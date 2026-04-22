Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.
2026. április 22., 22:25
2026. április 22., 22:432026. április 22., 22:43
A megbeszéléseket követő nyilatkozatában az elnök kijelentette, egyértelműen politikai válságba került az ország, de ez helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, hiszen
„Én visszafogottabb retorikát kértem a pártoktól, valamint azt, hogy inkább a jövőbe tekintsenek, mintsem a múltba, és inkább a megoldásokat nézzék, mintsem a problémákat” – fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.
Nicușor Dan leszögezte továbbá, hogy akár többségi támogatással rendelkező, akár kisebbségi kormány alakul, szükség lesz az Európa-barát pártok közötti párbeszédre.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.
Hangsúlyozta azt is, hogy Románia Nyugat-barát irányvonalát nem fenyegeti veszély, hiszen mindegyik pártdelegáció és a nemzeti kisebbségek képviselői is határozottan kijelentették, kizártnak tartják, hogy a Nyugat-ellenes Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) alakítsanak kormányt. Ugyanakkor mindegyikük arról biztosította, hogy
„Tehát nyugalom, majd túlleszünk ezen is” – fogalmazott.
Az államfő azt is megjegyezte, hogy a Cotroceni-palotában folytatott konzultációk informális egyeztetések voltak, az alkotmány ugyanis nem teszi lehetővé az államfő számára, hogy ilyen politikai helyzetben valamilyen konkrét intézkedést hozzon.
Romániában politikai válság alakult ki, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja támogatását a liberális Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Ezért Nicușor Dan államfő szerdára konzultációra hívta a koalíciós pártokat.
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.
A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.
