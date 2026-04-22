Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

Hajnal Csilla 2026. április 22., 17:09

A Hargita megyei tűzoltóság tűzszerész egysége egy brassói tűzszerész tiszt koordinálásával

ellenőrzött körülmények között semmisíti meg az utóbbi időben Hargita megye területén felszínre került, az első és második világháborúból visszamaradt, fel nem robbant lőszereket.