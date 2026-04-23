Több mint 70 Kiehl’s termék található az eMAG-on, arcápolási, kezelési termékek és szérumok, parfümök, haj- és testápolási termékek. Az első 1000 rendelés Kiehl's ajándékcsomagot kap, függetlenül a vásárlás értékétől.

Támogatói tartalom 2026. április 23., 10:452026. április 23., 10:45

Az eMAG bővíti prémium ápolási és szépségápolási termékeinek kínálatát, és bejelentette a Kiehl's, a több mint 175 éves hagyománnyal rendelkező nemzetközi márka felkerülését a platformra. A vásárlók mostantól több mint 70 féle Kiehl's termékhez férhetnek hozzá, beleértve prémium arckrémeket, kezelési termékeket és szérumokat, valamint sminkeltávolító, hajápolási, testápolási termékeket és illatszereket. A termékek gyors kiszállítással érhetők el, így ugyanazt a kényelmes és biztonságos vásárlási élményt élvezhetik az ügyfelek, mint amit az eMAG minden kategóriában kínál. A Kiehl's termékcsalád a platform egyre bővülő szépségápolási portfóliójához csatlakozik, amely mind a neves nemzetközi márkákat, mind a megfizethető termékeket lefedi, így a vásárlók számára teljes körű bőrápolási rutint kínál, preferenciáktól és költségvetéstől függetlenül.

Folyamatosan bővítjük kínálatunkat a szépségápolási kategóriában, hogy kielégítsük a prémium termékek iránti növekvő keresletet, illetve egyszerűen és gyorsan biztosítsuk az ügyfelek számára a releváns márkákhoz való hozzáférést.

A L'Oréallal kötött partnerség stratégiai fontosságú számunkra, és folyamatosan fejlesztjük, a Kiehl's tőzsdei bevezetése pedig természetes lépés ebbe az irányba. Ugyanakkor integrált élményekbe fektetünk be, és az ebbe a kategóriába tartozó termékek felfedezhetők és kipróbálhatók többek között a Beauty Hubban, az eMAG Băneasa bemutatótermének erre a célra kijelölt részlegében is” – nyilatkozta Stejara Pircan, az eMAG Románia, Bulgária és Magyarország Senior VP-je. A Kiehl's termékek bevezetése alkalmából

az eMAG-on leadott első 1000, Kiehl's termékeket tartalmazó rendelés mellé egy Kiehl's ajándékcsomagot is kapnak az ügyfelek.

„A Kiehl's-nek az eMAG-on való megjelenése stratégiai lépést jelent küldetésünkben, hogy felgyorsítsuk a prémium szépségápolási piac növekedését Romániában az értékesítési csatornák diverzifikálásával. A folyamatosan változó kiskereskedelmi piacon szükségszerű, hogy egy ilyen fejlett tudományos szakértelemmel rendelkező márka elérhető legyen ott, ahol a fogyasztók idejüket töltik. Ezzel a partnerséggel nemcsak a Kiehl’s digitális jelenlétét bővítjük, hanem megkönnyítjük a hozzáférést a nagy teljesítményű bőrápolási termékekhez is, személyre szabott élményt kínálva sokkal több fogyasztónak” – nyilatkozta Cosmin Ban, a L’Oréal Luxe Románia vezérigazgatója. A Kiehl's termékek elérhetők az eMAG-on, valamint az eMAG Băneasa bemutatótermének Beauty Hub-jában, ahol a vásárlók kipróbálhatják a termékeket és személyre szabott ajánlásokat kaphatnak. A Nemzeti Statisztikai Intézet legfrissebb adatai szerint a romániai internet-hozzáféréssel rendelkezők közel háromnegyede vásárolt termékeket vagy szolgáltatásokat online 2025-ben, és a női online vásárlók aránya jelentősen meghaladta a férfi vásárlókét. A testápolási termékek és a kozmetikumok a leggyakrabban vásárolt kategóriák közé tartoznak az interneten, a románok több mint egyharmada vásárol ilyen termékeket. Az ezen kategóriák iránti növekvő kereslet kielégítése érdekében az eMAG folyamatosan fejleszti a platformon elérhető kínálatot az eMAG Marketplace partnereivel együttműködve, amely jelenleg több százezer terméket számlál.

Az eMAG-ról:

Az eMAG 2001-ben létrehozott cég, amely az online kereskedelem pionírja és amely Romániában, Magyarországon és Bulgáriában azzal a céllal fejlődött ki, hogy a régióban az ügyfelek idejét és pénzét spórolja meg. Egyre növekvő termékkínálatát az ügyfelek és a Marketplace partnerek számára elérhetővé teszi, ezáltal az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megvásárolhat. Az online platform romániai ügyfeleinek olyan további szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaszállítási idő, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas fizetési opciók az eMAG/MyWallet fiókon keresztül és az ingyenes kiszállítási bérlet a Genius-al öt elektronikus vásárlási alkalmazással (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful és Flip). Az eMAG Marketplace segítségével a román kiskereskedők, akik a platformon értékesítik termékeiket, több program és alkalmazás segítségével Közép- és Kelet-Európában is elérhetővé tehetik kínálataikat a Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon meghirdetett kampányok segítségével.

A Kiehl’s-ról:

A Kiehl's 1851-ben született, gyógyszertárként, New York város East Village-ében, és egy olyan egyedülálló örökséget épített, amely ötvözi a botanikai, gyógyszerészeti és gyógyászati ​​szakértelmet. Az átláthatóság úttörőjeként a márka a világon az elsők között tüntette fel az összetevőket a címkén, ezzel megalapozva a legendás „Próbáld ki vásárlás előtt” mottót. Az olyan ikonikus termékektől, mint az Ultra Facial Cream vagy az avokádós Creamy Eye Treatment, az innovatív Dermatologist Solutions™ termékekig, a Kiehl's formulái világszerte elismertek, és hatékonyságukat bizonyították, még olyan extrém körülmények között is, mint például az Everest-expedíciók. Romániában a Kiehl's ezt a hagyományt a hatékonyság és a dopamin ötvözésével folytatja, a személyre szabott konzultációt és a bőrbarrier-tudományt egyedülállóan magával ragadó élménnyé alakítva. A Kiehl's továbbra is az integritás és a minőség szimbóluma, ultrahatékony megoldásokat kínálva a láthatóan egészségesebb kinézetű bőrért.