Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.
2026. április 21., 17:24
A Radio România Actualități-nek nyilatkozó politikus emlékeztetett, hogy ez a megoldás már a tavalyi kormányalakítási tárgyalások elején is felmerült, de akkor elvetették. Hozzátette, hogy most sem tartja kizártnak ezt a forgatókönyvet, különösen a jelenlegi sajátos helyzetben, amikor a választásokon harmadik helyen végzett párt adja a miniszterelnököt. Grindeanu úgy vélekedett, hogy
Beszélt arról is, hogy a PSD a parlamentben továbbra is támogatni fogja az uniós források minél hatékonyabb lehívását szolgáló intézkedéseket, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban lesz a párt. „Ezek Románia számára fontos ügyek, túlmutatnak a politikai játszmákon”– jelentette ki.
A PSD elnöke közölte: ha Ilie Bolojan miniszterelnök nem mond le, a párt egyebek mellett
Sorin Grindeanu keddi bejelentése szerint a Nicușor Dan által kezdeményezett szerdai egyeztetésen a Szociáldemokrata Párt (PSD) küldöttsége közölni fogja az államfővel, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök már nem élvezi a támogatásukat és
A Radio România Actualități-nek adott interjúban a szociáldemokrata pártelnök emlékeztetett: a hétfői belső konzultáción megkérdezett mintegy ötezer párttag közel 98 százaléka arra szavazott, hogy a PSD vonja meg a támogatását Ilie Bolojan kormányfőtől. A politikus azt is leszögezte, hogy
„Mindezeket többször elmondtuk, és ezzel a megbízatással megyünk holnap a Cotroceni-palotába is” – tette hozzá.
Meglátása szerint a koalíció esetleges újraalakítása volt partnereik, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának jóindulatán is múlik. Grindeanu kijelentette,
„Sajnos azonban ők sokszor meg akarták tanítani nekünk, hogy mit kellene tennünk. Ennek az időszaknak azonban vége” – fogalmazott a PSD elnöke. Leszögezte azt is,
Az államfő szerdán egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába a koalíciós pártok vezetőit. Az elnöki hivatal keddi közleménye szerint Nicușor Dan a következő program szerint fogadja a kormánykoalíciót alkotó pártok képviselőit:
Szociáldemokrata Párt (PSD) - 9 óra;
Nemzeti Liberális Párt (PNL) - 10:30;
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - 15:00;
a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója - 16:30;
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) - 18:30.
Ha egy miniszterelnöknek nincs kellő politikai tapasztalata, a jelenlegi helyzetben „elég nagy a kockázata” annak, hogy nem tudja kézben tartani a kormányzást – véli Ilie Bolojan.
A kormányfő egy technokrata miniszterelnök kinevezésére vonatkozó felvetés kapcsán beszélt erről s keddi sajtótájékoztatóján. Mint hangsúlyozta, jelentős közigazgatási tapasztalata ellenére is olykor nehéz volt végigvinni bizonyos döntéseket – például a különnyugdíjakkal kapcsolatos tervezetet –, és egy négy pártból álló koalíció kezelése önmagában is nehéz feladat.
– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.
Hozzátette, úgy érzi, hogy az elmúlt kilenc hónapban „megértő” volt, és tartózkodott attól, hogy válaszoljon a PSD támadásaira, noha a szociáldemokraták sokszor „hazudtak”, menekültek a felelősség elől, igyekeztek másokra hárítani azt.
– jegyezte meg Bolojan.
Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.
Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.
A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.
Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.
Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.
A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.
