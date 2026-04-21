Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.

A PNL bővített vezetőségi ülése utáni sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő időszakban a liberálisok ki fogják alakítani a közpolitikáikat.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

„Ha a párt továbbra is releváns akar maradni az állampolgárok támogatásában, bizonyos irányokat kell követnie” – jelentette ki a miniszterelnök az Agerpres beszámolója szerint.

Hirdetés

A miniszterelnök szerint a reformokat sokszor „behúzott kézifékkel” hajtották végre az elmúlt tíz hónapban, ugyanakkor fontos eredmény, hogy sikerült csökkenteni a költségvetési hiányt és kiegyensúlyozni Románia pénzügyi helyzetét. Ez azonban nem elegendő, mert ha