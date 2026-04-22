A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet! Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek. Hajnal Csilla 2026. április 22., 16:242026. április 22., 16:24

Az örvös pekarik látványetetése is a Föld napi rendezvény része volt Fotó: Haáz Vince

Éppen az örvös pekarik ebédidejére érkeztünk meg a Marosvásárhelyi Állatkertbe, ahol lelkes kisiskolások figyelték a vaddisznókra emlékeztető pekarik látványos, zöldségekkel történő etetését. Délelőtt a látogatókkal karöltve facsemetéket ültettek az állatkerti gondozók, de az állatvilág hétköznapjaiba is bepillanthattak az érdeklődők –

az elefántok, a pekarik és a kőszáli kecskék látványos etetését figyelhették meg.

Borka Levente állatorvos pedig a hetven év után Romániába visszatelepített fakókeselyűkről tartott előadást az érdeklődőknek.

Papp Judit biológus: az emberek figyelmét olykor külön is fel kell hívni a környezetünkért érzett felelősségre Fotó: Haáz Vince

Az állatkert felkérésére a Milvus Csoport is csatlakozott a Föld napi ünnepség megszervezéséhez. A madár- és természetvédelemmel foglalkozó Milvus Csoport biológusa, Papp Judit a Székelyhonnak elmondta: biológusként jól tudják, hogy

a környezetünkért érzett felelősségnek mindennap meg kell mutatkoznia tetteinkben – ám az emberek figyelmét olykor külön is fel kell erre hívni.

Ezért is van Föld napja, erdők napja vagy madarak napja.

A biológus hozzátette, az emberek fogékonyak a Milvus tevékenységeire, és egyre több természet- és állatszerető család keresi fel programjaikat. A szervezet Föld napi kínálata remekül kiegészítette az állatkert programját: a gyermekeknek kincskeresős feladatot állítottak össze. Néhány éve a Milvus a Game on projektben állatkerti graffitiket – két beltérit és egyet kültérit – készíttetett, amelyekkel azt üzenték:

nekünk kell változni, nem a klímának!

A falfestmények motívumaira építve egy klímaváltozás témájú feladatlapot is összeállítottak most. A gyerekeknek részleteket kellett felkutatniuk a graffitiken, meg kellett fogalmazniuk, milyen problémára hívja fel a figyelmet a zebrás alkotás, illetve

táplálékláncot kellett összerakniuk a harmadik falfestményen ábrázolt élőlényekből.

Korondi Kingától, az állatkert sajtófelelősétől megtudtuk, hogy tavaly, ugyancsak a Föld napján fenyőfákat ültettek, idén pedig feketefenyő, nyírfa, vörös tölgy, hársfa, madárberkenye, kocsánytalan tölgy és szivarfa került a földbe – összesen több mint ötven facsemetével lett gazdagabb az állatkert zöldterülete a Föld napján.

