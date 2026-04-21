Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is

Az áthaladó autókat számolják különböző útszakaszokon. Képünk illusztráció
Fotó: olti Angyalka
Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.
Ötévente tartanak ilyen átfogó forgalomszámlálást országszerte, mint ami kedden kezdődött. A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) irányításával zajló akció nemcsak a nemzetközi (európai) vagy országutakat érinti, hanem a megyei és községi besorolású utakat is, célja pedig az utakon áthaladó gépjárművek számának rögzítése egy-egy időszakban.
Az adatgyűjtést többnyire számlálóbiztosok végzik, de vannak helyszínek, ahol ez automata módon történik, különböző rendszerekkel.
Székelyföldön is megkezdődött a forgalomszámlálás, amely az autóvezetőket nem érinti, mivel
Cătălin Romanescu, a CNAIR Hargita megyei kirendeltségének igazgatója kérdésünkre elmondta, a megyében ők tíz helyszínen rögzítik az adatokat az úttesten kívül elhelyezkedő számlálóbiztosok, akik
így külön a személygépkocsikat, teherautókat, autóbuszokat és kamionokat vagy más haszonjárműveket. Ez a művelet nyolc órán át zajlik, délelőtt négy és délután is négy órát tart – tudtuk meg.
A mérések azt is megmutatják majd, hogy egy-egy idősávban mennyire sűrű a forgalom különböző útzsakaszokon.
Naponta több mint tizenötezer gépkocsi hajt át a Marosszentgyörgy – Szászrégen útszakaszon, és a lakók egyre elégedetlenebbek. A metropolisz övezet egyesület egy gyorsforgalmi út megépítését tervezi, egy előtanulmányt készített erről.
Az adatok összesítése után ezeket a jövőben infrastruktúra-fejlesztések, valamint javítások tervezésére, a közlekedésbiztonság növelését célzó beavatkozások előkészítésére, de a környezetszennyezés csökkentésére irányuló stratégiák kidolgozására is felhasználják.
A forgalomszámlálás később is folytatódik, így április 27-én, május 10-én, július 24-én, augusztus 9-én, augusztus 29-én, október 3-án, október 22-én és november 6-án is napi nyolcórás adatrögzítést végeznek az országutakon, a megyei és községi besorolású utakon ez napi 14 órás számlálást jelent.
A dátumok alapján látszik, hogy szombati és vasárnapi napokon is lesz forgalomszámlálás.
