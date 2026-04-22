Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

Székelyhon

2026. április 22., 14:172026. április 22., 14:17

2026. április 22., 14:17

„Jelenleg a felmondási idejüket töltik, (…) utána a többségük valószínűleg munkanélküli lesz” – idézi az MTI a Profit.ro nyomán Angela Koost, a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökség (AJOFM) igazgatóját. A vezető hozzátette,

idén ez már a második kollektív elbocsátás a vállalatnál, az év elején 250 munkavállalót küldtek el.

A cégvezetés az elbocsátásokat a csökkenő megrendelésekkel indokolta.

A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az észak-erdélyi megyében. A Besztercén és Borgóprundon egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt. A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung.

Az 1991-ben alapított RAAL 2023-ban még 383,051 millió lej árbevétel mellett 262 ezer lej nettó nyereséget termelt, 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal 283,984 millió lejre csökkentek, és 29,243 millió lej veszteséggel zárta az évet.

2019-ben még 2428 embert foglalkoztatott, azonban 2024-ben már csak 1763-at, az idei elbocsátások nyomán pedig 800 alá csökken a munkavállalói létszám.

Tavaly februárban a részvényesek közgyűlése elutasította azt a javaslatot, hogy egy stratégiai befektető bevonásával javítsák a vállalat pénzügyi helyzetét.

