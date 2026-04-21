Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban

Fotó: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa
Idén is megszervezi Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a Magyar Film Napját a a Csíki Moziban. Ebből az alkalomból április 27-30. között három napos filmprogrammal készülnek a Cinema Csíki Moziban, amelyekre a belépés ingyenes lesz.
Az esemény célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a magyar filmművészet értékeit, és találkozási lehetőséget teremtsen alkotók és nézők között – osztották meg a szervezők.
A vetítések programja:
Április 27., hétfő, 19 óra:
Generációk közt – koncertfilm
Meghívottak: Papp Gyula előadóművész és Gerebics Sándor
rendező. A vetítést beszélgetés és közös örömzenélés követi.
Április 29., szerda, 19 óra:
Magasmentés – filmvetítés
Április 30., csütörtök, 19 óra:
Erdély harcai és arcai
A vetítést rövid beszélgetés követi egy kis lelki útravaló
formájában.
