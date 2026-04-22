Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.
2026. április 22., 14:172026. április 22., 14:17
2026. április 22., 14:19
„Jelenleg a felmondási idejüket töltik, (…) utána a többségük valószínűleg munkanélküli lesz” – idézi az MTI a Profit.ro nyomán Angela Koost, a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség (AJOFM) igazgatóját. A vezető hozzátette,
A cégvezetés az elbocsátásokat a csökkenő megrendelésekkel indokolta.
A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az észak-erdélyi megyében. A Besztercén és Borgóprundon egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt. A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung.
Az 1991-ben alapított RAAL 2023-ban még 383,051 millió lej árbevétel mellett 262 ezer lej nettó nyereséget termelt, 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal 283,984 millió lejre csökkentek, és 29,243 millió lej veszteséggel zárta az évet.
Tavaly februárban a részvényesek közgyűlése elutasította azt a javaslatot, hogy egy stratégiai befektető bevonásával javítsák a vállalat pénzügyi helyzetét.
Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.
A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.
Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.
Ferenc pápa olyan időben vezette az egyházat, amely korszakváltást képviselt, és ő tudatában is volt a változásnak – írta XIV. Leó pápa elődje halála első évfordulójára küldött üzenetében.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.
Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.
Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.
Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.
Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.
szóljon hozzá!