökséget épített, amely ötvözi a botanikai, gyógyszerészeti és gyógyászati ​​szakértelmet. Az átláthatóság úttörőjeként a márka a világon az elsők között tüntette fel az összetevőket a címkén, ezzel megalapozva a legendás „Próbáld ki vásárlás előtt” mottót. Az olyan ikonikus termékektől, mint az Ultra Facial Cream vagy az avokádós Creamy Eye Treatment, az innovatív Dermatologist Solutions™ termékekig, a Kiehl's formulái világszerte elismertek, és hatékonyságukat bizonyították, még olyan extrém körülmények között is, mint például az Everest-expedíciók. Romániában a Kiehl's ezt a hagyományt a hatékonyság és a dopamin ötvözésével folytatja, a személyre szabott konzultációt és a bőrbarrier-tudományt egyedülállóan magával ragadó élménnyé alakítva. A Kiehl's továbbra is az integritás és a minőség szimbóluma, ultrahatékony megoldásokat kínálva a láthatóan egészségesebb kinézetű bőrért.

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Székelyhon

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Székelyhon

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat
Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
Székely Sport

Újjáépítés felsőfokon: a Sepsi OSK modellje eddig tökéletesen működik
A DNA erdélyi megyei önkormányzatokra csapott le
Krónika

A DNA erdélyi megyei önkormányzatokra csapott le
Újabb lépést tehet az FK Csíkszereda a bennmaradás felé
Székely Sport

Újabb lépést tehet az FK Csíkszereda a bennmaradás felé
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
2026. április 23., csütörtök

Ők heten lennének a távozó miniszterek

A PSD miniszterei várhatóan csütörtökön benyújtják lemondásukat a kormányból. A román központi sajtó politikai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a szociáldemokraták szerdán döntöttek a kormányból való kilépésről.

Ők heten lennének a távozó miniszterek
Ők heten lennének a távozó miniszterek
2026. április 23., csütörtök

Ők heten lennének a távozó miniszterek
2026. április 23., csütörtök

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan

Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan
Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan
2026. április 23., csütörtök

Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan
2026. április 23., csütörtök

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi

A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi
2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi
2026. április 23., csütörtök

2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi
2026. április 23., csütörtök

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk

Románia GDP-arányos költségvetési hiánya a 2024-es 9,3 százalékról 7,9 százalékra csökkent tavaly az Eurostat adatai szerint, amelyek azt igazolják, hogy az irány helyes, a gazdaság stabilizálódik – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk
Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk
2026. április 23., csütörtök

Bolojan: a deficit csökkent, az irány helyes, kár lenne visszatérni oda, ahonnan elindultunk
2026. április 22., szerda

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat
Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat
2026. április 22., szerda

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat
2026. április 22., szerda

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt
Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt
2026. április 22., szerda

Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt
2026. április 22., szerda

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét
Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét
2026. április 22., szerda

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét
2026. április 22., szerda

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetnek szerdán a meteorológusok a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben. A Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson jelenleg 2,2 méteres a hótakaró, a legvastagabb az országban.

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben
Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben
2026. április 22., szerda

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben
2026. április 22., szerda

Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is

Románia az egyike azoknak az országoknak az Európai Unióban, amelyekben a legnagyobb mértékben nőttek az aszály által érintett területek.

Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is
Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is
2026. április 22., szerda

Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is
2026. április 22., szerda

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott

A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
2026. április 22., szerda

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
