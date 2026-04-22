Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

A megbeszéléseket követő nyilatkozatában az elnök kijelentette, egyértelműen politikai válságba került az ország, de ez helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, hiszen

hónapok óta egyre mélyültek az ellentétek.

„Én visszafogottabb retorikát kértem a pártoktól, valamint azt, hogy inkább a jövőbe tekintsenek, mintsem a múltba, és inkább a megoldásokat nézzék, mintsem a problémákat" – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint. Nicușor Dan leszögezte továbbá, hogy akár többségi támogatással rendelkező, akár kisebbségi kormány alakul, szükség lesz az Európa-barát pártok közötti párbeszédre.

A politikai válságon túlmenően biztosítanunk kell az embereket arról, hogy az állam intézményei működnek”

– jelentette ki. Hangsúlyozta azt is, hogy Románia Nyugat-barát irányvonalát nem fenyegeti veszély, hiszen mindegyik pártdelegáció és a nemzeti kisebbségek képviselői is határozottan kijelentették, kizártnak tartják, hogy a Nyugat-ellenes Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) alakítsanak kormányt. Ugyanakkor mindegyikük arról biztosította, hogy

a továbbiakban is együttműködnek az olyan alapvetően fontos projektekben, mint az OECD-csatlakozás, a helyreállítási terv végrehajtása vagy a SAFE program.