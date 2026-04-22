Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

Fotó: Dominic Fritz/Facebook

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.

2026. április 22., 22:48

A Cotroceni-palotánál adott nyilatkozatában Fritz leszögezte, hogy az USR folytatni kívánja a munkát a kormányban, elsősorban azért, mert aggódnak az uniós források elvesztése, valamint amiatt, hogy a fontos reformok irányába tett eddigi lépések hiábavalónak bizonyulnak.

Nyilvánvalóan nincs könnyű kiút abból a válságból, amelybe a PSD taszított bennünket”

– fogalmazott Fritz, hangsúlyozva, elvárják a szociáldemokratáktól, hogy „minimális felelősségérzetről téve bizonyságot” ne akadályoztassák a helyreállítási terv és a SAFE program végrehajtását – számol be az Agerpres.

Az USR elnöke azt is elmondta, pártja nyitott arra, hogy egy kisebbségi kormány tagja legyen, de ebben a helyzetben is meghatározó lesz a PSD felelőssége a kormány sorsát illetően.

Fritz szerint azt is közölték az elnökkel, hogy ha a szociáldemokraták „a párhuzamos többséggel fenyegetőznek és a szélsőséges AUR-ral zsarolnak”, vagy egy bizalmatlansági indítvány megszavazásával megbuktatják a kormányt, nem számíthatnak az USR-re egy új kabinet alakításáról szóló tárgyalásokon.

Dominic Fritz azt is hangsúlyozta, hogy az új helyzetben a koalícióban maradó pártok képviselői tárgyalásokat folytatnak majd a független törvényhozókkal és a többi parlamenti párt képviselőivel. Rámutatott, nem tartja kizártnak, hogy

az AUR berkein belül is vannak olyan képviselők és szenátorok, akiket aggaszt az ország jelenlegi helyzete, „az AUR-ral mint párttal való formális egyeztetést” azonban kizárja.

Az USR-t Dominic Fritz pártelnök mellett Oana Țoiu külügyminiszter, Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter, Radu Miruță védelmi miniszter, a párt képviselőházi frakcióvezetője, Diana Stoica, valamint az USR Kolozs megyei szervezetének elnöke, Oana Murariu képviselte a Cotroceni-palotában tartott egyeztetésen.

Ezt megelőzően a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselői tanácskoztak az államfővel.

Mint ismert, Romániában politikai válság alakult ki, miután a PSD hétfőn úgy döntött, hogy megvonja támogatását a liberális Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Ezért Nicușor Dan államfő szerdára konzultációra hívta a koalíciós pártokat.

2026. április 22., szerda

Nicușor Dan arra kérte a pártokat, hogy inkább a megoldásokat nézzék mintsem a problémákat

Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.

Világsztárokkal viszi vászonra Szabó István, Márai Sándor leghíresebb regényének történetét

Szabó István Ralph Fiennes és Viggo Mortensen főszereplésével rendez filmet A gyertyák csonkig égnek alapján.

Jelentős a lavinaveszély a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben

Jelentős lavinaveszélyre figyelmeztetnek szerdán a meteorológusok a Fogarasi-havasokban és a Bucsecs-hegységben. A Bucsecs-hegységben levő Omu-csúcson jelenleg 2,2 méteres a hótakaró, a legvastagabb az országban.

Egyre nagyobb az aszálynak való kitettség Romániában is

Románia az egyike azoknak az országoknak az Európai Unióban, amelyekben a legnagyobb mértékben nőttek az aszály által érintett területek.

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott

A ploiești-i ítélőtábla szerdán jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.

Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával

A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

