Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával

Fotó: Presidency

A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.

Székelyhon

2026. április 22., 17:372026. április 22., 17:37

Az RMDSZ-elnök mindezt szerdán, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően jelentette ki.

Hirdetés

A szövetségi elnök az újságíróknak nyilatkozva elmondta, ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) kilép a kormánykoalícióból, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója

kisebbségi kormányt alakíthat, amelyet a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával beiktathat a parlament.

A másik lehetőség, hogy az ellenzék májusban bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatja a kormányt, és egy új többséget kell majd kialakítani a parlamentben.

„Más lehetőség jelen pillanatban nincs. Úgy gondolom, hogy mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, mi fog történni, ha mélyül a kormányválság” – fogalmazott.

Az RMDSZ elnöke azt is elmondta,

arról még nem tárgyaltak, hogy a PSD minisztereinek lemondása esetén milyen tárcákat venne át a szövetség.

Újságírói kérdésre válaszolva Kelemen azt is kijelentette, hogy a jelenlegi körülmények között egy technokrata miniszterelnök kinevezése nem lenne működőképes megoldás.

„Olyan embert kell felruházni politikai felelősséggel, aki a választók felé is felelősséggel tartozik” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy egy technokrata kormányfő kinevezése esetén rövid időn belül megrekedhet a döntéshozatal, újabb patthelyzet alakul ki.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ nem kapott pénzt a magyar kormánytól

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán azt nyilatkozta, hogy őszinte és konstruktív beszélgetése volt az április 12-i magyar országgyűlési választásokon győztes Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel.

2026. április 22., szerda

Hirdetés
2026. április 22., szerda

Nagy bumm lesz csütörtökön Csíkkarcfalva közelében

A világháborúkból fennmaradt, Hargita megyében összegyűjtött lőszereket robbantanak fel csütörtökön Csíkkarcfalva közelében, ellenőrzött körülmények között.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Kelemen Hunor: az RMDSZ a kormánycsapat tagja marad

Az RMDSZ továbbra is a kormánycsapat tagja marad – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök az Ilie Bolojan miniszterelnökkel folytatott szerdai egyeztetést követően.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Pártforrások: csütörtök reggel lemondhatnak a PSD miniszterei, még nem tudni kik ülnek a helyükre

A Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei csütörtökön reggel, a kormányülés előtt lemondanak a tisztségükről.

2026. április 22., szerda

Hirdetés
2026. április 22., szerda

A biológusok tudják, de időnként nem árt felhívni rá a többiek figyelmét: óvjuk a környezetet!

Közösségi szerepvállalással ünnepelte a Föld napját a Marosvásárhelyi Állatkert és a Milvus Csoport. A közös eseményre az állatkertbe hívták az érdeklődőket, akik látványetetéseken, faültetésen, fakókeselyükről szóló előadáson is részt vehettek.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Engedmény: egyes esetekben mégis fizetni fogják a betegszabadság első napját

A betegszabadság első napját fizetni fogják a krónikus betegeknek, az országos egészségügyi programokban nyilvántartott pácienseknek, a nappali kórházi ellátásban részesülőknek, valamint orvosi és sebészeti sürgősségi esetekben is.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Megduplázták a kilövési kvótát, a veszélyes medvék ellen azonnal be lehet avatkozni

Elfogadta el a képviselőház az RMDSZ által szorgalmazott törvénytervezetet, amely megduplázza a medvepopuláció kilövési kvótáját, és lehetővé teszi, hogy évente 859 egyedet lőjenek ki megelőzési céllal.

2026. április 22., szerda

Hirdetés
2026. április 22., szerda

Újabb ötszáz dolgozóját bocsátja el egy szebb időket látott erdélyi iparvállalat

Ötszáz dolgozóját bocsátja el egy Beszterce-Naszód megyei iparvállalat, a RAAL Rt. Ez már a második leépítésük idén.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Kormánya két újabb miniszterét nevezte meg Magyar Péter

Magyar Péter Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg.

2026. április 22., szerda

2026. április 22., szerda

Bolondos április: marad a megszokottnál hidegebb idő

A hegyekben és Erdély délkeleti részén vegyes halmazállapotú csapadékra, 1400 méter felett havazásra, ugyanakkor megerősödő szélre, hidegre és talajmenti fagyra figyelmeztető előrejelzést adott ki péntek reggelig az Országos Meteorológiai Szolgálat.

2026. április 22., szerda

Hirdetés
