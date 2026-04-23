2026 nehéz év a fuvarozóknak, és ezt mindenki megérzi

Április és december közötti időszakban 85 banit térítenek vissza literenként a fuvarozóknak • Fotó: Tuchiluș Alex

Április és december közötti időszakban 85 banit térítenek vissza literenként a fuvarozóknak

Fotó: Tuchiluș Alex

A jelenlegi gazdasági helyzet – kifejezetten az üzemanyagár-robbanás – jelentős nyomás alá helyezte a közúti szállítással foglalkozó cégeket. A megemelkedett költségeket tükrözik a fuvardíjak, sőt a boltok polcaira felkerülő termékek árai is.

Farkas Orsolya

2026. április 23., 10:002026. április 23., 10:00

A közel-keleti konfliktus következtében a romániai üzemanyagárak 2026 tavaszi hónapjaiban meredek emelkedést mutattak. Februárban még 8 lej körüli szinten mozgott a gázolaj ára, márciusban azonban drágulás következett, és a hónap végére történelmi csúcsot ért el, egyes töltőállomásokon meghaladva a 10 lejt literenként. Azóta az üzemanyagárak valamelyest csökkentek, már 9 lej alatt tankolható a gázolaj. Az árnövekedés különösen érzékenyen érintette a mezőgazdasági és a fuvarozói ágazatot. A szállítással foglalkozó vállalatok az ügyfelekkel tárgyalnak, előre kiszámítják és megfontolják, melyik országban és milyen áron tankolják meg a teherautókat.

Üzemanyag-drágulás, fagyos időjárás – komoly kihívások a gazdák számára
Üzemanyag-drágulás, fagyos időjárás – komoly kihívások a gazdák számára

A mezőgazdaság minden területén, és majdnem egyforma mértékben nehezíti a gazdák életét az üzemanyag-drágulás. A tavaszi mezőgazdasági munkák sem haladnak ideális ütemben.

Nem csak az üzemanyag drágult

Összesen mintegy száz alkalmazottat foglalkoztat, és havonta 1500-2000 fuvart közvetít a sepsiszentgyörgyi székhelyű Hope Sped Kft. A cég tulajdonosa szerint az üzemanyagár-robbanás az egyik legfontosabb, de nem az egyetlen komponense a fuvarozókra helyeződő pénzügyi nyomásnak. A gázolaj ára mellett ugyanis az üzemeltetés is folyamatosan drágul: a teherautók karbantartási, javítási költségei, sőt ebben a nehéz gazdasági helyzetben az adminisztrációs személyzet és a járművezetők bérigénye is.

Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját
Hivatalos: 30 banival csökkentik a gázolaj jövedéki adóját

A kormány elfogadta a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentéséről, valamint a Románia területén kitermelt kőolaj és az abból előállított energiahordozók értékesítéséből származó bevételekre kivetett szolidaritási hozzájárulásról szóló rendelet.

A megnövekedett kiadásokat a fuvardíjak emelésével tudják ellensúlyozni.

Az üzemanyagár-növekedést figyelembe véve kiszámították, hogy tízszázalékos áremelést kell érvényesíteni ahhoz, hogy kompenzálni tudjanak. Bodó Csaba cégtulajdonos elmondta, volt kliens, aki legtöbb öt–hat–hét százalékot tartott elfogadhatónak és ebben egyeztek ki, de voltak, akik belementek a tízszázalékos emelésbe is. Ugyanakkor olyan ügyfél is akadt, aki egyáltalán nem akarta belátni, hogy a fuvardíj emelése indokolt.

Körülbelül tíz százalékkal drágult a fuvarozás az üzemanyag árának növekedése miatt. Ez sajnos reflektálódni fog a végtermékekben is, az üzletek polcain is

– mutatott rá megkérdezettünk. Úgy véli, hogy sok vállalkozás, közöttük a speditőrcégek is nehéz időszakon mennek keresztül, a költségek megosztása – vagyis ezek egy részének az ügyfelekre való áthárítása – pedig elkerülhetetlen.

Az üzemanyag a költségek harmadát teszi ki

A fuvarozócégek esetében az üzemanyag a teljes működési költség legkevesebb 30–35 százalékát teszi ki, a fennmaradó részt a fenntartási kiadások, az útdíjak, a járművek beszerzése és amortizációja, valamint a szervizelés és egyéb működési költségek adják. Amint Tompa Csaba, a nemzetközi teherfuvarozással foglalkozó Fit Sped Kft. tulajdonosa elmondta,

számításaik szerint az üzemanyagár 20–25 százalékos emelkedése esetén a fuvardíjaknak kilométerenként mintegy 6–8 eurócenttel kellene növekedniük.

A költségek kompenzálása érdekében más cégekhez hasonlóan kénytelenek alkukba bocsátkozni ügyfeleikkel, több-kevesebb sikerrel. Amennyiben az áremelést nem tudják érvényesíteni az exportőrökön,

a kieső bevételt sok esetben az importfuvarokkal próbálják kompenzálni.

Nincs más választásuk, ha a jelenleg náluk dolgozó harminckét embert foglalkoztató cég működését fent szeretnék tartani.

Az üzemanyagár 25 százalékos növekedése legalább 10 százalékkal emeli a szállítási költséget

Az üzemanyagár 25 százalékos növekedése legalább 10 százalékkal emeli a szállítási költséget

Fotó: Tuchiluș Alex

Gázolajár-támogatás a közúti fuvarozóknak

A kormány március közepén év végéig meghosszabbította a közúti fuvarozók gázolajár-támogatási programját, amelynek keretösszege 652 millió lej, és amelyből mintegy 6200 vállalat részesülhet. Érdemes tudni, hogy a támogatást

  • a pénzügyminisztérium költségvetéséből finanszírozzák, és vissza nem térítendő támogatás formájában folyósítják, legkésőbb 2027. április 30-áig;

  • a program keretében 2026. április és december közötti időszakban 85 banit térítenek vissza literenként a fuvarozóknak.

A kormány szerint az intézkedés célja a szállítmányozási ágazat támogatása az üzemanyagárak emelkedésének körülményei között, valamint

a román fuvarozók versenyképességének megőrzése és a szállítási szolgáltatások folyamatosságának biztosítása a nemzetközi energiapiacok ingadozásai idején.

Persze mindez nem kevés papírmunkával jár, de az álatunk megkérdezettek szerint ez a támogatás valódi segítség lehet a belföldi fuvarozóknak.

Azok, akik külföldön szállítanak, ebből nem sokat profitálnak. Bodó Csaba rámutatott: egy teherautó képtelen annyit tankolni Romániában, hogy az elegendő legyen például egy ötezer kilométeres útra. Ezért

előre kell tervezni és ki kell számolni, melyik európai országban hogyan mozognak az árak, hol olcsóbb az üzemanyag.

Fontos a matek, hiszen egyetlen megrakott teherautó átlagosan 28–32 liter gázolajat fogyaszt 100 kilométeren. Ennél többet is, ha a rakomány súlyosabb, az útviszonyok nehezebbek. Ez megközelítőleg egy teljes tanknyi üzemanyag egy családi autó számára, amely több száz kilométert tesz meg ebből a mennyiségből – vázolta fel Tompa Csaba.

2026. április 25., szombat

Nyakunkon a piknikszezon, de ne üssük agyon egy miccssütéssel!

Az időjárás ugyan még nem kedvez a piknikhez, a fészerből előbb-utóbb csak előkerül a grillrács vagy a tárcsalap. Csakhogy még mielőtt flekken- vagy miccssütésre adnánk a fejünket, készíthetünk szmókert házilag. Azt is megindokoljuk, miért érdemes.

Számszerű előrejelzés arról, hány fokkal lesz hidegebb jövő héten, a szokásoshoz képest

Hidegebb napok elé nézünk, ami a következő – április végére, május elejére eső – hetet illeti, mint ami ilyenkor lenni szokott – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken közzétett négyhetes időjárás-előrejelzésében.

2026. április 24., péntek

Sárkányölő Szent György modern ábrázolásban – 25 éves a „Süsü-szobor”

Sepsiszentgyörgy védőszentjét ünnepli április 24-én. Sárkányölő Szent György alakját hivatott jelképezni a város központjában emelkedő, cseppet sem klasszikus „Süsü-szobor” is, amely huszonöt év elteltével is frappáns vicceknek ad ihletet.

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan az üzemanyagválságról: aggasztóak a középtávú kilátások

Az üzemanyagválság tekintetében aggasztó kilátások várhatók középtávon Romániában – jelentette ki Nicușor Dan államfő pénteken.

Hamar jelentkezett a lottós rekordnyereményért a szerencsés játékos, de mi maradt utána?

Nem várt sokáig, már másnap jelentkezett a hatalmas pénzösszegért a múlt vasárnapi Joker-sorsolás szerencsés nyertese – közölte a Román Lottótársaság, amely azóta ismertette a most vasárnapi sorsolás előtti nyeremények összegeit.

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan kijelentette, nem fogad el AUR-támogatású kisebbségi kormányt

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy nem fogja elfogadni a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által támogatott kisebbségi kormány megalakítását.

2026. április 24., péntek

Jövő héten megszervezik a nyolcadikosok elmaradt próba-képességvizsgáját

Az oktatási minisztérium a jövő héten megszervezi a próba-képességvizsgát a nyolcadikosok számára azokban az iskolákban, amelyek márciusban nem vettek részt az országos próbafelmérőn.

2026. április 24., péntek

Nicușor Dan még ma aláírhatja a PSD-s miniszterek felmentését és az ideiglenes kinevezéseket

Nicușor Dan államelnök pénteken kijelentette, hogy még a nap folyamán aláírja a PSD-s miniszterek felmentéséről, illetve az ideiglenes miniszterek kinevezéséről szóló rendeleteket, ha minden rendben van.

2026. április 24., péntek

Csapdát állítottak a Somostetőn ólálkodó medvének

Rendszeresen visszajár egy kifejlett medve a marosvásárhelyi Somostetőre, az állatkert közelében. A biztonság érdekében csapdát helyeztek el azon a területen, ahol az állatot a leggyakrabban látták.

2026. április 24., péntek

Az ipari övezetbe „száműzik” a játégképeket Sepsiszentgyörgyön

Nem tiltja be teljesen a játéktermek működését a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, de a város egy eldugott ipari övezetébe száműzi őket. Erről a pénteki rendkívüli tanácsülésen született döntés.

