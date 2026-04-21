Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.

Székelyhon 2026. április 21., 17:24

A Radio România Actualități-nek nyilatkozó politikus emlékeztetett, hogy ez a megoldás már a tavalyi kormányalakítási tárgyalások elején is felmerült, de akkor elvetették. Hozzátette, hogy most sem tartja kizártnak ezt a forgatókönyvet, különösen a jelenlegi sajátos helyzetben, amikor a választásokon harmadik helyen végzett párt adja a miniszterelnököt. Grindeanu úgy vélekedett, hogy

megoldást jelenthetne egy olyan miniszterelnök-jelölt, akit a jelenlegi koalíciót alkotó pártok mindegyike el tudna fogadni.

Beszélt arról is, hogy a PSD a parlamentben továbbra is támogatni fogja az uniós források minél hatékonyabb lehívását szolgáló intézkedéseket, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban lesz a párt. „Ezek Románia számára fontos ügyek, túlmutatnak a politikai játszmákon”– jelentette ki. A PSD elnöke közölte: ha Ilie Bolojan miniszterelnök nem mond le, a párt egyebek mellett

bizalmatlansági indítvány benyújtását vagy egy másik alakulat - akár a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) - indítványának megszavazását is mérlegeli.

Sorin Grindeanu keddi bejelentése szerint a Nicușor Dan által kezdeményezett szerdai egyeztetésen a Szociáldemokrata Párt (PSD) küldöttsége közölni fogja az államfővel, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök már nem élvezi a támogatásukat és

a PSD egy Európa-barát koalíció tagjaként folytatná a munkát.

A Radio România Actualități-nek adott interjúban a szociáldemokrata pártelnök emlékeztetett: a hétfői belső konzultáción megkérdezett mintegy ötezer párttag közel 98 százaléka arra szavazott, hogy a PSD vonja meg a támogatását Ilie Bolojan kormányfőtől. A politikus azt is leszögezte, hogy

a PSD kisebbségi kormányt nem fog támogatni, és a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) sem kíván többséget alakítani.

„Mindezeket többször elmondtuk, és ezzel a megbízatással megyünk holnap a Cotroceni-palotába is” – tette hozzá. Hirdetés Meglátása szerint a koalíció esetleges újraalakítása volt partnereik, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának jóindulatán is múlik. Grindeanu kijelentette,

az elmúlt időszakban igyekeztek tiszteletben tartani koalíciós partnereik álláspontját, tartózkodtak attól, hogy irányt szabjanak nekik, és ugyanezt várták el tőlük is.

„Sajnos azonban ők sokszor meg akarták tanítani nekünk, hogy mit kellene tennünk. Ennek az időszaknak azonban vége” – fogalmazott a PSD elnöke. Leszögezte azt is,

ha nem Ilie Bolojan marad a miniszterelnök, pártja a kormánykoalíció tagja marad.

Az államfő szerdán egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába a koalíciós pártok vezetőit. Az elnöki hivatal keddi közleménye szerint Nicușor Dan a következő program szerint fogadja a kormánykoalíciót alkotó pártok képviselőit: Szociáldemokrata Párt (PSD) - 9 óra;

Nemzeti Liberális Párt (PNL) - 10:30;

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - 15:00;

a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója - 16:30;

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) - 18:30. Bolojan egy technokrata miniszterelnök kinevezéséről: tapasztalat hiányában nagy a kockázata a kudarcnak Ha egy miniszterelnöknek nincs kellő politikai tapasztalata, a jelenlegi helyzetben „elég nagy a kockázata” annak, hogy nem tudja kézben tartani a kormányzást – véli Ilie Bolojan. A kormányfő egy technokrata miniszterelnök kinevezésére vonatkozó felvetés kapcsán beszélt erről s keddi sajtótájékoztatóján. Mint hangsúlyozta, jelentős közigazgatási tapasztalata ellenére is olykor nehéz volt végigvinni bizonyos döntéseket – például a különnyugdíjakkal kapcsolatos tervezetet –, és egy négy pártból álló koalíció kezelése önmagában is nehéz feladat.

Számottevő tapasztalat hiányában elég nagy a kockázata annak, hogy nem tudod előrevinni a dolgokat”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint. Hozzátette, úgy érzi, hogy az elmúlt kilenc hónapban „megértő” volt, és tartózkodott attól, hogy válaszoljon a PSD támadásaira, noha a szociáldemokraták sokszor „hazudtak”, menekültek a felelősség elől, igyekeztek másokra hárítani azt.

Amikor azonban abba a helyzetbe kerülsz, hogy egyesek teljességgel elfogadhatatlan, zsákutcába vezető dolgokhoz ragaszkodnak, legyen akár technokrata, akár politikailag támogatott a miniszterelnök, csak idő kérdése, hogy mikor dől össze minden”