A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet

Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.

2026. április 21., 16:47

Országos egészségnevelő kampányt indított az Egészségügyi Minisztérium a gyermekkori védőoltások fontosságáról, amely márciusban és áprilisban zajlik. A kezdeményezés célja, hogy

felhívja a figyelmet az oltással megelőzhető betegségek elleni védekezés jelentőségére.

A kampány részeként, az Európai Oltási Hét alkalmával szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, egészségügyi asszisztensek és közösségi egészségügyi dolgozók számára a Sapientia Egyetem nagy aulájában április 22-én, szerdán.

A szakemberek hangsúlyozzák: a védőoltások kulcsszerepet játszanak a gyermekek egészségének megőrzésében, és

hozzájárulnak a közösségi immunitás kialakulásához is.

A Romániában alkalmazott oltási programban szereplő védőoltások a nálunk előforduló legveszélyesebb fertőző betegségekkel szemben biztosítanak védelmet: hepatitis B, tuberkulózis, tetanusz, diftéria, szamárköhögés, gyermekbénulás, Hib (Haemophilus influenzae b baktérium), pneumococcus-fertőzések, kanyaró, rózsahimlő és mumpsz.

A gyermekkori védőoltások mellett a HPV elleni (elsősorban a méhnyakrákot megelőző) vakcinát is az oltási program keretén belül ingyenesen biztosítják a 11–26 év közötti lányok és fiúk számára, a 27–45 éves nőknek pedig a költségek 50 százalékát térítik meg – olvasható a Hargita Megye Népegészségügyi Igazgatóságának közleményében.

2026. április 21., kedd

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is

Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.

Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva

Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján

Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

Székelyföldiek, akikre nem csak mi lehetünk büszkék

Tizenegy kiemelkedő személyiség részesült elismerésben az erdélyi kulturális-közösségi életet gazdagító munkájáért Kolozsváron. A díjazottak között székelyföldi gyökerekkel rendelkező, nagyra becsült művészek, néprajzkutatók, történészek szerepelnek.

