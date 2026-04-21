Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is

Az áthaladó autókat számolják különböző útszakaszokon. Képünk illusztráció • Fotó: olti Angyalka

Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.

Kovács Attila

2026. április 21., 17:442026. április 21., 17:44

Ötévente tartanak ilyen átfogó forgalomszámlálást országszerte, mint ami kedden kezdődött. A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) irányításával zajló akció nemcsak a nemzetközi (európai) vagy országutakat érinti, hanem a megyei és községi besorolású utakat is, célja pedig az utakon áthaladó gépjárművek számának rögzítése egy-egy időszakban.

Az adatgyűjtést többnyire számlálóbiztosok végzik, de vannak helyszínek, ahol ez automata módon történik, különböző rendszerekkel.

Székelyföldön is megkezdődött a forgalomszámlálás, amely az autóvezetőket nem érinti, mivel

nem jár ellenőrzéssel vagy a gépjárművek leállításával.

Cătălin Romanescu, a CNAIR Hargita megyei kirendeltségének igazgatója kérdésünkre elmondta, a megyében ők tíz helyszínen rögzítik az adatokat az úttesten kívül elhelyezkedő számlálóbiztosok, akik

kategóriák szerint számolják az elhaladó gépkocsikat,

így külön a személygépkocsikat, teherautókat, autóbuszokat és kamionokat vagy más haszonjárműveket. Ez a művelet nyolc órán át zajlik, délelőtt négy és délután is négy órát tart – tudtuk meg.

A mérések azt is megmutatják majd, hogy egy-egy idősávban mennyire sűrű a forgalom különböző útzsakaszokon.

korábban írtuk

Megfojtja a településeket a megnövekedett forgalom, ezen már csak egy terelőút megépítése segítene
Megfojtja a településeket a megnövekedett forgalom, ezen már csak egy terelőút megépítése segítene

Naponta több mint tizenötezer gépkocsi hajt át a Marosszentgyörgy – Szászrégen útszakaszon, és a lakók egyre elégedetlenebbek. A metropolisz övezet egyesület egy gyorsforgalmi út megépítését tervezi, egy előtanulmányt készített erről.

Az adatok összesítése után ezeket a jövőben infrastruktúra-fejlesztések, valamint javítások tervezésére, a közlekedésbiztonság növelését célzó beavatkozások előkészítésére, de a környezetszennyezés csökkentésére irányuló stratégiák kidolgozására is felhasználják.

A forgalomszámlálás később is folytatódik, így április 27-én, május 10-én, július 24-én, augusztus 9-én, augusztus 29-én, október 3-án, október 22-én és november 6-án is napi nyolcórás adatrögzítést végeznek az országutakon, a megyei és községi besorolású utakon ez napi 14 órás számlálást jelent.

Május 20-án ugyanakkor minden besorolású úton 24 órás forgalomszámlálást végeznek majd.

A dátumok alapján látszik, hogy szombati és vasárnapi napokon is lesz forgalomszámlálás.

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Két év felfüggesztett börtönt kapott a kokainozó, és az általa okozott baleset helyszínét elhagyó színész
Merészen indított a VSK Székelyudvarhely, a Galacnak mindenre volt válasza
FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Rendre egyenlített, képtelen volt a fordításra a Marosvásárhelyi VSK
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
2026. április 21., kedd

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban

Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.

2026. április 21., kedd

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.

2026. április 21., kedd

Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet

Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

2026. április 21., kedd

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva

Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján

Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.

Megbicsaklott az EMSZ és az RMDSZ együttműködése?

A magyarországi országgyűlésben mandátumot nyert mindhárom párttal fel fogja venni a kapcsolatot az Erdély Magyar Szövetség, hogy nemzetpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Az RMDSZ politikájától pedig elhatárolódnak.

