Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.

A Cotroceni-palotánál adott nyilatkozatában Fritz leszögezte, hogy az USR folytatni kívánja a munkát a kormányban, elsősorban azért, mert aggódnak az uniós források elvesztése, valamint amiatt, hogy a fontos reformok irányába tett eddigi lépések hiábavalónak bizonyulnak.

Nyilvánvalóan nincs könnyű kiút abból a válságból, amelybe a PSD taszított bennünket”

– fogalmazott Fritz, hangsúlyozva, elvárják a szociáldemokratáktól, hogy „minimális felelősségérzetről téve bizonyságot” ne akadályoztassák a helyreállítási terv és a SAFE program végrehajtását – számol be az Agerpres. Az USR elnöke azt is elmondta, pártja nyitott arra, hogy egy kisebbségi kormány tagja legyen, de ebben a helyzetben is meghatározó lesz a PSD felelőssége a kormány sorsát illetően.

Fritz szerint azt is közölték az elnökkel, hogy ha a szociáldemokraták „a párhuzamos többséggel fenyegetőznek és a szélsőséges AUR-ral zsarolnak”, vagy egy bizalmatlansági indítvány megszavazásával megbuktatják a kormányt, nem számíthatnak az USR-re egy új kabinet alakításáról szóló tárgyalásokon. Dominic Fritz azt is hangsúlyozta, hogy az új helyzetben a koalícióban maradó pártok képviselői tárgyalásokat folytatnak majd a független törvényhozókkal és a többi parlamenti párt képviselőivel. Rámutatott, nem tartja kizártnak, hogy

az AUR berkein belül is vannak olyan képviselők és szenátorok, akiket aggaszt az ország jelenlegi helyzete, „az AUR-ral mint párttal való formális egyeztetést” azonban kizárja.