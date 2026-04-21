Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

Székelyhon

2026. április 21., 19:01

2026. április 21., 19:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tisztviselő szerint a román kormány elvi döntést hozott arról, hogy a részben állami tulajdonú, tőzsdén jegyzett Romgaz vegye át az Azomureșt, amely stratégiai jelentőségű vállalatnak számít. A részletek ugyanakkor bizalmasak maradnak.

Bușoi hangsúlyozta, hogy a lépés elsősorban az ellátásbiztonságot erősítheti, bár az árak tekintetében nem várható jelentős eltérés a nemzetközi szintektől – számol be az Agerpres.

A földgáz és a műtrágya ára továbbra is az európai és globális piacokhoz igazodik.

Az államtitkár szerint ugyanakkor a termelés növekedése hosszabb távon hozzájárulhat a kedvezőbb árak kialakulásához, ami enyhítheti a romániai gazdák terheit.

Hozzátette: megfelelő szerződéses keretek és állami közvetítés mellett

kiegyensúlyozottabb árképzés is elérhető lehet.

Románia eközben folytatja tárgyalásait az Európai Bizottsággal az energiaárak szabályozásának fenntartásáról, amely kulcsfontosságú a mezőgazdaság és az ipar versenyképessége szempontjából. Bușoi azonban kiemelte: ezek az árak sem térhetnek el jelentősen a nemzetközi trendektől. A döntéshozók szerint

érdemi javulás csak akkor várható, ha az európai és globális piaci környezet is kedvezőbbé válik.

korábban írtuk

Ezerrel több munkanélküli – fel lehet készülni erre?
Ezerrel több munkanélküli – fel lehet készülni erre?

Akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye. A munkaerő-elhelyező ügynökség szerint a segítség akkor indulhat, amikor az érintettek munkanélkülivé válnak.

Hogy az eladással kapcsolatos tárgyalások előrehaladott szakaszba léptek azért is jó hír, mert ahogy arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye.

Az alkalmazottak korábban a Maros Megyei Prefektúra épülete előtt gyűltek össze, a parlamenti képviselők és a politikum segítségét kérve a helyzetük megoldásához. Mivel időközben nem született megoldás a vegyipari kombinát helyzetére, ezért szerdán Bukarestben terveznek tüntetni a szakszervezeti alkalmazottak.

korábban írtuk

Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei
Továbbra sincs előrelépés, Bukarestbe mennek tiltakozni a vegyipari kombinát szakemberei

Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.

Marosszék Belföld Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Székelyhon

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros
Székelyhon

Már az első napon forgalmi káoszt okozott az új jelzőlámpa, csúcsidőben nem lesz piros
Merészen indított a VSK Székelyudvarhely, a Galacnak mindenre volt válasza
Székely Sport

Merészen indított a VSK Székelyudvarhely, a Galacnak mindenre volt válasza
FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Krónika

FRISSÍTVE – PSD: elsöprő többséggel vonták meg a támogatást Ilie Bolojantól
Nagy esély előtt az FK Csíkszereda: nemzetközi kupaszereplésért harcolhatnak
Székely Sport

Nagy esély előtt az FK Csíkszereda: nemzetközi kupaszereplésért harcolhatnak
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
A rovat további cikkei

2026. április 21., kedd

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban

Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban
Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban
2026. április 21., kedd

Magyar filmeké lesz a főszerep három napig a Csíki Moziban
2026. április 21., kedd

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is

Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is
Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is
2026. április 21., kedd

Forgalomszámlálás kezdődött a székelyföldi utakon is
2026. április 21., kedd

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt

A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
2026. április 21., kedd

Útlezárásra lehet számítani a Hargita Rali ideje alatt
2026. április 21., kedd

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán
Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán
2026. április 21., kedd

Mindegyik párttal tárgyalni kell az uniós pénzek lehívása kapcsán
2026. április 21., kedd

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét
Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét
2026. április 21., kedd

Sorin Grindeanu nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét
2026. április 21., kedd

Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.

Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át
Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át
2026. április 21., kedd

Ha a PSD miniszterei lemondanak, helyüket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át
2026. április 21., kedd

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet

Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet
A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet
2026. április 21., kedd

A védőoltások jelentőségére hívják fel a figyelmet
2026. április 21., kedd

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel
Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel
2026. április 21., kedd

Kisebbségi kormányzásra készül Bolojan az RMDSZ-szel, az USR-vel és a kisebbségek képviselőivel
2026. április 21., kedd

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva

Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva
Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva
2026. április 21., kedd

Íme, hivatalosan összehasonlítva a romániai üzemanyagár-emelkedés az EU országaihoz viszonyítva
2026. április 21., kedd

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján

Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
2026. április 21., kedd

Ígéretek és elvárások Magyar Péter és Kelemen Hunor találkozóján
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!