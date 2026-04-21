Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua

Fotó: Cristian Cristel/Agerpres/Xinhua

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.

2026. április 21., 17:24

A Radio România Actualități-nek nyilatkozó politikus emlékeztetett, hogy ez a megoldás már a tavalyi kormányalakítási tárgyalások elején is felmerült, de akkor elvetették. Hozzátette, hogy most sem tartja kizártnak ezt a forgatókönyvet, különösen a jelenlegi sajátos helyzetben, amikor a választásokon harmadik helyen végzett párt adja a miniszterelnököt. Grindeanu úgy vélekedett, hogy

megoldást jelenthetne egy olyan miniszterelnök-jelölt, akit a jelenlegi koalíciót alkotó pártok mindegyike el tudna fogadni.

Beszélt arról is, hogy a PSD a parlamentben továbbra is támogatni fogja az uniós források minél hatékonyabb lehívását szolgáló intézkedéseket, függetlenül attól, hogy milyen pozícióban lesz a párt. „Ezek Románia számára fontos ügyek, túlmutatnak a politikai játszmákon”– jelentette ki.

A PSD elnöke közölte: ha Ilie Bolojan miniszterelnök nem mond le, a párt egyebek mellett

bizalmatlansági indítvány benyújtását vagy egy másik alakulat - akár a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) - indítványának megszavazását is mérlegeli.

Sorin Grindeanu keddi bejelentése szerint a Nicușor Dan által kezdeményezett szerdai egyeztetésen a Szociáldemokrata Párt (PSD) küldöttsége közölni fogja az államfővel, hogy Ilie Bolojan miniszterelnök már nem élvezi a támogatásukat és

a PSD egy Európa-barát koalíció tagjaként folytatná a munkát.

A Radio România Actualități-nek adott interjúban a szociáldemokrata pártelnök emlékeztetett: a hétfői belső konzultáción megkérdezett mintegy ötezer párttag közel 98 százaléka arra szavazott, hogy a PSD vonja meg a támogatását Ilie Bolojan kormányfőtől. A politikus azt is leszögezte, hogy

a PSD kisebbségi kormányt nem fog támogatni, és a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) sem kíván többséget alakítani.

„Mindezeket többször elmondtuk, és ezzel a megbízatással megyünk holnap a Cotroceni-palotába is” – tette hozzá.

Meglátása szerint a koalíció esetleges újraalakítása volt partnereik, a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának jóindulatán is múlik. Grindeanu kijelentette,

az elmúlt időszakban igyekeztek tiszteletben tartani koalíciós partnereik álláspontját, tartózkodtak attól, hogy irányt szabjanak nekik, és ugyanezt várták el tőlük is.

„Sajnos azonban ők sokszor meg akarták tanítani nekünk, hogy mit kellene tennünk. Ennek az időszaknak azonban vége” – fogalmazott a PSD elnöke. Leszögezte azt is,

ha nem Ilie Bolojan marad a miniszterelnök, pártja a kormánykoalíció tagja marad.

Az államfő szerdán egyeztetésre várja a Cotroceni-palotába a koalíciós pártok vezetőit. Az elnöki hivatal keddi közleménye szerint Nicușor Dan a következő program szerint fogadja a kormánykoalíciót alkotó pártok képviselőit:

  • Szociáldemokrata Párt (PSD) - 9 óra;

  • Nemzeti Liberális Párt (PNL) - 10:30;

  • Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - 15:00;

  • a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciója - 16:30;

  • Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) - 18:30.

Bolojan egy technokrata miniszterelnök kinevezéséről: tapasztalat hiányában nagy a kockázata a kudarcnak

Ha egy miniszterelnöknek nincs kellő politikai tapasztalata, a jelenlegi helyzetben „elég nagy a kockázata” annak, hogy nem tudja kézben tartani a kormányzást – véli Ilie Bolojan.

A kormányfő egy technokrata miniszterelnök kinevezésére vonatkozó felvetés kapcsán beszélt erről s keddi sajtótájékoztatóján. Mint hangsúlyozta, jelentős közigazgatási tapasztalata ellenére is olykor nehéz volt végigvinni bizonyos döntéseket – például a különnyugdíjakkal kapcsolatos tervezetet –, és egy négy pártból álló koalíció kezelése önmagában is nehéz feladat.

Számottevő tapasztalat hiányában elég nagy a kockázata annak, hogy nem tudod előrevinni a dolgokat”

– fogalmazott az Agerpres beszámolója szerint.

Hozzátette, úgy érzi, hogy az elmúlt kilenc hónapban „megértő” volt, és tartózkodott attól, hogy válaszoljon a PSD támadásaira, noha a szociáldemokraták sokszor „hazudtak”, menekültek a felelősség elől, igyekeztek másokra hárítani azt.

Amikor azonban abba a helyzetbe kerülsz, hogy egyesek teljességgel elfogadhatatlan, zsákutcába vezető dolgokhoz ragaszkodnak, legyen akár technokrata, akár politikailag támogatott a miniszterelnök, csak idő kérdése, hogy mikor dől össze minden”

– jegyezte meg Bolojan.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. április 21., kedd

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban

Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is

Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet

Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva

Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján

Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.

2026. április 21., kedd

2026. április 21., kedd

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

2026. április 21., kedd

