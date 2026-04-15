Sulyok Tamás Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek

• Fotó: Sulyok Tamás / Facebook

Sulyok Tamás köztársasági elnök közölte: a választási eredmények alapján Magyar Pétert javasolja miniszterelnöknek az Országgyűlés alakuló ülésén. Az ülés időpontját a jogerős eredmény után a lehető leghamarabb tűzik ki.

Székelyhon

2026. április 15., 13:032026. április 15., 13:03

„Az egyértelmű választási eredményre tekintettel Magyar Pétert előzetesen tájékoztattam arról, hogy az Alaptörvényben meghatározott feladataimnak megfelelően az Országgyűlés alakuló ülésén hivatalosan is őt fogom javasolni a miniszterelnöki tisztségre.

Az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogom összehívni,

az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont ”– írta Sulyok Tamás államfő a Facebook-oldalán szerdán, miután fogadta Magyar Pétert.

A korábbi alkotmányos hagyományok méltó felelevenítésével, a köztársasági elnök közjogi szerepének megfelelően az országgyűlési képviselők általános választását követően párbeszédet kezdeményezett a parlamentbe bejutó pártok vezetőivel. Elsőként pedig Magyar Pétert, a legtöbb országgyűlési képviselői mandátumot szerző Tisztelet és Szabadság Párt elnökét fogadta a Sándor-palotában – írta az államfő. Hozzátette:

az államfő egyik fontos közjogi feladata az új Országgyűlés alakuló ülésének összehívása.

„Meggyőződésem, hogy a közjogi szereplők közötti konstruktív együttműködés az, ami Magyarország és a magyar emberek érdekét szolgálja” – fogalmazott Sulyok Tamás.

Ahogy arról beszámoltunk, a választáson győztes Tisza Párt elnöke az közölte a találkozó előtt az újságírókkal, hogy az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából.

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell
Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.

Magyarország Politika
1 hozzászólás Hozzászólások
2026. április 15., szerda

Reuters: Oroszországhoz köthető hackerek törték fel romániai intézmények e-mail-fiókjait

Oroszországhoz köthető hackerek romániai intézmények e-mail-fiókjaiba is behatoltak egy, főként ukrajnai célpontokat érintő kibertámadás során.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Magyar Péter: a kormány megalakulása után az államfőnek távoznia kell

Az új kormány megalakulása után Sulyok Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából – közölte szerdán, Budapesten újságírókkal a választáson győztes Tisza Párt elnöke, aki ezt követően a Sándor-palotában találkozott az államfővel.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Sérült medve jelenthet veszélyt Gernyeszeg környékén

Gernyeszegen kedden késő este egy autó elütött egy medvét. Az ütközés után a nagyvad elszaladt, egyelőre még nem találták meg.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Nőtt az átlagbér Romániában az előző hónaphoz képest

Januárhoz képest februárban 39 lejjel (0,7 százalékkal) 5557 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Ismét drónokat észleltek a román-ukrán határ térségében, figyelmeztették a Tulcea megyeieket

Újabb Ro-Alert üzeneteket kaptak szerda hajnalban Tulcea megye északi részének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben, miután a hadsereg radarjai drónrajokat észleltek a román-ukrán határ térségében.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Megkezdik mandátumukat a legfőbb ügyészség, a DNA, illetve a DIICOT új vezetői

Szerdán kezdik meg hároméves mandátumukat a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség (DNA), illetve a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni Ügyészség (DIICOT) új vezetői: Cristina Chiriac, Ioan-Viorel Cerbu és Codrin-Horațiu Miron.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Magyar Péter a Kossuth Rádióban: minden jó intézkedést megtart a Tisza-kormány

Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is – mondta Magyar Péter a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában szerdán.

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Földrengéssel indult a szerdai nap

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt szerdán 5 óra 53 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

2026. április 15., szerda

2026. április 15., szerda

Mentesül a szankciók alól a romániai Lukoil – 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter kedd esti bejelentése szerint az amerikai kormány hivatalosan megerősítette, hogy a romániai Lukoil ideiglenesen mentesül a szankciók alól, így 45 napon belül újraindulhat a Petrotel-Lukoil finomító.

2026. április 15., szerda

2026. április 14., kedd

24 órás folytonos sebességmérést ígér a rendőrség a Speedmarathon akcióban

Egyhetes sebességellenőrzési akciót tart országszerte a közutakon a rendőrség április 13–19. között, egy kiemelt nappal, amikor ígéretük szerint 24 órás folyamatos mérést végeznek.

2026. április 14., kedd

