Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

Fotó: Sulyok Tamás / Facebook
Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.
2026. április 15., 13:03
„Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Pétert előzetesen tájékoztattam arról, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre.
az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont ”– írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán szerdán, miután fogadta Magyar Pétert.
A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményezett a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. Elsőként pedig Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadta a Sándor-palotában – írta az államfő. Hozzátette:
„Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja” – fogalmazott Sulyok Tamás.
Ahogy arról beszámoltunk, a választáson győztes Tisza Párt elnöke az közölte a találkozó előtt az újságírókkal, hogy az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából.
Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.
Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.
Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.
Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.
Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.
Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter kedd esti bejelentése szerint az amerikai kormány hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító.
Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.
