Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

„Jelenleg a felmondási idejüket töltik, (…) utána a többségük valószínűleg munkanélküli lesz” – idézi az MTI a Profit.ro nyomán Angela Koost, a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség (AJOFM) igazgatóját. A vezető hozzátette,

idén ez már a második kollektív elbocsátás a vállalatnál, az év elején 250 munkavállalót küldtek el.

A cégvezetés az elbocsátásokat a csökkenő megrendelésekkel indokolta.

A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az észak-erdélyi megyében. A Besztercén és Borgóprundon egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt. A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung.

Az 1991-ben alapított RAAL 2023-ban még 383,051 millió lej árbevétel mellett 262 ezer lej nettó nyereséget termelt, 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal 283,984 millió lejre csökkentek, és 29,243 millió lej veszteséggel zárta az évet.