Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetnek szerdán a meteorológusok a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben. A Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson jelenleg 2,2 méteres a hótakaró, a legvastagabb az országban.

hármas fokozatú a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben, 1800 méteres magasság fölött,

ahol a frissen lerakódott hóréteg 15-20 centiméteres vastagságú, és csak lazán kötődik a régi, fagyott rétegekhez. Az 1800 méter alatti térségekben csak enyhe, 1-es fokozatú a lavinaveszély, és főként a meredek lejtőkre korlátozódik.

A szakemberek szerint ugyanakkor kettes fokozatú a lavinaveszély többek között a Keleti-Kárpátok vonulatában (Radnai-havasok, Kelemen-havasok és Csalhó), valamint a Déli-Kárpátokban a Szárkő-hegységben, a Párengben és a Kudzsiri-havasokban.