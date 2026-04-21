Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket

• Fotó: Sem Van Der Wal/EPA/Agerpres

Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.

2026. április 21., 20:052026. április 21., 20:05

A műtárgyakat a Henri Coandă repülőtérről a Román Nemzeti Történeti Múzeumba szállítják a kulturális javak védelmére szakosodott 9-es zászlóalj csendőreinek kíséretében.

A műtárgyakat szállító járműveket előzetesen alaposan átvizsgálják – ismerteti az Agerpres.

Az asseni Drents Múzeumból robbantásos betöréssel lopták el 2025. január 25-én az ott ideiglenesen kiállított dák műkincseket, a Kr.e. 5-4. századból származó coțofenești-i aranysisakot, és három, a Sarmisegetusa Regia régészeti lelőhelyen feltárt, Kr. e. első századból származó dák arany karperecet.

A rablást követő hónapokban a holland hatóságok több személyt is letartóztattak az ügyben.

Tavaly szeptemberben a kulturális minisztérium illetékesei közölték, hogy Románia 5,7 millió euró kártérítést kapott az ellopott négy műkincsért.

Idén április elején a holland hatóságok bejelentették, hogy a coțofenești-i aranysisakot és a három karperec közül kettőt jó állapotban megtalálták. A harmadik karperecről nincsenek információk.

A rendőrség a két gyanúsítottal kötött vádalku nyomán bukkant a műtárgyak nyomára. A harmadik gyanúsított cáfolja, hogy köze lenne a rabláshoz.

A 21 éves Jan B., a 37 éves Chesley W., valamint a 35 éves Bernhard Z. ellen lopás és a múzeum javainak megrongálása miatt emeltek vádat, a per folyamatban van Hollandiában.

2026. április 21., kedd

Szerdán egyeztet Bolojan az RMDSZ-szel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) keddi egyeztetésén megállapodás született arról, hogy ha a PSD miniszterei kilépnek a kormányból, a hivatalban maradó tárcavezetők ideiglenesen átveszik a helyüket.

2026. április 21., kedd

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését

Május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését Sulyok Tamás köztársasági elnök.

2026. április 21., kedd

Április végéhez közeledve kifehéredett a Hargita

Havazásba váltott át az esőzés kedd délután Hargita megye magasabban fekvő régióiban, így többek között a Hargitán és Szentegyháza környékén is. A térségünkbe érkező lehűlés következtében hóréteg is kialakult.

2026. április 21., kedd

Sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe Szék polgármesterét

Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.

2026. április 21., kedd

Helikopterügy: 17 személy ellen indult eljárás csempészet miatt, Raed Arafatot is kihallgatták

Tizenhét személy ellen indított büntetőeljárást csempészet gyanújával a bukaresti katonai ügyészség egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

2026. április 21., kedd

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

2026. április 21., kedd

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban

Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.

2026. április 21., kedd

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.

2026. április 21., kedd

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.

2026. április 21., kedd

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.

