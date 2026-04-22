A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!

Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.
Az örvös pekarik látványetetése is a Föld napi rendezvény része volt
Fotó: Haáz Vince
Éppen az örvös pekarik ebédidejére érkeztünk meg a Marosvásárhelyi Állatkertbe, ahol lelkes kisiskolások figyelték a vaddisznókra emlékeztető pekarik látványos, zöldségekkel történő etetését. Délelőtt a látogatókkal karöltve facsemetéket ültettek az állatkerti gondozók, de az állatvilág hétköznapjaiba is bepillanthattak az érdeklődők –
Borka Levente állatorvos pedig a hetven év után Romániába visszatelepített fakókeselyűkről tartott előadást az érdeklődőknek.
Papp Judit biológus: az emberek figyelmét olykor külön is fel kell hívni a környezetünkért érzett felelősségre
Fotó: Haáz Vince
Az állatkert felkérésére a Milvus Csoport is csatlakozott a Föld napi ünnepség megszervezéséhez. A madár- és természetvédelemmel foglalkozó Milvus Csoport biológusa, Papp Judit a Székelyhonnak elmondta: biológusként jól tudják, hogy
Ezért is van Föld napja, erdők napja vagy madarak napja.
A biológus hozzátette, az emberek fogékonyak a Milvus tevékenységeire, és egyre több természet- és állatszerető család keresi fel programjaikat. A szervezet Föld napi kínálata remekül kiegészítette az állatkert programját: a gyermekeknek kincskeresős feladatot állítottak össze.
Néhány éve a Milvus a Game on projektben állatkerti graffitiket – két beltérit és egyet kültérit – készíttetett, amelyekkel azt üzenték:
A falfestmények motívumaira építve egy klímaváltozás témájú feladatlapot is összeállítottak most. A gyerekeknek részleteket kellett felkutatniuk a graffitiken, meg kellett fogalmazniuk, milyen problémára hívja fel a figyelmet a zebrás alkotás, illetve
Korondi Kingától, az állatkert sajtófelelősétől megtudtuk, hogy tavaly, ugyancsak a Föld napján fenyőfákat ültettek, idén pedig feketefenyő, nyírfa, vörös tölgy, hársfa, madárberkenye, kocsánytalan tölgy és szivarfa került a földbe – összesen több mint ötven facsemetével lett gazdagabb az állatkert zöldterülete a Föld napján.
A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.
Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.
A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is.
Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.
Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.
Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.
A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A román kormány megvásárolta a moldovai Giurgiulești kikötőjét. A romániai tengeri kikötőket üzemeltető állami vállalat (APM) 62 millió dollárt fizetett ki a Moldovai Köztársaság egyetlen dunai kikötőjéért.
Hat személy kapott elismerést értékteremtő és példamutató közösségépítő munkájáért kedden este Székelyudvarhelyen a Legprímább Polgárok díjátadóján. A felszólalók szerint a város ereje a hasonló kiváló emberekben rejlik.
