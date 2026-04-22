A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!

Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.

Hajnal Csilla

2026. április 22., 16:242026. április 22., 16:24

Az örvös pekarik látványetetése is a Föld napi rendezvény része volt • Fotó: Haáz Vince

Az örvös pekarik látványetetése is a Föld napi rendezvény része volt

Fotó: Haáz Vince

Éppen az örvös pekarik ebédidejére érkeztünk meg a Marosvásárhelyi Állatkertbe, ahol lelkes kisiskolások figyelték a vaddisznókra emlékeztető pekarik látványos, zöldségekkel történő etetését. Délelőtt a látogatókkal karöltve facsemetéket ültettek az állatkerti gondozók, de az állatvilág hétköznapjaiba is bepillanthattak az érdeklődők –

az elefántok, a pekarik és a kőszáli kecskék látványos etetését figyelhették meg.

Borka Levente állatorvos pedig a hetven év után Romániába visszatelepített fakókeselyűkről tartott előadást az érdeklődőknek.

Papp Judit biológus: az emberek figyelmét olykor külön is fel kell hívni a környezetünkért érzett felelősségre • Fotó: Haáz Vince Galéria

Papp Judit biológus: az emberek figyelmét olykor külön is fel kell hívni a környezetünkért érzett felelősségre

Fotó: Haáz Vince

Az állatkert felkérésére a Milvus Csoport is csatlakozott a Föld napi ünnepség megszervezéséhez. A madár- és természetvédelemmel foglalkozó Milvus Csoport biológusa, Papp Judit a Székelyhonnak elmondta: biológusként jól tudják, hogy

a környezetünkért érzett felelősségnek mindennap meg kell mutatkoznia tetteinkben – ám az emberek figyelmét olykor külön is fel kell erre hívni.

Ezért is van Föld napja, erdők napja vagy madarak napja.

A biológus hozzátette, az emberek fogékonyak a Milvus tevékenységeire, és egyre több természet- és állatszerető család keresi fel programjaikat. A szervezet Föld napi kínálata remekül kiegészítette az állatkert programját: a gyermekeknek kincskeresős feladatot állítottak össze.

Néhány éve a Milvus a Game on projektben állatkerti graffitiket – két beltérit és egyet kültérit – készíttetett, amelyekkel azt üzenték:

nekünk kell változni, nem a klímának!
A falfestmények motívumaira építve egy klímaváltozás témájú feladatlapot is összeállítottak most. A gyerekeknek részleteket kellett felkutatniuk a graffitiken, meg kellett fogalmazniuk, milyen problémára hívja fel a figyelmet a zebrás alkotás, illetve

táplálékláncot kellett összerakniuk a harmadik falfestményen ábrázolt élőlényekből.
Korondi Kingától, az állatkert sajtófelelősétől megtudtuk, hogy tavaly, ugyancsak a Föld napján fenyőfákat ültettek, idén pedig feketefenyő, nyírfa, vörös tölgy, hársfa, madárberkenye, kocsánytalan tölgy és szivarfa került a földbe – összesen több mint ötven facsemetével lett gazdagabb az állatkert zöldterülete a Föld napján.

2026. április 22., szerda

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját

A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is.

2026. április 22., szerda

Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni

Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat

Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

2026. április 22., szerda

Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő

A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Moldovai kikötőt vásárolt Románia, és autópályával kötné össze Galaccal

A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.

Akik nem csak lakói, hanem építői is Székelyudvarhelynek – ők lettek a Legprímább Polgárok idén

Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.

