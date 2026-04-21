Romániába szállították a coțofenești-i aranysisakot és a dák arany karpereceket

Fotó: Sem Van Der Wal/EPA/Agerpres
Romániába hozták kedden a hollandiai Drents múzeumból tavaly elrabolt, majd megtalált coțofenești-i aranysisakot és dák arany karpereceket.
A műtárgyakat a Henri Coandă repülőtérről a Román Nemzeti Történeti Múzeumba szállítják a kulturális javak védelmére szakosodott 9-es zászlóalj csendőreinek kíséretében.
A műtárgyakat szállító járműveket előzetesen alaposan átvizsgálják – ismerteti az Agerpres.
Az asseni Drents Múzeumból robbantásos betöréssel lopták el 2025. január 25-én az ott ideiglenesen kiállított dák műkincseket, a Kr.e. 5-4. századból származó coțofenești-i aranysisakot, és három, a Sarmisegetusa Regia régészeti lelőhelyen feltárt, Kr. e. első századból származó dák arany karperecet.
A rablást követő hónapokban a holland hatóságok több személyt is letartóztattak az ügyben.
Idén április elején a holland hatóságok bejelentették, hogy a coțofenești-i aranysisakot és a három karperec közül kettőt jó állapotban megtalálták. A harmadik karperecről nincsenek információk.
A rendőrség a két gyanúsítottal kötött vádalku nyomán bukkant a műtárgyak nyomára. A harmadik gyanúsított cáfolja, hogy köze lenne a rabláshoz.
A 21 éves Jan B., a 37 éves Chesley W., valamint a 35 éves Bernhard Z. ellen lopás és a múzeum javainak megrongálása miatt emeltek vádat, a per folyamatban van Hollandiában.
