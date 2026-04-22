Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.
Az RMDSZ elnöke elmondta, tárgyaltak a kormányfővel a jelenlegi politikai helyzetről, és arra a következtetésre jutottak, hogy a következő napok történéseitől függetlenül a kormánynak folytatnia kell a munkát.
–fogalmazott Kelemen. Hozzátette, közép- és hosszú távon fontos lenne megtalálni a megfelelő megoldást arra, hogy az eddigiekhez hasonlóan többségi támogatással rendelkező kormánya legyen az országnak.
Ilie Bolojan miniszterelnök hangsúlyozta, az RMDSZ képviselőivel folytatott egyeztetésen is abban állapodtak meg, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondása esetén megüresedő tisztségeket mielőbb vegyék át a hivatalban maradó miniszterek, és
A kormányfő különösen fontosnak nevezte az országos helyreállítási tervben (PNRR) szereplő reformokat és beruházásokat, hangsúlyozva, hogy számos ezekhez kapcsolódó eljárást le kell zárni a következő hetekben.
– jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő korábban a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel is tárgyalt, kedd este pedig a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével, Dominic Fritz-cel egyeztetett.
Ilie Bolojan a PNL Országos Politikai Bürójának keddi ülése után jelentette be, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.
