Kelemen Hunor lehetőséget lát egy kisebbségi kormány alakítására, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával

A szociáldemokraták nélkül az Ilie Bolojan vezette kabinet vagy kisebbségi kormányként folytatja a munkát, a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával, vagy bizalmatlansági indítvány útján megbukik májusban – jelentette ki Kelemen Hunor.

A szövetségi elnök az újságíróknak nyilatkozva elmondta, ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) kilép a kormánykoalícióból, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciója

Az RMDSZ-elnök mindezt szerdán, a Nicușor Dan államfővel folytatott egyeztetést követően jelentette ki.

kisebbségi kormányt alakíthat, amelyet a pártfüggetlen törvényhozók támogatásával beiktathat a parlament.

A másik lehetőség, hogy az ellenzék májusban bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatja a kormányt, és egy új többséget kell majd kialakítani a parlamentben.

„Más lehetőség jelen pillanatban nincs. Úgy gondolom, hogy mindenkinek el kellene gondolkodnia azon, mi fog történni, ha mélyül a kormányválság” – fogalmazott.

Az RMDSZ elnöke azt is elmondta,