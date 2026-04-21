A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet

Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.
Országos egészségnevelő kampányt indított az Egészségügyi Minisztérium a gyermekkori védőoltások fontosságáról, amely márciusban és áprilisban zajlik.
A kampány részeként, az Európai Oltási Hét alkalmával szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, egészségügyi asszisztensek és közösségi egészségügyi dolgozók számára a Sapientia Egyetem nagy aulájában április 22-én, szerdán.
A szakemberek hangsúlyozzák: a védőoltások kulcsszerepet játszanak a gyermekek egészségének megőrzésében.
A Romániában alkalmazott oltási programban szereplő védőoltások a nálunk előforduló legveszélyesebb fertőző betegségekkel szemben biztosítanak védelmet: hepatitis B, tuberkulózis, tetanusz, diftéria, szamárköhögés, gyermekbénulás, Hib (Haemophilus influenzae b baktérium), pneumococcus-fertőzések, kanyaró, rózsahimlő és mumpsz.
A gyermekkori védőoltások mellett a HPV elleni (elsősorban a méhnyakrákot megelőző) vakcinát is az oltási program keretén belül ingyenesen biztosítják a 11–26 év közötti lányok és fiúk számára, a 27–45 éves nőknek pedig a költségek 50 százalékát térítik meg – olvasható a Hargita Megye Népegészségügyi Igazgatóságának közleményében.
