Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.

A tisztviselő szerint a román kormány elvi döntést hozott arról, hogy a részben állami tulajdonú, tőzsdén jegyzett Romgaz vegye át az Azomureșt, amely stratégiai jelentőségű vállalatnak számít. A részletek ugyanakkor bizalmasak maradnak. Bușoi hangsúlyozta, hogy a lépés elsősorban az ellátásbiztonságot erősítheti, bár az árak tekintetében nem várható jelentős eltérés a nemzetközi szintektől – számol be az Agerpres.

A földgáz és a műtrágya ára továbbra is az európai és globális piacokhoz igazodik.

Az államtitkár szerint ugyanakkor a termelés növekedése hosszabb távon hozzájárulhat a kedvezőbb árak kialakulásához, ami enyhítheti a romániai gazdák terheit. Hozzátette: megfelelő szerződéses keretek és állami közvetítés mellett

kiegyensúlyozottabb árképzés is elérhető lehet.

Románia eközben folytatja tárgyalásait az Európai Bizottsággal az energiaárak szabályozásának fenntartásáról, amely kulcsfontosságú a mezőgazdaság és az ipar versenyképessége szempontjából. Bușoi azonban kiemelte: ezek az árak sem térhetnek el jelentősen a nemzetközi trendektől. A döntéshozók szerint

érdemi javulás csak akkor várható, ha az európai és globális piaci környezet is kedvezőbbé válik.