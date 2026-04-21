Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket

Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.

Székelyhon 2026. április 21., 20:052026. április 21., 20:05

A műtárgyakat a Henri Coandă repülőtérről a Román Nemzeti Történeti Múzeumba szállítják a kulturális javak védelmére szakosodott 9-es zászlóalj csendőreinek kíséretében. A műtárgyakat szállító járműveket előzetesen alaposan átvizsgálják – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az asseni Drents Múzeumból robbantásos betöréssel lopták el 2025. január 25-én az ott ideiglenesen kiállított dák műkincseket, a Kr.e. 5-4. századból származó coțofenești-i aranysisakot, és három, a Sarmisegetusa Regia régészeti lelőhelyen feltárt, Kr. e. első századból származó dák arany karperecet. A rablást követő hónapokban a holland hatóságok több személyt is letartóztattak az ügyben.

Tavaly szeptemberben a kulturális minisztérium illetékesei közölték, hogy Románia 5,7 millió euró kártérítést kapott az ellopott négy műkincsért.