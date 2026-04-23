2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi

Április és december közötti időszakban 85 banit térítenek vissza literenként a fuvarozóknak
A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.
A közel-keleti konfliktus következtében a romániai üzemanyagárak 2026 tavaszi hónapjaiban meredek emelkedést mutattak. Februárban még 8 lej körüli szinten mozgott a gázolaj ára, márciusban azonban drágulás következett, és a hónap végére történelmi csúcsot ért el, egyes töltőállomásokon meghaladva a 10 lejt literenként. Azóta az üzemanyagárak valamelyest csökkentek, már 9 lej alatt tankolható a gázolaj. Az árnövekedés különösen érzékenyen érintette a mezőgazdasági és a fuvarozói ágazatot. A szállítással foglalkozó vállalatok az ügyfelekkel tárgyalnak, előre kiszámítják és megfontolják, melyik országban és milyen áron tankolják meg a teherautókat.
A mezőgazdaság minden területén, és majdnem egyforma mértékben nehezíti a gazdák életét az üzemanyag-drágulás. A tavaszi mezőgazdasági munkák sem haladnak ideális ütemben.
Összesen mintegy száz alkalmazottat foglalkoztat, és havonta 1500-2000 fuvart közvetít a sepsiszentgyörgyi székhelyű Hope Sped Kft. A cég tulajdonosa szerint az üzemanyagár-robbanás az egyik legfontosabb, de nem az egyetlen komponense a fuvarozókra helyeződő pénzügyi nyomásnak. A gázolaj ára mellett ugyanis az üzemeltetés is folyamatosan drágul: a teherautók karbantartási, javítási költségei, sőt ebben a nehéz gazdasági helyzetben az adminisztrációs személyzet és a járművezetők bérigénye is.
A kormány elfogadta a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentéséről, valamint a Románia területén kitermelt kőolaj és az abból előállított energiahordozók értékesítéséből származó bevételekre kivetett szolidaritási hozzájárulásról szóló rendelet.
Az üzemanyagár-növekedést figyelembe véve kiszámították, hogy tízszázalékos áremelést kell érvényesíteni ahhoz, hogy kompenzálni tudjanak. Bodó Csaba cégtulajdonos elmondta, volt kliens, aki legtöbb öt–hat–hét százalékot tartott elfogadhatónak és ebben egyeztek ki, de voltak, akik belementek a tízszázalékos emelésbe is. Ugyanakkor olyan ügyfél is akadt, aki egyáltalán nem akarta belátni, hogy a fuvardíj emelése indokolt.
– mutatott rá megkérdezettünk. Úgy véli, hogy sok vállalkozás, közöttük a speditőrcégek is nehéz időszakon mennek keresztül, a költségek megosztása – vagyis ezek egy részének az ügyfelekre való áthárítása – pedig elkerülhetetlen.
A fuvarozócégek esetében az üzemanyag a teljes működési költség legkevesebb 30–35 százalékát teszi ki, a fennmaradó részt a fenntartási kiadások, az útdíjak, a járművek beszerzése és amortizációja, valamint a szervizelés és egyéb működési költségek adják. Amint Tompa Csaba, a nemzetközi teherfuvarozással foglalkozó Fit Sped Kft. tulajdonosa elmondta,
A költségek kompenzálása érdekében más cégekhez hasonlóan kénytelenek alkukba bocsátkozni ügyfeleikkel, több-kevesebb sikerrel. Amennyiben az áremelést nem tudják érvényesíteni az exportőrökön,
Nincs más választásuk, ha a jelenleg náluk dolgozó harminckét embert foglalkoztató cég működését fent szeretnék tartani.
Az üzemanyagár 25 százalékos növekedése legalább 10 százalékkal emeli a szállítási költséget
A kormány március közepén év végéig meghosszabbította a közúti fuvarozók gázolajár-támogatási programját, amelynek keretösszege 652 millió lej, és amelyből mintegy 6200 vállalat részesülhet. Érdemes tudni, hogy a támogatást
a pénzügyminisztérium költségvetéséből finanszírozzák, és vissza nem térítendő támogatás formájában folyósítják, legkésőbb 2027. április 30-áig;
a program keretében 2026. április és december közötti időszakban 85 banit térítenek vissza literenként a fuvarozóknak.
A kormány szerint az intézkedés célja a szállítmányozási ágazat támogatása az üzemanyagárak emelkedésének körülményei között, valamint
Persze mindez nem kevés papírmunkával jár, de az álatunk megkérdezettek szerint ez a támogatás valódi segítség lehet a belföldi fuvarozóknak.
Azok, akik külföldön szállítanak, ebből nem sokat profitálnak. Bodó Csaba rámutatott: egy teherautó képtelen annyit tankolni Romániában, hogy az elegendő legyen például egy ötezer kilométeres útra. Ezért
Fontos a matek, hiszen egyetlen megrakott teherautó átlagosan 28–32 liter gázolajat fogyaszt 100 kilométeren. Ennél többet is, ha a rakomány súlyosabb, az útviszonyok nehezebbek. Ez megközelítőleg egy teljes tanknyi üzemanyag egy családi autó számára, amely több száz kilométert tesz meg ebből a mennyiségből – vázolta fel Tompa Csaba.
