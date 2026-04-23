Székelyföld-szerte fagyott csütörtökre virradóan

Székelyföld-szerte fagypont alá esett a hőmérséklet csütörtökre virradóan, a leghidegebb a Lakóca-tetőn volt, mínusz 5,5 fok.

Marosvásárhelytől Csíkszeredáig, Gyergyószentmiklóstól Sepsiszentgyörgyig fagypont alá esett a hőmérséklet április 23-ra virradóan. A legalacsonyabb értéket, mínusz 5,5 Celsius-fokot a háromszéki Lakóca-tetőn mérték, de hideg volt még Gyergyóalfaluban (–3,6 fok) és Maroshévízen is (–4,4 fok).

Csíkszeredában –2,3 Celsius-fokig esett vissza a hőmérséklet csütörtök hajnalban, Székelyudvarhelyen –0,7, Marosvásárhelyen pedig –0,6 fok volt. Sepsiszentgyörgyön –1, Kézdivásárhelyen –1,4 Celsius-fokot mértek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat háromnapos előrejelzése szerint a következő időszakban felmelegedés jön, Erdélyben napközben 13–20 Celsius-fokra is számítani lehet, a hajnali fagyok pedig mérséklődnek: holnap még lehet mínusz három fok, vasárnap viszont már csak fagypont körül alakulnak a legalacsonyabb értékek.