Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át

Fotó: Gov.ro
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.
2026. április 21., 17:19
A PNL bővített vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő időszakban a liberálisok ki fogják alakítani a közpolitikáikat.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
„Ha a párt továbbra is releváns akar maradni az állampolgárok támogatásában, bizonyos irányokat kell követnie” – jelentette ki a miniszterelnök az Agerpres beszámolója szerint.
A miniszterelnök szerint a reformokat sokszor „behúzott kézifékkel” hajtották végre az elmúlt tíz hónapban, ugyanakkor fontos eredmény, hogy sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt és kiegyensúlyozni Románia pénzügyi helyzetét. Ez azonban nem elegendő, mert ha
– figyelmeztetett Bolojan.
Arra a kérdésre, mi történik a kormánnyal a 45 napos átmeneti időszak után, a miniszterelnök azt válaszolta: erre legfeljebb a 45 nap leteltéhez közeledve tud majd felelni, mivel nem jártas „jogi és alkotmányjogi spekulációkban”.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy eddig jó volt az együttműködése Nicușor Dan államfővel.
A miniszterelnököt arról faggatták a PNL bővített vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján, hogy továbbra is partnerként tekint-e Nicușor Danra, vagy úgy érzi, hogy az elnök hallgatólagosan támogatja a Szociáldemokrata Párt (PSD) által tervezett leváltását. Bolojan azt válaszolta:
„Azt hiszem, korrekt partnerségünk volt ebben az időszakban” – jelentette ki.
Bolojan hozzátette, továbbra is partnerként tekint Nicușor Dan államfőre.
Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.
Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.
A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.
Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.
Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.
Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.
A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.
