Előrehaladott tárgyalások zajlanak az Azomureș felvásárlásáról

Fotó: Haáz Vince
Előrehaladott szakaszba léptek a tárgyalások a Romgaz és az Azomureș között, miután a Romgaz már konkrét ajánlatot tett a műtrágyagyár részvényeseinek – jelentette ki Cristian-Silviu Bușoi, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára.
2026. április 21., 19:01
2026. április 21., 19:352026. április 21., 19:35
A tisztviselő szerint a román kormány elvi döntést hozott arról, hogy a részben állami tulajdonú, tőzsdén jegyzett Romgaz vegye át az Azomureșt, amely stratégiai jelentőségű vállalatnak számít. A részletek ugyanakkor bizalmasak maradnak.
Bușoi hangsúlyozta, hogy a lépés elsősorban az ellátásbiztonságot erősítheti, bár az árak tekintetében nem várható jelentős eltérés a nemzetközi szintektől – számol be az Agerpres.
Az államtitkár szerint ugyanakkor a termelés növekedése hosszabb távon hozzájárulhat a kedvezőbb árak kialakulásához, ami enyhítheti a romániai gazdák terheit.
Hozzátette: megfelelő szerződéses keretek és állami közvetítés mellett
Románia eközben folytatja tárgyalásait az Európai Bizottsággal az energiaárak szabályozásának fenntartásáról, amely kulcsfontosságú a mezőgazdaság és az ipar versenyképessége szempontjából. Bușoi azonban kiemelte: ezek az árak sem térhetnek el jelentősen a nemzetközi trendektől. A döntéshozók szerint
Akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye. A munkaerő-elhelyező ügynökség szerint a segítség akkor indulhat, amikor az érintettek munkanélkülivé válnak.
Hogy az eladással kapcsolatos tárgyalások előrehaladott szakaszba léptek azért is jó hír, mert ahogy arról néhány nappal ezelőtt beszámoltunk, akár 865 alkalmazott elbocsátása is megkezdődhet május elsejétől a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál, ha nem mozdul előre az adásvétel ügye.
Az alkalmazottak korábban a Maros Megyei Prefektúra épülete előtt gyűltek össze, a parlamenti képviselők és a politikum segítségét kérve a helyzetük megoldásához. Mivel időközben nem született megoldás a vegyipari kombinát helyzetére, ezért szerdán Bukarestben terveznek tüntetni a szakszervezeti alkalmazottak.
Az államnak nem számítanak a munkások, a mezőgazdászok és az élelmiszer-termelés? – tette fel a kérdést az Azomaros vegyipari kombinát szakszervezeti vezetője hétfői sajtótájékoztatóján, ahol bejelentette: szerdán Bukarestbe mennek tiltakozni.
Három napos filmprogrammal ünneplik a Magyar film napját a Csíki Moziban április 27-30. között. A rendezvénysorozatra a belépés ingyenes lesz.
Közúti forgalomszámlálás kezdődött április 21-én országszerte, így Székelyföldön is több útszakaszon megszámolják az áthaladó járműveket meghatározott időszakokban. Az adatokat az infrastruktúra-fejlesztés tervezéséhez is felhasználják majd.
A 34. Hargita Rali autósport-verseny ideje alatt, április 24–26. között ideiglenes forgalomkorlátozásokra lehet számítani Udvarhelyszéken.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy a beruházások befejezéséhez szükséges uniós források lehívását szolgáló moratóriumról valamennyi parlamenti frakcióval tárgyalni kell.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu kedden kijelentette, hogy nem zárja ki egy technokrata miniszterelnök kinevezésének lehetőségét.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan miniszterelnök kedden kijelentette, hogy ha a Szociáldemokrata Párt (PSD) miniszterei lemondanak, akkor a megüresedett tisztségeket ideiglenesen a hivatalban maradó miniszterek veszik át.
Szakmai találkozót szerveznek az iskolaorvosok, iskolarendelőkben dolgozó egészségügyi asszisztensek, közösségi egészségügyi asszisztensek és egészségügyi közvetítők számára Csíkszeredában az Európai Oltási Hét alkalmából.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ilie Bolojan kormányfő kedden közölte, hogy egy kisebbségi kormány működésének lehetőségeiről készül egyeztetni az USR, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának képviselőivel.
Idén februárig a személyszállításban használt üzemanyagok és kenőanyagok ára csökkenő tendenciát mutatott az Európai Unióban (EU), márciusban azonban átlagosan 12,9 százalékos növekedés volt megfigyelhető 2025 harmadik hónapjához képest.
Személyesen tárgyalt Budapesten Magyar Péter, a leendő TISZA-kormány miniszterelnöke Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével – adta hírül Facebook oldalán a TISZA párt elnöke.
szóljon hozzá!