Az USR továbbra is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt

Fotó: Dominic Fritz/Facebook
A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Nicușor Dan elnökkel is közölte, hogy a továbbiakban is támogatja Ilie Bolojan miniszterelnököt – jelentette ki Dominic Fritz pártelnök az államfővel folytatott szerda esti egyeztetést követően.
2026. április 22., 22:122026. április 22., 22:12
A Cotroceni-palotánál adott nyilatkozatában Fritz leszögezte, hogy az USR folytatni kívánja a munkát a kormányban, elsősorban azért, mert aggódnak az uniós források elvesztése, valamint amiatt, hogy a fontos reformok irányába tett eddigi lépések hiábavalónak bizonyulnak.
– fogalmazott Fritz, hangsúlyozva, elvárják a szociáldemokratáktól, hogy „minimális felelősségérzetről téve bizonyságot” ne akadályoztassák a helyreállítási terv és a SAFE program végrehajtását – számol be az Agerpres.
Az USR elnöke azt is elmondta, pártja nyitott arra, hogy egy kisebbségi kormány tagja legyen, de ebben a helyzetben is meghatározó lesz a PSD felelőssége a kormány sorsát illetően.
Fotó: Presidency
Fritz szerint azt is közölték az elnökkel, hogy ha a szociáldemokraták „a párhuzamos többséggel fenyegetőznek és a szélsőséges AUR-ral zsarolnak”, vagy egy bizalmatlansági indítvány megszavazásával megbuktatják a kormányt, nem számíthatnak az USR-re egy új kabinet alakításáról szóló tárgyalásokon.
Dominic Fritz azt is hangsúlyozta, hogy az új helyzetben a koalícióban maradó pártok képviselői tárgyalásokat folytatnak majd a független törvényhozókkal és a többi parlamenti párt képviselőivel. Rámutatott, nem tartja kizártnak, hogy
Az USR-t Dominic Fritz pártelnök mellett Oana Țoiu külügyminiszter, Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter, Radu Miruță védelmi miniszter, a párt képviselőházi frakcióvezetője, Diana Stoica, valamint az USR Kolozs megyei szervezetének elnöke, Oana Murariu képviselte a Cotroceni-palotában tartott egyeztetésen.
Ezt megelőzően a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselői tanácskoztak az államfővel.
Mint ismert, Romániában politikai válság alakult ki, miután a PSD hétfőn úgy döntött, hogy megvonja támogatását a liberális Ilie Bolojan miniszterelnöktől. Ezért Nicușor Dan államfő szerdára konzultációra hívta a koalíciós pártokat.
Nicușor Dan államfő szerda este azt nyilatkozta, hogy visszafogottabb retorikára szólította fel a koalíciót alkotó pártokat a Cotroceni-palotában folytatott egyeztetéseken.
A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.
Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.
