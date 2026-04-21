Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.

2026. április 21., 17:19

2026. április 21., 17:212026. április 21., 17:21

A PNL bővített vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő időszakban a liberálisok ki fogják alakítani a közpolitikáikat.

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel
Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

„Ha a párt továbbra is releváns akar maradni az állampolgárok támogatásában, bizonyos irányokat kell követnie” – jelentette ki a miniszterelnök az Agerpres beszámolója szerint.

A miniszterelnök szerint a reformokat sokszor „behúzott kézifékkel” hajtották végre az elmúlt tíz hónapban, ugyanakkor fontos eredmény, hogy sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt és kiegyensúlyozni Románia pénzügyi helyzetét. Ez azonban nem elegendő, mert ha

a következő időszakban nem tartják féken és nem csökkentik bizonyos területeken a kiadásokat, fennáll a veszélye annak, hogy az eddigi eredményeket egy „kiszámíthatatlan” kormányzás lenullázza

– figyelmeztetett Bolojan.

Arra a kérdésre, mi történik a kormánnyal a 45 napos átmeneti időszak után, a miniszterelnök azt válaszolta: erre legfeljebb a 45 nap leteltéhez közeledve tud majd felelni, mivel nem jártas „jogi és alkotmányjogi spekulációkban”.

Továbbra is partnerként tekint Bolojan az államfőre

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy eddig jó volt az együttműködése Nicușor Dan államfővel.

A miniszterelnököt arról faggatták a PNL bővített vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján, hogy továbbra is partnerként tekint-e Nicușor Danra, vagy úgy érzi, hogy az elnök hallgatólagosan támogatja a Szociáldemokrata Párt (PSD) által tervezett leváltását. Bolojan azt válaszolta:

úgy érzi, eddig jól együttműködtek az elnökkel, hiszen felelős politikusokként mindketten tisztában vannak azzal, hogy összedolgozva tudják a legjobban képviselni az ország érdekeit.

„Azt hiszem, korrekt partnerségünk volt ebben az időszakban” – jelentette ki.

Bolojan hozzátette, továbbra is partnerként tekint Nicușor Dan államfőre.

2026. április 21., kedd

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban

Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban
Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban
2026. április 21., kedd

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban
2026. április 21., kedd

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is

Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is
Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is
2026. április 21., kedd

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is
2026. április 21., kedd

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
2026. április 21., kedd

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
2026. április 21., kedd

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán
Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán
2026. április 21., kedd

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán
2026. április 21., kedd

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét
Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét
2026. április 21., kedd

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét
2026. április 21., kedd

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet

Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet
A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet
2026. április 21., kedd

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet
2026. április 21., kedd

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel
Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel
2026. április 21., kedd

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel
2026. április 21., kedd

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva

Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva
Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva
2026. április 21., kedd

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva
2026. április 21., kedd

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján

Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
2026. április 21., kedd

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
2026. április 21., kedd

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?
Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?
2026. április 21., kedd

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?
