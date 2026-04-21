Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.

A PNL bővített vezetőségi ülése utáni nyilatkozatában a kormányfő elmondta, hogy a parlamenti töredezettség miatt

egy stabil többség kialakításához legalább három-négy pártból álló koalícióra van szükség.

Kérdésre válaszolva Bolojan kijelentette, hogy a PNL nem kezdeményezett tárgyalásokat a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) egy kisebbségi kormány megalakításáról.

Románia érdeke, hogy ne veszítsen el pénzeket.

„Ez nem politikai színezet kérdése" – jegyezte meg. Arra a kérdésre, miszerint tárgyal-e az AUR-ral annak érdekében, hogy a kormány elkerülje a PSD esetleges bizalmatlansági indítványának megszavazását, a miniszterelnök kijelentette, hogy

a következő napok politikai fejleményeinek függvényében döntenek majd arról, kivel egyeztetnek.

Bolojan emlékeztetett, hogy a kisebbségi kormányzáshoz is bizonyos feltételek szükségesek, például az, hogy a parlament ne szavazzon meg egy bizalmatlansági indítványt, ugyanakkor szerinte

jelenleg még nehéz megmondani, milyen parlamenti megoldások biztosíthatnak működőképes kormányzást.

A miniszterelnök leszögezte: Románia számára most az a prioritás, hogy ne veszítsen időt, biztosított legyen a kormány működése, és a parlament fogadja el az uniós források lehívásához szükséges jogszabályokat. Bolojan: az összetettebb reformok mögül kihátrált a PSD Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy kormánykoalícióban a Szociáldemokrata Párttal (PSD) bizonyos területen „normális” volt az együttműködés,

az összetettebb reformok mögül azonban kihátrált a PSD.