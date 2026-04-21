Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

Fotó: Csató Andrea
A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.
Hargita Megye Tanácsa április 21-én rendkívüli online ülésén döntött arról, hogy 38 ezer lejt biztosít a 34. Hargita Rali autósport-verseny támogatására.
A rali ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a következő megyei besorolású utakon:
Székelypálfalván a 136B jelzésű úton a 13A országúttal való kereszteződéstől Székelypálfalva, Firtosváralja és Énlaka érintésével egy 14,51 kilométeres szakaszon szombaton (április 25-én) 8 óra és 15.30 között, valamint vasárnap (április 26-án) 7 és 10 óra között lesz teljes útlezárás;
Agyagfalván a 133-as megyei úton, illetve a 15-ös községi úton Agyagfalva, Székelymuzsna és Székelyderzs között szombaton 9 óra és 16.30 között, vasárnap pedig 8 és 11 óra között zárják le az utat a verseny idejére;
Homoródszentmárton térségében a 132A és 131A jelzésű megyei utakon, Homoródszentmárton és Homoródalmás környékén szombaton 10 óra és 17.30 között kell ideiglenes útlezárásokra számítani.
Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.
Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.
Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.
Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.
A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.
