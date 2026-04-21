Sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe Szék polgármesterét

Őrizetbe vették Szék község polgármesterét, S. J.-t sikkasztás és hivatali visszaélés gyanújával – jelentette be kedden a Kolozs megyei rendőrség.

A közlemény szerint a gazdasági bűnözés elleni osztály rendőrei négy helyszínen tartottak házkutatást Kolozs és Beszterce-Naszód megyében, illetve előállítottak két személyt a szamosújvári ügyészség felügyelete alatt zajló büntetőeljárás keretében-

a 62 éves polgármester 2024 és 2025 között törvénytelenül magáncélokra használt fel közpénzből, közvetlen beszerzési eljárással vásárolt javakat és szolgáltatásokat

A közlemény szerint emellett a gyanúsított 2025 és 2026 között tudatosan megkerülte a közbeszerzési szabályokat. A községi utakon végzett javítási és aszfaltozási munkálatokat a gyanú szerint

mesterségesen több szakaszra osztotta és külön szerződtette le, noha azok egyetlen közbeszerzésnek minősültek volna.

Az ügyészség szerint ezzel a polgármester elkerülte a törvényes eljárásokat és kedvező helyzetbe hozott egy vállalkozást.

Az ügyben előállítottak egy 64 éves, Beszterce-Naszód megyei férfit, egy kereskedelmi társaság képviselőjét is. Szék polgármesterét 24 órára őrizetbe vették, a kár pontos összegét pedig a nyomozás során állapítják meg.