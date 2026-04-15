Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.

„Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Pétert előzetesen tájékoztattam arról, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre.

Az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogom összehívni,

az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont ”– írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán szerdán, miután fogadta Magyar Pétert. Hirdetés A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményezett a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. Elsőként pedig Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadta a Sándor-palotában – írta az államfő. Hozzátette:

az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása.