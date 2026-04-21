Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták

Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

Székelyhon 2026. április 21., 19:482026. április 21., 19:48

A gyanú szerint az érintettek az áfafizetés megkerülésével hozták be a légi járművet Romániába,

ezzel több mint 4,4 millió lej kárt okozva az állami költségvetésnek.

Az ügy előzménye egy 2016-os SMURD-baleset, amelyben négyen életüket vesztették, és a helikopter megsemmisült. Hirdetés A biztosító végül egy új, hasonló géppel pótolta a járművet, amelyet 2017-ben vettek át Guernsey szigetén. A hatóságok szerint azonban

az importhoz szükséges vámeljárást és adófizetést elmulasztották.

Az ügyben kihallgatták Raed Arafat-ot is, aki visszautasította az ellene felmerülő gyanúkat. Közlése szerint

a vizsgálat elhúzódása és kiterjesztése megalapozatlan,