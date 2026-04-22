Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

2026. április 22., 16:59

Az RMDSZ elnöke elmondta, tárgyaltak a kormányfővel a jelenlegi politikai helyzetről, és arra a következtetésre jutottak, hogy a következő napok történéseitől függetlenül a kormánynak folytatnia kell a munkát.

Mi továbbra is a kormánycsapat tagjai maradunk, és megpróbáljuk az adott körülmények között a lehető legjobban végezni a munkánkat

–fogalmazott Kelemen. Hozzátette, közép- és hosszú távon fontos lenne megtalálni a megfelelő megoldást arra, hogy az eddigiekhez hasonlóan többségi támogatással rendelkező kormánya legyen az országnak. Hirdetés Ilie Bolojan miniszterelnök hangsúlyozta, az RMDSZ képviselőivel folytatott egyeztetésen is abban állapodtak meg, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondása esetén megüresedő tisztségeket mielőbb vegyék át a hivatalban maradó miniszterek, és

vigyék tovább a kivitelezés alatt álló projekteket.

A kormányfő különösen fontosnak nevezte az országos helyreállítási tervben (PNRR) szereplő reformokat és beruházásokat, hangsúlyozva, hogy számos ezekhez kapcsolódó eljárást le kell zárni a következő hetekben.

Igyekszünk biztosítani a kormány lehető legnormálisabb működtetését